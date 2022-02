Olympia 2022: ARD-Reporterin meldet sich aus China - Erstes Bild spricht Bände

Von: Florian Schimak

Lena Kesting postete auf Instagram ein Bild aus dem Flieger. © Screenshot/Instagram/@lena_kesting

Die Olympischen Winterspiele in Peking starten - und die ersten Journalisten sind bereits vor Ort. Ein Post einer ARD-Reporterin spricht derweil Bände.

München/Peking - Es ist angerichtet! Am kommenden Freitag (4. Februar) starten die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Wegen der Corona-Bestimmungen und zur Vorbereitung sind bereits jetzt die ersten Sportler und Journalisten in China eingetroffen und machen sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort.

Dass die Millionen-Metropole im Osten Chinas bislang nicht durch faszinierende Wintersport-Events in den Schlagzeilen war, hielt das IOC nicht davon ab, Olympia 2022 dort stattfinden zu lassen. Kritik gab es diesbezüglich bereits genug. Dennoch ist die Vorfreude bei den Athleten und Reportern zu spüren.

So postete Lena Kesting von der ARD auf Instagram erste Bilder von der Abreise - und natürlich auch von der Ankunft. Außerdem gelang ihr ein Schnappschuss, der vielen Wintersport-Freunden vermutlich sauer aufstoßen dürfte. Kesting fotografierte aus dem Flugzeug nämlich ihren Arbeitsplatz für die kommenden zwei Wochen, dem Yanqing Alpine Ski Center - also Pisten, Schanzen und Hügel, auf denen die Medaillen vergeben werden.

Allerdings erstrahlten die Berge von Peking nicht im winterlichen Weiß, voll bedeckt mit Schnee. Ganz im Gegenteil! Eine graue Berglandschaft, gespickt mit weißen Adern aus Kunstschnee. Wintersport-Idylle sieht dann doch eher anders aus.

Auch Kestings Post bei der Ankunft, der Flughafen-Mitarbeiter in weißen Ganzkörperanzügen zeigt, die jedes einzelne Gepäckstück mit einer Pistole desinfizieren, hinterlassen ein skurriles Bild. In China herrschen wegen der Corona-Pandemie strenge Einreisebeschränkungen und -maßnahmen. Ex-Slalom-Star Felix Neureuther hatte sogar kürzlich arge Bedenken wegen möglicher Manipulation diesbezüglich geäußert.

Auch Biathlon-Legende Martin Fourcade postete in Peking ähnliche Bilder und zeigte sich dabei verwundert über die heutigen Zeiten. Die Olympischen Winterspiele beginnen am Freitag mit der Eröffnungsfeier. Zuschauer sind dabei nicht zugelassen - aber Schnee gibt‘s in Peking aktuell ja auch nur künstlichen... (smk)