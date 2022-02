„Das ist völlig verlogen“: Nach Olympia-Eröffnungsfeier fährt ZDF-Experte aus der Haut

Von: Antonio José Riether

Olympia-Eröffnungsfeier 2022 im Live-Ticker: Die Olympischen Winterspiele starteten in Peking mit einer feierlichen Zeremonie. Ein ZDF-Experte übte im Anschluss Kritik am IOC-Präsidenten.

Die Olympischen Winterspiele laufen bereits, am Freitag (ab 13 Uhr MEZ) fand die Eröffnungsfeier statt.

Die beiden deutschen Fahnenträger liefen erst spät ins Pekinger Nationalstadion ein.

Vor der Zeremonie wurden zwei Corona-Fälle im deutschen Team bekannt (Update, 12.35 Uhr).

IOC-Präsident Thomas Bach hielt eine Rede, für die er umgehend Kritik erntete.

Update, 15.38 Uhr: Die Eröffnungszeremonie hinterlässt bei vielen Sportfans einen üblen Beigeschmack. Wenzel Michalski, Deutschland-Chef von Human Rights Watch, war während der Übertragung im ZDF-Studio zu Gast und kritisierte die Inszenierung in Peking umgehend: „Ich fand, dass es ein unglaublicher Kitsch war. Denn die Botschaften, die wir dort bekommen haben, haben überhaupt nichts mit der Realität zu tun“, so der Menschenrechtsaktivist.

Dies beschreibt Michalski folglich genauer. „Nehmen wir die Metapher der Schneeflocke, jede ist ein ganz individuelles Gebilde. Und gerade die Rechte des individuellen Menschen werden in China von der Regierung mit Füßen getreten. Die Menschen in China müssen dies mit einer Friedhofsruhe und einem Nachtwächterstaat bezahlen, sie sind nicht frei, das zu sagen und zu tun, was sie wollen. Die Schneeflocke ist das falscheste Bild, dass man darstellen kann“, so das harte Urteil des Experten.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier im Live-Ticker - Menschenrechtler poltert gegen IOC-Präsident Thomas Bach

„In unserer heiklen Welt, in der Spaltung, Konflikte und Misstrauen ständig zunehmen, zeigen wir der Welt, dass es möglich ist, dass Menschen erbittert miteinander ringen und doch gleichzeitig friedfertig und in gegenseitiger Achtung zusammenleben“, hatte IOC-Präsident Thomas Bach bei seiner Rede während der Eröffnungsfeier gemeint. Michalski reagierte empört auf die Formulierung Bachs.

Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch Deutschland, kritisierte Thomas Bach scharf. © Screenshot ZDF

„Das ist völlig verlogen. Wen meint er denn damit? Welche Brücken will er bauen und zu wem? Er meint wohl nur die Sportler, die in ihrer Bubble zusammen sind. Aber seiner Verantwortung als jemand, der ein weltweites Event organisiert und somit den Richtlinien der Vereinten Nationen verpflichtet ist, kommt er überhaupt nicht nach“, so der langjährige Deutschland-Vorsitzende der nichtstaatlichen Organisation.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier im Live-Ticker - Olympisches Feuer in Peking entfacht

Update, 15.21 Uhr: Nach beinahe zweieinhalb Stunden sind die vierundzwanzigsten Olympischen Winterspiele eröffnet.

Update, 15.19 Uhr: Das Feuer wird traditionell von einer Generation zur nächsten überreicht. Am Ende der Kette wird das große Olympische Feuer an seine letzte Position getragen. Die Fackel wird in Mitten einer großen Schneeflocke entfacht, wieder tanzen die Kinder rund herum. Die Schneeflocke steigt mit der Flamme in den Himmel auf, zum Abschluss gibt es ein eindrucksvolles Feuerwerk - auch die olympischen Ringe stehen kurzzeitig in der Luft. Die Feier bahnt sich nun ihrem Ende an.

Update, 15.10 Uhr: Wieder sind es Kinder, die einen aufwändigen großen Tanz aufführen. Die Message ist wie so oft Friede, die Schneeflocke ist wieder Symbol der Aufführung. Im Anschluss wird das Olympische Feuer ins Stadion getragen!

Olympia 2022: Eröffnungsfeier im Live-Ticker - Thomas Bach appelliert: „Gebt dem Frieden eine Chance“

Update, 15.05 Uhr: Nun folgt noch der Olympische Eid, vier Athleten aus verschiedenen Sportarten sprechen diesen in der Landessprache vor. Daraufhin folgt ein weiterer Imagefilm, diesmal mit Pannen von chinesischen Kindern beim Wintersport. Symbolisieren soll dies wohl den Fortschritt im Wintersport, den China nach außen präsentiert.

