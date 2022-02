Papa Djokovic wütet: „Schämt Euch!“ - Curlerin darf bei Olympia trotz positiven Corona-Tests starten

Von: Florian Schimak

Novak Djokovic durfte bei den Australian Open 2022 nicht starten. © IMAGO / Hasenkopf

Weil eine australische Athletin trotz eines positiven Corona-Tests bei den Olympischen Winterspielen starten durfte, wütet nun der Vater von Novak Djokovic.

Peking - Anfang des Jahres war es der Aufreger in der Sport-Welt! Jeder stellte sich die Frage: Darf der ungeimpfte Novak Djokovic an den Australian Open teilnehmen? Nach einem langen Hickhack musste der Serbe abreißen und durfte nicht am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres teilnehmen. Es war ein Politikum.

Jetzt, fast vier Wochen später, beherrscht Corona noch immer den Ablauf des nächsten großen Sport-Events. Die Olympischen Winterspiele in Peking stehen auch im Schatten des Virus. Viele Athleten schildern kuriose Vorfälle. Nun gab es auch bei Olympia großes Wirrwarr um eine Athletin.

Olympia 2022: Curlerin positiv getestet - und darf starten! Papa Djokovic wütet: „Schämt Euch!“

Was war passiert? Tahil Gill, eine australische Curling-Spielerin, wurde vor dem Mixed-Match gegen die Schweiz positiv getestet. Das bedeutet eigentlich: Olympia-Aus! Ihr Spielpartner Dean Hewitt bereiteten sich schon auf den Umzug ins Quarantäne-Hotel und die Abreise vor.

Dann aber durften sie doch starten! Aber warum? Gill, die bereits im Januar mit dem Virus infiziert war, wurde von der chinesischen Gesundheitsbehörde aus dem Quarantäne-Hotel entlassen, weil ihr PCR-Test ergab, dass der CT-Wert akzeptabel war. Anschließend besiegte Australien die Schweiz - mit Gill auf dem Eis!

Das machte dann allerdings vor allem einen wütend: Srdjan Djkokovic, der Vater von Tennis-Star Novak. „Australier, lernt von den Chinesen, wie Athleten respektiert und wertgeschätzt werden“, schrieb er auf Instagram: „Schämt euch tausendfach!“

Am Ende hatte das australischen Curling-Mixed mit dem Kampf um die Medaillen wenig zu tun. Olympiasieger wurde Italien, die sich im Finale gegen Norwegen durchsetzten. Bronze ging nach Schweden. Gill und Hewitt wurden letztlich Neunter. Aber immerhin durften sie starten.

Anders als Novak Djokovic bei den Australian Open. Übrigens: Gut möglich, dass der Weltranglistenerste auch die French Open und Wimbledon verpasst. Mal sehen, was Papa Srdjan dann so sagt ... (smk)