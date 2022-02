Olympia-Skandal um 15-jähriges Eislauf-Wunder? Siegerehrung wurde schon verschoben

Russin im Fokus

Doping und Olympia: Ein Thema, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Nun sorgt erneut Russland für Aufregung.

Peking - Die Olympischen Winterspiele laufen, seit dem 4. Februar kämpfen Athletinnen und Athleten aus aller Welt um Medaillen. Aus deutscher Sicht gab es schon etliche Erfolge zu bejubeln: Fünf Mal Gold und drei Mal Silber bescheren „Team D“ aktuell (Stand: 10. Februar, 10 Uhr), Platz zwei im Medaillenspiegel.

Besser ist aktuell nur Norwegen. Nach einem Blitzstart wurde es dagegen um das russische Team etwas ruhiger. Die Delegation, die wegen des Doping-Skandals 2014 in Sotschi und der darauffolgenden Sperre für Russland wieder unter neutraler Flagge startet, ist inzwischen auf Platz neun abgerutscht. Das Medaillen-Ranking ist momentan aber bei Weitem nicht das größte Problem Russlands. Viel eher geht es um einen möglichen neuen Doping-Skandal. Was ist passiert?

Olympia 2022: Erster Doping-Skandal? 15-Jährige offenbar positiv getestet

Es geht um Eislauf-Wunder Kamila Walijewa. 15 Jahre ist sie erst alt, doch plötzlich steht sie im internationalen Fokus. Zunächst einmal wegen ihrer herausragenden Leistungen bei diesen Spielen, denn: Am Montag hatte sie mit dem Team Gold gewonnen. Doch es gab schnell Aufregung um die Medaille, weil die Siegerehrung am Tag darauf nicht stattgefunden hatte. Warum? Wegen einer „offenen Rechtsfrage“, wie IOC-Sprecher Mark Adams erklärt hatte. Dahinter steckt offenbar ein möglicher Doping-Fall!

Walijewa soll bereits vor den Spielen positiv auf das Stimulans Trimetazidin getestet worden sein. Zunächst hatte das Branchenportal insidethegames über den Fall berichtet, auch die russischen Zeitungen Kommersant und RBC nannten eigene Quellen. Laut RBC soll Europameisterin Walijewa, die auch für den Einzelwettbewerb (ab 15. Februar) als Favoritin gilt, eine „geringe Menge“ des Medikaments, das zur Prophylaxe von Angina verschrieben wird, nachgewiesen worden sein.

Olympia: Russland gewinnt Eiskunstlauf - Siegerehrung hat aber immer noch nicht stattgefunden

Das favorisierte russische Team hatte sich deutlich vor den USA und Japan durchgesetzt. Zu dem Erfolg trugen neben Walijewa Mark Kondratiuk (beide Einzel), Anastasia Mischina und Alexander Galljamow (Paarlauf) sowie Wictoria Sinizina und Nikita Kazalapow (Eistanz) bei. Die deutsche Mannschaft war auf Platz neun gelandet.

Adams sagte am Donnerstag, er werde sich an „Spekulationen“ nicht beteiligen. Das sei in einem Rechtsfall nicht angemessen. „Wir müssen abwarten - sorry“, sagte der IOC-Sprecher. „Geduld und Verständnis“ habe das Komitee auch bei allen beteiligten Athletinnen und Athleten erbeten, die seit dem Wettkampf am Montag auf ihre Medaillen warten.

Russland und Doping: Brisante Olympia-Vorgeschichte

Doping und Russland - es wäre nicht der erste Fall bei Olympischen Winterspielen. 2018 war bei der russischen Bobfahrerin Nadescha Sergejewa in Pyeongchang dieselbe Substanz entdeckt worden, die laut WADA die Ausdauer und den Blutfluss steigern kann. Über allem steht aber natürlich der Doping-Skandal bei den Heim-Spielen 2014. Die Doping-Agentur geht nach einem Report davon aus, dass mehr als 1000 russische Athleten selbst gedopt oder von der systematischen Doping-Verschleierung des Staates profitiert haben.

Kamila Walijewa wurde positiv auf eine verbotene Substanz getestet.

Im Anschluss war Russland für Olympische Spiele gesperrt worden, russische Athleten, die nachweislich nicht mit dem Skandal vor acht Jahren zu tun hatten, dürfen aber unter neutraler Flagge starten. Das russische Team hieß schon 2021 in Tokio „Russian Olympic Committee“.

Präsident Wladimir Putin hatte die Sanktionen vor dem Start der Winterspiele erneut scharf kritisiert und ein staatlich unterstütztes Dopingprogramm geleugnet. „Die Praxis der kollektiven Bestrafung für Vergehen, die von Einzelpersonen begangen wurden, ist inakzeptabel“, sagte Putin: „Russland ist und bleibt den traditionellen olympischen Werten verpflichtet.“ Nach dem Verdacht gegen Walijewa erscheinen diese Aussagen nun nochmal in völlig anderem Licht. (akl/dpa)