Update, 15.00 Uhr: Nach fast zwei Stunden wird die Olympische Flagge von sechs winkenden chinesischen ehemaligen Olympiasiegern ins Stadion getragen und an uniformierte Kräfte übergeben, die diese hissen. Dazu ertönt die olympische Hymne, gesungen von 40 Kindern.

Update, 14.56 Uhr: Xi Jinping gibt die Spiele frei, woraufhin es wieder knallt. Ein Feuerwerk, das an einen Kiefernbaum erinnern soll, wird über dem Stadiondach präsentiert Daraufhin gibt es einen Imagefilm mit verschiedenen Sportszenen. Unter der Botschaft „Together for a shared future“ gibt es eine weitere Choreographie.

Update, 14.51 Uhr: Vielen Worthülsen von Seiten Bachs folgt ein Satz, bei dem sich der IOC-Präsident an die Politik wendet. „In diesen olympischen Geist des Friedens appelliere ich an alle politischen Stellen dieser Welt: haltet euch an diese Verpflichtung und diese olympische Waffenruhe, die ihr eingegangen seid und gebt dem Frieden eine Chance“, meint Bach. Nur zwei Minuten später bittet er Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping, die Spiele zu eröffnen.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier im Live-Ticker - Thomas Bach spricht zum Publikum

Update, 14.45 Uhr: Nun tritt Thomas Bach ans Mikrofon, der IOC-Präsident heißt alle Teilnehmer willkommen und wünscht ein frohes neues Jahr. Der 68-Jährige bezeichnet China in seiner Rede als Wintersportland und spricht von Profit für die chinesische Bevölkerung. Wenig überraschend bedankt sich der Deutsche in übermäßiger Weise beim Gastgeber.

Update, 14.39 Uhr: Nun richtet der Präsident des Organisationskomitees Cai Qu einige Worte an die Sportwelt. „Die Kultur des Frühlingsfestes, beide Tradition und Moderne, treffen hier aufs Schönste aufeinander, um zu einer einzigartigen Erfahrung zu verschmelzen“, so Qi. China schreibe „ein neues Kapitel der Geschichte der Olympischen Spiele“ und dankt Präsident Xi Jinping. Außerdem redet er von „grünen“ Spielen, auch wenn unter anderem ein Naturschutzgebiet für eine Skipiste zerstört wurde.

Update, 14.31 Uhr: Die Schneeflocke soll das Symbol dieser Spiele sein. In Form von 91 virtuelle Schneeflocken, die für 91 Teilnehmernationen stehen, formen ein großes Bild. Tänzerinnen und Tänzer, die jeweils eine Schneeflocke darstellen, untermalen die Inszenierung.

Update, 14.24 Uhr: Mit den Teams aus Moldawien, Monaco und Marokko und Australien geht es weiter, die letzten zwei Nationen sind Italien und schließlich Gastgeber China. Mit der Heimmannschaft ist das Teilnehmerfeld komplett.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier im Live-Ticker - Deutsche Fahnenträger kommen spät ins Stadion

Update, 14.20 Uhr: Nun sind die Deutschen da! 149 Athleten sind mit dabei, etwa 30 auch beim Einmarsch. Claudia Pechstein und Francesco Friedrich tragen die Fahne gemeinschaftlich ins „Vogelnest“, IOC-Präsident Thomas Bach winkt den Sportlerinnen und Sportlern von der Tribüne aus seiner Heimat zu.

Das deutsche Team läuft im Nationalstadion von Peking ein. © Laci Perenyi/imago-images

Update, 14.18 Uhr: Die nächsten drei Mannschaften kommen aus Serbien, Zypern, Mexiko und dem Libanon.

Update, 14.16 Uhr: Die Teams aus Montenegro, Chile, Österreich, die Schweiz, Schweden, der Mongolei und Neuseeland sind nun auch angekommen. Bald sind die deutschen Fahnenträger an der Reihe!

Update, 14.10 Uhr: „Wir freuen uns, auch wenn wir die viertletzte Nation sind“, freut sich Fahnenträger Francesco Friedrich am ZDF-Mikrofon. Claudia Pechstein und der Bobfahrer werden die Fahne gemeinsam ins Stadion tragen. Die Vertreter aus Estland, Haiti, Tschechien, die Philippinen, Slowakei, Portugal und Südkorea betreten die Sportstätte.

Update, 14.04 Uhr: Parallel zu Verdis Triumphmarsch kommen die Vertreter aus Trinidad und Tobago, Peru und Irland hinein.

