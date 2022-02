Vier Mal Olympia-Gold ist noch drin - die Chancen für das Wochenende und die zweite Woche

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Christopher Grotheer raste als erster Deutscher zu Gold im Skeleton. © Michael Kappeler/dpa

Die deutschen Athleten sind medaillentechnisch herausragend in die Olympischen Spiele gestartet. Was das Wochenende und die nächste Woche noch bringen könnte - die Prognose.

München - Sieben (!) Goldmedaillen in den ersten sieben Tagen, dazu vier Mal Silber – das deutsche Team hat – der Eisrinne sei Dank – einen perfekten Start in die Olympischen Spiele hingelegt. Ob es am Wochenende (Zeitplan) so weitergeht und wie die Medaillenchancen in der zweiten Woche aussehen, lesen Sie in der Prognose.

Bob: Die Goldmedaille nur über Francesco Friedrich

Goldkandidaten: Im Zweier- (15.2.) und Vierer-Bob (20.02.) geht die Goldmedaille nur über Francesco Friedrich. Die knifflige Kurve 13 sieht er nicht als das „mega Problem. Der Scharfrichter sind eher alle zwölf Kurven davor“. Auch Laura Nolte und Kim Kalicki sind im Zweier (19.2.) heiße Gold-Kandidatinnen. Ärgste Konkurrentin: die von Corona genesene Elana Meyers Taylor. Im Monobob-Debüt (14.2.) sind die Damen im erweiterten Medaillen-Kreis.

In der Nordische Kombination ist Vinzenz Geiger nach seinem Husarenstück auch auf der Großschanze (15.2.) alles zuzutrauen, unabhängig davon, ob Jarl Riiber rechtzeitig aus der Corona-Quarantäne herauskommt. Auch das Team (17.2.) hat beste Chancen.



Skeletonis liegen auf Kurs - hier gibt es deutsche Medaillenchancen

Medaillenchancen: Die Skeletonis Hannah Neise (2.), Tina Hermann (3.) und Jacqueline Lölling (5.) liegen auf Kurs. „Ich hoffe, ich bewahre die Nerven“, sagte Neise. Hermann sagt: „Treffe ich den Kreisel und die 13 richtig, dann ist noch alles drin.“ Die Entscheidung fällt am Samstag.

Auch die Biathleten haben mit dem Männer-Sprint (Samstag), den Verfolgungen (Sonntag) und den Massenstarts (18.2. und 19.2.) noch viele Chancen. Denise Herrmann und Benedikt Doll ist am meisten zuzutrauen, mit Glück auch Johannes Kühn im Sprint.



Alex Schmid im Riesenslalom (Sonntag), Kira Weidle in der Abfahrt (15.2.), Linus Straßer im Slalom (16.2.) und das Team (19.2.) können auf’s Podest fahren. Es kann sie aber auch das Lena-Dürr Schicksal (hauchdünn Vierte) ereilen.



Skispringer Karl Geiger, vor den Spielen Gold-Topfavorit, ist vom Podest plötzlich weit entfernt, am ehesten ist Markus Eisenbichler auf der Großschanze (Samstag) etwas zuzutrauen. „Ich bin auf dem richtigen Weg, es macht wieder mehr Spaß“, sagte der Bayer, der auch schon das Mannschaftsspringen (14.2.) im Hinterkopf hat. „Da zählt es. Da wollen wir um die Medaillen kämpfen.“ Vielleicht kann dann endlich gefeiert werden. Karl Geigers („man stumpft ab“) wurde nicht begossen. Eisenbichler bestätigte: „Halli-Galli-Drecksau-Party gibt es bei uns schon länger nicht mehr – leider.“ Aber immerhin: „Ich bin am Montag Onkel geworden. Das ist viel mehr wert, als wenn man hier Gold holt. Der Stammhalter ist gesichert für unsere Familie.“



Lesen Sie auch Olympia 2022 steht vor der Tür: Fußballer werden über Sportart ausgefragt - und liegen reiheneweise daneben Olympia 2022 steht vor der Tür. Unter anderem mit der Nordischen Kombination. Doch was war das nochmal genau? Profi-Fußballer haben auch ihre Probleme. Olympia 2022 steht vor der Tür: Fußballer werden über Sportart ausgefragt - und liegen reiheneweise daneben Biathlon heute im Liveticker: Holen die deutschen Herren ihre erste Olympia-Medaille? Die Wettbewerbe im Biathlon bei Olympia 2022 werden am Samstag mit dem Sprint der Herren fortgesetzt. Dabei hat die deutsche Mannschaft mehrere gute Optionen am Start. chiemgau24.de ist heute im Liveticker zum Biathlon mit dabei. Biathlon heute im Liveticker: Holen die deutschen Herren ihre erste Olympia-Medaille?

Die Snowboard-Sparte blieb bisher hinter ihren Medaillen-Möglichkeiten zurück

Außenseiter: Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan war im Weltcup schon Dritte. An einem Traumtag ist beim Big Air (15.2.) was drin. Gleiches gilt für Skicrosser Florian Wilmsmann (18.2.) und die Biathlon-Staffeln (15.2. und 16.2.). Auch die Langlauf-Staffeln (16.2.) hoffen, realistisch ist es aber eher nicht.

Enttäuschungen: Die Snowboard-Sparte blieb bei den Olympischen Winterspiele 2022 bisher hinter ihren Medaillen-Möglichkeiten zurück. Vielleicht können Martin Nörl und Jana Fischer am Samstag im Mixed die Bilanz noch retten. Auch das Eishockey-Team („Wir wollen Gold“) muss nach der herben Auftaktpleite zulegen. Mathias Müller