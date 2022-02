Olympia-Zeitplan heute live: Diese Wettkämpfe und Entscheidungen stehen am 9. Februar an

Alles auf einen Blick

Mit den Olympischen Winterspielen in Peking steht das erste große sportliche Highlight des Jahres an. Welche Entscheidungen stehen am 9. Februar an? Wir bieten einen Überblick.

Peking/München - Mit den 24. Olympischen Winterspielen in Peking steht eines der größten sportlichen Highlights des Jahres 2022 an. Vom 4. bis zum 20. Februar kämpfen die besten Athleten in China um die begehrten Medaillen. Insgesamt konnten sich Athleten aus 91 Nationen (Stand: 24. Januar 2022) für die Spiele im Reich der Mitte qualifizieren, darunter 149 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland.

Olympia 2022: 109 Wettkämpfe in und um Peking

In sieben Sportarten und insgesamt 15 verschiedenen Disziplinen werden 109 Wettkämpfe ausgetragen, schon ab dem 2. Februar starten die ersten großen Olympischen Turniere mit ihren Vorrundenspielen, bevor die Spiele am 4. Februar offiziell feierlich eröffnet werden. Wie so häufig werden nicht alle Wettkämpfe in dem Austragungsort selbst ausgetragen, neben Peking beheimaten auch die Standorte Yanqing und Zhangjiakou einige Sportstätten. Während in der chinesischen Hauptstadt vornehmlich die Eissportwettbewerbe ausgetragen werden, sind in Yanqing (rund 93 Kilometer außerhalb Pekings) und Zhangjiakou (knapp 200 Kilometer außerhalb Pekings) die Spezialdisziplinen beheimatet.

Das chinesische Organisationskomitee hat mit dem großen Panda Bing Dwen Dwen und der chinesischen Laterne Shuey Rhong Rhong gleich zwei Maskottchen für die 24. Winterspiele benannt. Übertragen werden die Wettkämpfe in Deutschland von der ARD, dem ZDF und Eurosport.

19 Wettkampftage und unzählige Medaillenentscheidungen - wir zeigen Ihnen den Zeitplan für den 9. Februar.

Olympia 2022 in Peking - Die Wettbewerbe und Entscheidungen am 9. Februar

Medaillenentscheidungen des Tages: 6

02.30 Uhr: Snowboard

Halfpipe - Qualifikation der Frauen, 1. Lauf

03.15 Uhr: Ski alpin

Slalom der Frauen, 1. Lauf

03.21 Uhr: Snowboard

Halfpipe - Qualifikation der Frauen, 2. Lauf

04.00 Uhr: Ski Freestyle

Big-Air - Finale der Männer, 1. Lauf

Big-Air - Finale der Männer, 2. Lauf (ab 04.22 Uhr)

Big-Air - Finale der Männer, 3. Lauf (ab 04.45 Uhr)

05.30 Uhr: Snowboard

Halfpipe - Qualifikation der Männer, 1. Lauf

Halfpipe - Qualifikation der Männer, 2. Lauf (ab 06.21 Uhr)

06.45 Uhr: Ski alpin

Slalom der Frauen, 2. Lauf

07.30 Uhr: Snowboard

Cross - Achtelfinale der Frauen

08.00 Uhr: Nordische Kombination

Skispringen-Probedurchgang der Männer

08.07 Uhr: Snowboard

Cross - Viertelfinale der Frauen

Cross - Halbfinale der Frauen (ab 08.28 Uhr)

Cross - Kleines Finale der Frauen (ab 08.45 Uhr)

Cross - Großes Finale der Frauen (ab 08.50 Uhr)

09.00 Uhr: Nordische Kombination

Springen der Männer von der Normalschanze

09.40 Uhr: Eishockey der Männer - 1. Spieltag

Gruppe B - ROC gegen Schweiz

12.00 Uhr: Nordische Kombination

10-km-Langlauf der Männer

12.00 Uhr: Shorttrack

Viertelfinale der Männer über 1500 m

Vorläufe der Frauen über 1000 m (ab 12.44 Uhr)

13.05 Uhr: Curling - Männer

Vorrunde, Session 1 - China gegen Schweden

Vorrunde, Session 1 - Norwegen gegen Schweiz

Vorrunde, Session 1 - USA gegen ROC

Vorrunde, Session 1 - Dänemark gegen Kanada

13.08 Uhr: Shorttrack

Vorläufe der Frauen über 1000 m

13.20 Uhr: Rodeln der Männer

Doppelsitzer, 1. Lauf

13.29 Uhr: Shorttrack

Halbfinale der Männer über 1500 m

Halbfinale der Frauen-Staffel über 3000 m (ab 13.45 Uhr)

14.10 Uhr: Eishockey der Männer - 1. Spieltag

Gruppe B - Tschechien gegen Dänemark

14.13 Uhr: Shorttrack

B-Finale der Männer über 1500 m

A-Finale der Männer über 1500 m (ab 14.20 Uhr)

14.35 Uhr: Rodeln der Männer