Update, 14.01 Uhr: Bereits eine Stunde läuft die Auftakt-Veranstaltung bereits. Die Mannschaften aus Amerikanisch-Samoa, Thailand, den Niederlanden, Georgien und Kolumbien sind nun auch da.

Update, 13.56 Uhr: Insgesamt sind 50 europäische Nationen vertreten, 18 aus Asien, 15 amerikanische Nationen, fünf aus Afrika sowie zwei aus Ozeanien. Die Teams aus Puerto Rico, Bosnien-Herzegowina, Bolivien, Norwegen, Kasachstan, der Kosovo, Bulgarien und den USA schreiten in das Nationalstadion von Peking.

Olympia 2022: Eröffnungszeremonie im Live-Ticker - Fahnenträger betreten das Nationalstadion

Update, 13.49 Uhr: Im Anschluss an die Argentinier schreiten die Teams aus dem Aserbaidschan, Lettland, Großbritannien, Rumänien und die Athleten des russischen Komitees, die nicht unter russischer Flagge einlaufen dürfen. Nun folgen Frankreich und Polen.

Update, 13.44 Uhr: Auf europäische Länder wie Ungarn, Island, Andorra, Finnland und Kroatien folgt Saudi-Arabien. Nach dem Golfstaat beteten Albanien und Argentinien die Bühne.

Update, 13.38 Uhr: Zwergstaat San Marino tritt mit zwei Athleten an, die die Fahne ins Nationalstadion tragen. Anschließend kommen die Teams aus Kirgisistan, Armenien, Spanien, Liechtenstein und dem Iran.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier in Peking im Ticker - auch Nigeria und Ghana mit dabei

Update, 13.34 Uhr: Die Fahnen von Litauen, Indien und Nigeria sind nun auch dabei. Bei den Westafrikaner trägt ein Betreuer die Fahne, der einzige Athlet der Nation war zuvor positiv getestet worden. Auf ihn folgt Ghana mit Carlos Mäder, der mit 43 Jahren als Skifahrer antritt. Nach den zwei Exoten betreten die Kanadier die Arena.

Update, 13.30 Uhr: Nun betreten die Vertreter aus Usbekistan, Brasilien, Pakistan, Israel, Osttimor, Mazedonien, Luxemburg und Belarus das Stadion.

Update, 13.25 Uhr: Es folgen Jamaika, Belgien und Japan und auch Chinese Taipeh, also Taiwan, dessen Unabhängigkeit China nicht anerkennt. Danach läuft das Team von Hongkong ein. Ihnen folgen die Mannschaften aus Dänemark und der Ukraine.

Update, 13.20 Uhr: Auf Griechenland folgen die Türkei, Malta und Madagaskar als einer von fünf afrikanischen Teilnehmerstaaten. Darauf folgen Malaysia und Ecuador, letztere Nation tritt nur mit einer Athletin an. Auch das Team von Eritrea ist nur mit einem Athleten mit dabei.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier in Peking im Ticker - die ersten Fahnenträger betreten das Nationalstadion

Update, 13.16 Uhr: Es folgt eine Hommage an die bisherigen Austragungsorte der Winterspiele, die zum insgesamt sechsten Mal in Asien stattfinden. Kurz darauf erscheinen die Olympischen Ringe, nun kommen die Fahnenträger der Nationen. Den Anfang macht Griechenland, Austräger der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit.

Update, 13.11 Uhr: Die Zuschauer erheben sich zur Nationalhymne Chinas.

Update, 13.10 Uhr: Zu den Klängen des Lieds „Mein Mutterland und ich“, das ein Junge auf Trompete darbietet, wird eine chinesische Flagge per Hand durch eine Ansammlung einiger Vertreter vieler ansässiger Völker gegeben. Dadurch will der Ausrichter Einheit innerhalb des Landes nach außen tragen - entgegen der Berichte über Unterdrückung in Hongkong oder in der Region Xinjiang.

Update, 13.06 Uhr: Zum ersten Mal knallt es, per Feuerwerk wird das englische Wort „Spring“ mit dem chinesischen Zeichen für Frühling abgebildet. Im Anschluss werden Thomas Bach und Xi Jinping vorgestellt.

Update, 13.04 Uhr: Der chinesische Frühlingsbeginn am 4. Februar wird von Tänzern mit grünen Leuchtstäben symbolisiert, die Zeremonie kann beginnen.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier in Peking im Ticker - Thomas Bach und Xi Jinping eingetroffen

Update, 13.02 Uhr: Ein Countdown vom 24 wird heruntergezählt, Hintergrund ist ein chinesischer Lunisolarkalender. In wenigen Momenten werden die Spiele freigegeben.

