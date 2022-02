Wird sie der Superstar in Peking? Olympia-Hoffnung ist Top-Model - mit besonderer Vergangenheit

Von: Florian Schimak

Sie ist die große Olympia-Hoffnung Chinas! Eileen Gu ist nicht nur sportlich erfolgreich, sondern hat auch einen Model-Vertrag und eine besondere Vergangenheit.

München/Peking - Sie hat definitiv das Zeug zum Superstar bei den Olympischen Winterspielen 2022! Eileen Gu ist Freestyle-Skierin, mega-erfolgreich - und zudem noch abseits der Piste gefragt und engagiert. Aber der Reihe nach.

Die 18-Jährige geht für China an den Start und ist das die ganz große Medaillen-Hoffnung in Peking. Bereits bei den olympischen Jugend-Wintersspielen lieferte sie in Lausanne unfassbare Leistungen ab, gewann Silber im Slopestyle und zwei Mal Gold auf der Half Pipe und beim Big Air.

Auch bei den X-Games in Aspen im vergangenen Jahr räumte Gu ordentlich ab! Da gab‘s wieder Doppel-Gold (Superpipe, Slopestyle) und einmal Bronze (Big Air). Und bei der Freestyle-WM? Da ging‘s genauso weiter. Trotz eines gebrochenen Daumens: Wieder gab‘s zwei Mal Gold, dieses Mal in der Halfpipe und im Slopstyle - und wieder einmal Bronze beim Big Air. Ach ja, lässige acht Weltcup-Siege gab‘s auch so nebenbei. Gigantisch!

Am 7. Februar dürfen wir Gu erstmals dann bei Olympia bewundern. Dann findet der Ski Freestyle Wettbewerb Big Air statt. Einer ihrer Paradedisziplinien.

Olympia-Hoffnung: Eileen Gu gelang „Weltneuheit“, ist Top-Model und hat besondere Vergangenheit

Gu ist zudem die erste Frau, die einen Double Cork 1440 gestanden hat. Im November vollbrachte sie diese „kleine Weltneuheit“, wie sie es selbst auf Instagram nannte: Ein Sprung mit zweifachem Salto sowie vier vollen Umdrehungen. Apropos Instagram, dort hat sie verhältnismäßig wenige Follower mit 220.00. Als sie bei den X-Games gewann, postet sie ein Bild auf der chinesischen Plattform Weibo, das 23 Millionen Mal (!) aufgerufen wurde.

Besonders brisant ist ihre Familienhistorie. Gu ist die Tochter eines Amerikaners und einer Chinesin. Erst vor drei Jahren, also mit 15, entschied sie sich für das Heimatland ihrer Mutter zu starten. Seitdem ist sie dort ein wahrer Superstar und das Aushängeschild der ganzen Nation für Olympia 2022. Jeder kennt sie, ist durch zahlreiche Werbe- und Sponsoringverträge bekannt.

Dabei lernte sie das Ski-Fahren in den USA am Lake Tahoe. Ihre doppelte Staatsbürgerschaft wurde zuletzt kontrovers disktueirt, weil dies in China eigentlich verboten ist. So hätte sie 2019 ihren US-Status abgeben müssen, um für das Reich der Mitte starten zu können - was sie aber nicht tat. In einem Interview mit der South China Morning Post im Jahr 2021 sagte sie voller Überzeugung: „Niemand kann leugnen, dass ich Amerikanerin bin, niemand kann leugnen, dass ich Chinesin bin“.

Aber auch abseits der Piste läuft es für Gu! Sie ist Top-Model, war dabei bereits auf dem Cover der chinesischen Vogue abgelichtet. Außerdem studiert sie an der Elite-Uni in Stanford. Wenn das mal keine überragenden Voraussetzungen zum Superstar für Olympia ist ... (smk)