Olympia live: Sensations-Silber! Langlaufstaffel der Frauen holt Medaille in „denkwürdigem Rennen“

Von: Alexander Kaindl

Katharina Hennig und Co. sorgten am Samstag für eine Überraschung. © Patrick Steiner/imago-images

Auch am 12. Februar hat Deutschland erneut Chancen auf Medaillen bei Olympia. Die Hoffnungen ruhen auf den Skispringern, den Biathleten und den Skeleton-Frauen.

Update vom 12. Februar, 9.24 Uhr: Was ein spannendes Finish! Russland ist auf die letzten Meter nicht mehr einzuholen, Krehl hält im Schlusslauf noch den zweiten Rang inne und sichert ihrem Team nach einem engen Sprint die Silbermedaille. Damit hätte wohl keiner gerechnet! Während Langlauf-Nation Norwegen hier kein Edelmetall gewinnt, holt sich Deutschland Silber hinter Russland und vor Schweden. Der ZDF-Reporter spricht von „denkwürdigem Rennen“, das deutsche Team liegt sich in den Armen.

Update vom 12. Februar, 9.20 Uhr: Der entscheidende Moment der Staffel! Die Russin Stepanova überholt Krehl, diese muss nun immer wieder auf die Verfolger denken. Noch kann sie die Medaille auch wieder verlieren. Es wird wohl eng bis zum Schluss.

Update vom 12. Februar, 09.13 Uhr: Das deutsche Frauen-Quartett ist nun im Schlusslauf! Die letzte Läuferin Sofie Krehl ist nun auf der Loipe und läuft um Gold, bei der Übergabe liegt sie mit fünf Sekunden vorne. „Wir reiben uns die Augen“, erklärt auch der ZDF-Reporter am frühen Samstagmorgen.

Update vom 12. Februar, 09.04 Uhr: Die deutschen Langläuferinnen stehen vor einer Sensation in der Staffel. Im letzten Lauf führt die dritte Läuferin des Viererteams Victoria Carl das Feld an. „So nahe dran wie heute waren wir lange nicht“, meinte die Olympia-Debütantin Katherine Sauerbrey am ZDF-Mikrofon. Zuvor hatte Katharina Hennig als Führende an die vorletzte Läuferin abgegeben.

12. Februar, 08.45 Uhr: Der zweiten Olympia-Samstag fing mit einer Enttäuschung fürs deutsche Team an. Beim Mixed-Mannschaftswettbewerb im Snowboard-Cross landeten Jana Fischer aus Löffingen und Martin Nörl aus Adlkofen lediglich auf Platz fünf, Gold ging an die USA, Silber ans Italienische Team und Bronze an die Kanadier. Doch es gibt noch einige weitere Entscheidungen am 12. Februar.

So geht um 8.30 Uhr etwa der Langlauf der Damen los, hofft Deutschland auf die Außenseiter-Chance. Mit dem DSV-Quartett bestehend aus der Debütantin Katherine Sauerbrey sowie Katharina Hennig, Victoria Carl und Sofie Krehl könnte es durchaus eine Überraschung geben.

Olympia heute live: Highlights am Samstag - Skispringen, Biathlon und Eishockey mit deutscher Beteiligung

Im Eishockey gibt es ab 9.40 Uhr ein Highlight für die Fans und gleichzeitig auch ein Kuriosum. Das deutsche Team spielt gegen die Olympia-Auswahl Chinas, das mit 17 eingebürgerten Spielern aufgehübscht wurde. Die insgesamt 13 Kanadier, drei US-Amerikaner sowie ein Russe brachten dem Gastgeber allerdings nur wenig im ersten Spiel, mit 0:8 verlor China gegen die USA. Nach der Auftaktniederlage gegen Kanada will Deutschland den ersten Sieg.

Ab 10 Uhr geht es auch beim Biathlon los, wo die Männer im Sprint ebenfalls auf eine Medaille laufen wollen. Um 12.00 Uhr sind die Skispringer an der Reihe, Karl Geiger und Markus Eisenbichler hoffen beim Einzelwettbewerb der Männer an der Großschanze ebenfalls auf Edelmetall. Die letzte Entscheidung gibt es ab 13.20 Uhr im Skeleton beim 3. und 4. entscheidenden Lauf der Frauen.

Olympia heute live: Einige Highlights am Freitag - Deutschland führt Medaillenspiegel weiter an

Update vom 11. Februar, 15.48 Uhr: Der Medaillenregen im Eiskanal von Yanqing geht weiter! Gold und Silber für Deutschland im Skeleton. Christopher Grotheer gewann die erste deutsche Goldmedaille im Skeleton, Axel Jungk holte Silber. Gegen die beiden Deutschen war über vier Läufe kein Kraut gewachsen. Bronze ging an den Chinesen Yan Wengang.

Update vom 11. Februar, 14.30 Uhr: Beste Aussichten im Skeleton der Männer! Erstmals in der Geschichte könnte es Gold geben. Christopher Grotheer kann sich im finalen Lauf eigentlich nur noch selbst schlagen. Spannend wird der Kampf um das Podest. Mit Axel Jungk auf Rang zwei hat Deutschland auch hier ein heißes Eisen im Feuer. Um 14.50 Uhr findet der vierte und finale Lauf statt. Hier können Sie live dabei sein!

Update vom 11. Februar, 11.20 Uhr: Nichts wurde es mit einer deutschen Medaille im Biathlon! Die DSV-Hoffnungen kamen abgeschlagen ins Ziel, beste Starterin war Vanessa Voigt auf Platz 18.

Gold ging an Marte Olsbu Röiseland (Norwegen), Silber und Bronze an Elvira Öberg (Schweden) und Dorothea Wierer (Italien).

Olympia heute live: Deutsches Traumfinale im Skeleton - Zwei Medaillen in Aussicht

Erstmeldung vom 11. Februar, 6.25 Uhr: Peking - Eine Woche sind diese Olympischen Winterspiele inzwischen alt und aus deutscher Sicht läuft es richtig gut! Schwarz-Rot-Gold führt den Medaillenspiegel an - und darf sich am Freitag berechtigte Hoffnungen auf das nächste Edelmetall machen. Wo hat das Team D heute die besten Chancen?

Um 10 Uhr startet der Biathlon-Sprint der Frauen, mit dabei: Gold-Denise! Nach ihrem Triumph im Einzel hofft Herrmann bei den 7,5 Kilometern heute auf den nächsten Coup. Außerdem kämpfen Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz um Medaillen. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Olympia 2022 heute live: Deutschland mit guten Medaillenchancen im Skeleton

Am Nachmittag geht es dann für die Skeleton-Piloten um alles. Um 13.20 Uhr startet der dritte Durchgang, ehe es ab 14.55 Uhr ins große Finale geht. Und die deutsche Ausgangsposition könnte besser nicht sein: Christopher Grotheer liegt nach den ersten beiden Durchgängen schon klar vorn, Axel Jungk ist Zweiter.

Insgesamt fallen am Freitag sieben Entscheidungen, die ersten sind schon durch: Lara Gut-Behrami (Schweiz) sicherte sich Gold im Super-G der Frauen. Mirjam Puchner (Österreich) und Michelle Gisin (Schweiz) freuten sich über Silber und Bronze. Bei den Snowboard-Männern gewann Ayumu Hirano (Japan) Gold, Scotty James (Australien) holte Silber, Jan Scherrer (Schweiz) jubelte über Bronze.

Was passiert heute noch bei Olympia? In unserem Live-Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Entscheidungen des Tages auf dem laufenden. (akl)