Update, 13.00 Uhr: Musik tritt ein, die ersten Tänzerinnen und Tänzer setzen sich im Nationalstadion in Bewegung. Chinas Präsident Xi Jinping betritt seinen Platz, auch IOC-Präsident Thomas Bach kommt und grüßt den Machthaber des Reichs der Mitte mit gebührendem Abstand.

Update, 12.50 Uhr: Noch wenige Minuten bis zur Zeremonie im „Vogelnest“, wie das Pekinger Nationalstadion auch genannt wird. Was haben die Veranstalter für die Eröffnung des umstrittenen Events geplant? Die Antwort gibt es ab 13 Uhr.

Update, 12.35 Uhr: Kurz vor den Eröffnungsfeierlichkeiten wurden zwei neue Corona-Fälle im deutsche Team bekannt. Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, sollen sich die beiden Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber mit dem Virus angesteckt haben. Die Infektionen des dreifachen Olympiasiegers Frenzel und seinem Teamkollegen Weber sollen bei der Einreise festgestellt worden sein, woraufhin beide vom Team isoliert wurden.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier in Peking im Live-Ticker - Pechstein und Friedrich als Fahnenträger

Update, 12.23 Uhr: Nach den Sommerspielen 2008 trägt Peking als erste Stadt auch Olympische Winterspiele aus. Mit der Eröffnungsfeier am Freitagabend chinesischer Zeit, die auch im Free-TV übertragen wird, startet die viel kritisierte Großveranstaltung. Der Veranstalter wird sich bemühen, alle negativen Berichte über die Menschenrechtsverletzungen im Land sowie die Corona-Politik in den Hintergrund rücken zu lassen.

Update, 12.10 Uhr: Noch knapp eine Stunde bis zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im Nationalstadion von Peking. China kündigte bereits Spiele der Extraklasse an, weshalb die Zeremonie wohl einen Vorgeschmack geben könnte. Deutschland wird durch die Fahnenträger Claudia Pechstein und Francesco Friedrich vertreten.

Erstmeldung vom 4. Februar:

Peking - Lange muss die deutsche Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking warten, bis auch die schwarz-rot-goldene Fahne im Nationalstadion der chinesischen Hauptstadt weht. Die beiden erkorenen Fahnenträger, Eisschnellläuferin Claudia Pechstein sowie Bobfahrer Francesco Friedrich, werden erst als 85. der 91 teilnehmenden Nationen in das sogenannte „Vogelnest“ einlaufen, wie aus der Liste der Organisatoren hervorgeht.

Olympia 2022: Eröffnungszeremonie im Live-Ticker - Deutsche Fahnenträger laufen spät ins Nationalstadion ein

Kurioserweise betreten die Nationen nicht etwa alphabetisch oder nach olympischer Relevanz die Arena. Abhängig ist die Position von der Anzahl der Striche im ersten Zeichen des Ländernamens in chinesischer Sprache. Da Deutschland mit dem Zeichen „De“ bereits 15 Striche aufweist, müssen sich Pechstein und Friedrich hinten einreihen.

Bei Deutschland werden etwa 75 weitere Mitglieder des Teams mit dabei sein, darunter auch 20 Sportlerinnen und Sportler, wie der Deutsche Olympische Sportbund zuvor mitteilte. Bei den Peking-Spielen sind jedoch insgesamt 149 Deutsche nominiert, viele verzichteten angesichts der Corona-Ansteckungsgefahr auf eine Teilnahme an der Eröffnung.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier aus Peking im Live-Ticker - 109 Entscheidungen bei den Winterspielen

Als erste Nation wird traditionell Griechenland als erster Austräger der Olympischen Spiele der Neuzeit einlaufen, 1896 waren diese veranstaltet worden. Erst ganz zum Schluss wird das Fahnenträgerpaar aus dem aktuellen Gastgeberland der Winterspiele einlaufen.

Um 20 Uhr Ortszeit, was 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit entspricht, findet der offizielle Startschuss der viel kritisierten Großveranstaltung im Reich der Mitte statt. Die Eröffnungszeremonie läutet etwas mehr als zwei Wochen Wintersport-Wettbewerbe ein. Bis zum Ende der Spiele am 22. Februar werden insgesamt 109 Medaillenentscheidungen in insgesamt 15 Sportarten fallen. Deutschland erhofft sich in vielen Disziplinen Edelmetall, in den kommenden Wochen werden einige von ihnen bittere Enttäuschungen und große Siege erleben. (ajr)