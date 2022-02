ARD-Experte Neureuther fehlt bei Olympia-Riesenslalom: „Tut mir wirklich unheimlich leid“

ARD-Experte Felix Neureuther fehlt am Sonntag im Studio und konnte den Riesenslalom bei Olympia 2022 nicht live begleiten. Was war der Grund?

Peking - Im ARD-Team für die Olympischen Winterspiele von Peking gibt es den nächsten Corona-Fall. Der frühere Ski-Alpin-Star und heutige Experte Felix Neureuther fehlte in der Olympia-Sendung am Sonntagmorgen im Studio und wurde nur per Video aus dem Hotelzimmer zugeschaltet. „Mir geht‘s super, also alles gut. Heute Nacht vor der Sendung den üblichen Corona-Test gemacht und positiv“, sagte der 37-Jährige zu Moderatorin Jessy Wellmer. „Sehr überrascht, tut mir auch wirklich unheimlich leid. Schade, dass wir getrennt sind, Jessy.“

Neureuther hätte neben seiner Expertentätigkeit im Studio am Sonntag auch den Riesenslalom der Männer als Co-Kommentator live begleiten sollen, zusammen mit ARD-Reporter Bernd Schmelzer.

Olympia 2022: Neureuther nicht der erste Corona-Fall bei der ARD

Der ehemalige Skirennläufer ist nicht der erste Corona-Betroffene bei der ARD. Zuletzt war Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer positiv auf das Virus getestet worden und konnte nicht im Olympia-Studio in Mainz als Experte auftreten. Moderator Michael Antwerpes, Reporterin Lea Wagner und Investigativ-Journalist Hajo Seppelt hatten wegen ihrer Infektionen die Reise nach Peking nicht antreten können. Reporter Claus Lufen musste nach einem positiven Test in die Quarantäne in Peking und hatte diese nach gut einer Woche wieder verlassen. (sk/dpa)