ARD-Mann Lufen verzweifelt in Peking in Quarantäne: „Ich werde nicht negativ“

Von: Christoph Gschoßmann

Claus Lufen wurde bei der Einreise nach Peking positiv auf Corona getestet. Seitdem hängt er in der Isolation fest. © Fotografie73/imago

Er ist für die Olympischen Spiele nach Peking gereist - doch nun sitzt er in einem Quarantäne-Hotel fest. Claus Lufen berichtet von seiner Corona-Isolation in China.

Peking/München - Claus Lufen will endlich raus aus der Quarantäne - doch seine Testergebnisse verhindern es. „Ich werde nicht negativ. Bisher waren alle Tests positiv“, sagte der ARD-Reporter, der in einem Quarantäne-Hotel in Peking untergebracht wurde, der Bild. Er braucht zwei negative Corona-Tests an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, damit er wieder arbeiten darf.

Lufen ist eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking (Zeitplan) vor Ort positiv auf das Virus getestet worden. „Ich habe alles getan, was möglich ist und gefordert wird. Trotzdem war der Test nach meiner Ankunft positiv“, sagte Lufen der Sportschau in einem Video-Interview. Lufen: „Zwei Spuck-Tests waren tatsächlich negativ, aber ein Selbsttest durch die Nase positiv. Ich glaube wirklich nicht, dass sie mich mutwillig festhalten“, so Lufen weiter.

„Habe das Gefühl, dass stündlich ein, zwei neue Menschen in meinem Hotel dazu kommen“

Es gebe „trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und der Bedingungen, die man erfüllen muss, eine gehörige Lücke, die nicht zu verhindern ist“, so Lufen. Allein sei er in seiner misslichen Lage nicht: „Ich habe das Gefühl, dass stündlich ein, zwei neue Menschen in meinem Hotel dazu kommen. Es ist im Moment eine sehr kritische Situation.“

Die Verantwortlichen in China seien freundlich. „Aber natürlich kommt man sich sehr belämmert vor, da man nur mit Ganzkörperanzügen zu tun hat“, sagte der 55-Jährige. Er habe ein „absolut mulmiges Gefühl“. Lufen rechnet damit, dass er mindestens fünf bis sieben Tage in dem 15 Quadratmeter großen Zimmer bleiben muss. Die Winterspiele beginnen am Freitag (4. Februar).

Claus Lufen: „Der sechste Tag ist der erste, an dem es psychisch anstrengend wird“

Die Quarantäne nagt schon an ihm: „Ich habe fünf Tage überbrückt, aber der sechste ist der erste, an dem es psychisch anstrengend wird“, so Lufen. „Ich habe den Koffer zur Seite geräumt, um auf der Stelle laufen zu können oder ein paar Liegestütze und Gymnastik zu machen. Das wird sonst auch körperlich anstrengend. Ich schreibe zudem ein bisschen fürs Internet und versuche, Kontakt zu Athleten zu halten.“

Die beiden erforderlichen PCR-Tests vor der Abreise aus Deutschland zu den Olympischen Winterspielen 2022 waren bei Lufen negativ ausgefallen. Ebenso ein weiterer PCR- und ein Schnelltest, die er zusätzlich vor dem Abflug gemacht hatte. Immerhin sagt Lufen trotz der misslichen Corona-Situation: „Mir geht es gut, ich habe nach wie vor keine Symptome.“ (cg mit sid)