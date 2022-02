Biathlon-Damen erleben deutschen Langlauf-Wahnsinn: Gänsehaut-Momente live im TV

Von: Alexander Kaindl

Denise Herrmann (von links), Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Vanessa Voigt freuten sich über das deutsche Langlauf-Gold. © Screenshot ARD

Deutschland sicherte sich am Mittwochvormittag zwei Olympia-Medaillen. Die Biathlon-Damen erlebten das Langlauf-Gold live im TV mit - herausgekommen sind unglaubliche Momente.

Peking - Es sind durchaus erfolgreiche Olympische Winterspiele für Deutschland. Natürlich haben vor allem unsere Eiskanal-Göttinen und -Götter daran einen großen Anteil: „Team D“ ist auf den Schlitten fast unschlagbar, zwölf Medaillen sprangen bisher (Stand: 16. Februar) heraus. Insgesamt holte Deutschland 20 Mal Edelmetall - eine Wahnsinns-Quote.

Dass mit Deutschland auch in der Loipe zu rechnen ist, bewies der Mittwoch: Erst holte die deutsche Damen-Staffel Biathlon-Bronze. Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann jubelten über Platz drei - und waren dann live dabei, als ihre Langlauf-Kolleginnen Olympia-Geschichte schrieben! Ein unfassbarer Moment!

Olympia: Biathlon-Damen sehen deutschen Langlauf-Wahnsinn - Gänsehaut-Momente live im TV

Was war passiert? Das deutsche Bronze-Quartett wurde live in der ARD interviewt, Schlussläuferin Herrmann sprach gerade über ihr Rennen. Dann musste sie aber plötzlich das Thema wechseln, ihre Augen wanderten zu einem TV-Bildschirm, wo gerade live der Zieleinlauf im Teamsprint der Langläuferinnen gezeigt wurde.

„Und jetzt kommt parallel Langlauf im Teamsprint und da sind wir jetzt natürlich auch grad richtig aufgeregt. Wir müssen da mal kurz rüberschwenken, weil das ist ja Wahnsinn, was die heute wieder machen!“

Deutsche Biathlon-Damen jubeln über goldenen Langlauf-Moment: „JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!“

Im Hintergrund hörte man bereits die Anfeuerungsrufe von Hinz, Voigt und Preuß. Herrmann stimmte mit ein, erlebte die letzten Meter von Victoria Carl in der Langlauf-Loipe mit. Die Bronze-Girls kommentierten live: „Komm Mädel“, „Lauf, lauf, lauf“, „Jetzt komm“, „Aaaaaaaarh“, „Oh mein Gott“, „Komm, komm, komm“ und dann endlich: „JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!“ Pure Emotionen, ehrliche Freude, Gänsehaut-Momente - unfassbare Bilder, die es da in der ARD zu sehen gab!

„Die sind ja verrückt. Wahnsinn! Wahnsinn, was hier abgeht“, jubelte Herrmann im Anschluss. Im Medaillenspiegel gab es also innerhalb von wenigen Minuten doppelten Zuwachs für Deutschland - erst Biathlon-Bronze, dann Langlauf-Gold. Um Norwegen von Platz eins zu verdrängen, reichte es vorerst jedoch nicht. Platz zwei ist dem DSV aber kaum mehr zu nehmen. Und schließlich gibt es ja noch die eine oder andere Entscheidung im Eiskanal, auf den sich Schwarz-Rot-Gold bisher ja so gut verlassen konnte. Gut möglich also, dass unsere Biathlon-Damen schon bald die nächste deutsche Medaille live miterleben - hoffentlich dann wieder so emotional. (akl)