Corona-Albtraum bei Olympia: Sportlerin sendet unter Tränen Hilferuf

Von: Patrick Mayer

Teilen

Corona-Skandal bei Olympia 2022: Die Wintersportlerin Kim Meylemans wird nach einem positiven Corona-Test an einen abgeschirmten Ort gebracht. Es folgt ein Hilferuf bei Instagram.

München/Peking - Olympia 2022 hat einen riesigen Corona-Skandal, bevor die Winterspiele in Peking überhaupt begonnen haben. Die belgische Skeleton-Fahrerin Kim Meylemans, die in Deutschland geboren wurde, musste trotz dreier negativer Corona-Tests wieder in Isolation. Es ist der Beginn eines regelrechten Albtraums für die Wintersportlerin. Denn: Die 25-Jährige wusste offenbar nicht mehr, wo sie von den chinesischen Behörden hingebracht wurde. Und wo sie sich befindet.

Olympia 2022: Corona-Albtraum um Kim Meylemans

Bei Instagram sandte die Olympionikin daraufhin einen Hilferuf in die weite Welt - und weinte dabei bitterlich. Sie wirkte sichtlich verzweifelt. „Vielleicht habt ihr die gute Nachricht gelesen, dass ich aus der Isolation durfte. Wir dachten, dies würde bedeuten, dass ich zurück ins Olympische Dorf darf und maximal als Kontaktperson behandelt würde. Auf dem Weg zum (Olympischen Dorf) bogen wir aber nicht zu diesem ab. Stattdessen fuhr die Ambulanz zu einer anderen Einrichtung“, erklärte sie in einer Video-Botschaft auf dem Social-Media-Kanal: „Wo ich nun bin. Ich glaube, dass mein nationales olympisches Komitee von dieser Entscheidung genauso überrascht ist. Ich vermute, dass ich hier weitere sieben Tage bleiben muss, mit zwei PCR-Tests pro Tag und keinem Kontakt zu irgendjemand.“

Corona-Albtraum bei Olympia 2022: Kim Meylemans. © Instagram@kimmeylemans

Immer wieder stockt Meylemans Stimme. Sie kämpft mit den Tränen. „Wir wissen nicht, ob ich überhaupt jemals zum (Olympischen) Dorf zurückkehren darf. Und offensichtlich ist das sehr hart für mich“, erzählt die Athletin weiter und meint: „So bitte ich euch alle, mir ein wenig Zeit zu geben, damit ich meine nächsten Schritte überdenken kann. Weil: Ich bin mir nicht sicher, ob ich weitere 14 Tage beim olympischen Wettbewerb bleiben kann, während ich in dieser Isolation bin.“

Kim Meylemans: Belgierin darf erst nach Corona-Albtraum ins Olympische Dorf

Ihre Odysee hatte offenbar erst ein Ende, als sich das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter Präsident Thomas Bach in die Gelegenheit einschaltet. Wie das belgische Olympische Komitee (BOIC) mittlerweile bekanntgab, befindet sich Meylemans wieder im Olympischen Dorf in Yanqing. Dort werde sie in den nächsten sieben Tagen „im Rahmen der sogenannten ‚Close-Contacts-Policy‘ weiter überwacht“, schrieb das BOIC in einer Stellungnahme.

Von den Corona-Quarantäne-Strapazen gezeichnet: Kim Meylemans bei Olympia 2022. © Instagram@kimmeylemans

Sie werde in einem Einzelzimmer untergebracht und täglich zweimal getestet. Wie das IOC mitteilte, habe man „sofort Kontakt mit dem BOIC aufgenommen, um sicherzustellen, dass der Sportlerin schnell angemessene Hilfe angeboten wird“. Den Corona-Skandal bei den ohnehin umstrittenen Olympischen Winterspielen konnte das nicht mehr verhindern. Zuletzt hatte Peking ganze Stadtviertel abgeriegelt, als einzelne Corona-Fälle in der Bevölkerung bekannt wurden. (pm)