Olympia jetzt live: Deutschland verzichtet beim Mixed-Team-Event auf Top-Skispringer

Von: Antonio José Riether

Karl Geiger ist einer der vier deutschen Springer beim Mixed-Wettbewerb. © Iopp Share/imago-images

Beim Mixed-Event im Skispringen rechnet sich Deutschland Medaillenchancen aus, dabei bleibt ein Top-Springer außen vor. Die Olympia-Premiere des Wettbewerbs im Live-Ticker.

Bei den Olympischen Winterspielen hofft das deutsche Team im Skisprung-Teamevent auf Medaillen.

Erstmals findet bei Olympia ein Mannschaftsspringen im Mixed von der Normalschanze statt.

Ab 12.45 Uhr startet die Premiere des Wettbewerbs, im Live-Ticker gibt es alle Infos.

Update, 12.33 Uhr: Die Spannung steigt im Skisprung-UFO in Zhangjiakou, das offiziell den Namen Snow Ruyi National Ski Jumping Centre trägt. Noch etwa zehn Minuten fehlen zum Beginn des ersten Durchgangs im Team-Event. Kann sich das deutsche Quartett die nächste Medaille im Skisprung holen?

Update vom 7. Februar, 12.15 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Start des Mixed-Springens, bei dem sich das deutsche Team durchaus Hoffnungen auf einen Podestplatz machen kann. Dafür bräuchte es jedoch gute Durchgänge alle vier Springer, ab 12.45 startet der erste von zwei Durchläufen auf der Normalschanze von Zhangjiakou.

Olympia 2022: Mixed-Skispringen im Live-Ticker - nächste Medaille für Deutschland?

Update vom 7. Februar, 11.54 Uhr: Der Mixed-Mannschaftswettbewerb im Skispringen startet in einer guten Dreiviertelstunde. Deutschland wird als eine von zehn Ländern an der Olympia-Premiere des Events teilnehmen. Der DSV geht mit dem Quartett Karl Geiger, Constantin Schmid, Katharina Althaus und Selina Freitag in den Wettbewerb, Markus Eisenbichler ist nach einer schwachen Einzelleistung am Samstag nicht mit dabei.

Erstmeldung vom 7. Februar:

Zhangjiakou - Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer erlebten bei den laufenden Olympischen Winterspielen in und um Peking bereits ein Wechselbad der Gefühle. Während Katharina Althaus am Samstag beim Frauen-Einzelspringen die Goldmedaille nur um Haaresbreite verpasste und sich Silber sicherte, fanden sich die Männer um Karl Geiger überhaupt nicht in den Wettbewerb ein.

Olympia live: Mixed-Skispringen ohne Markus Eisenbichler - Siegsdorfer enttäuschte zuvor

Beim Springen von der Normalschanze am Sonntag enttäuschte Geiger, der nur auf Rang 15 landete. Etwas stärker präsentierte sich hingegen Constantin Schmid, der etwas überraschend vor seinen stärker eingeschätzten Kollegen auf dem 11. Platz landete. Markus Eisenbichler kam als schlechtester Deutscher nicht über Platz 31 hinaus, Stephan Leyhe wurde 24. Für Eisenbichler hat der schwache Auftritt am Samstag weitere Konsequenzen.

Denn für Bundestrainer Stefan Horngacher ist der Siegsdorfer seitdem keine Option mehr für den Mixed-Wettbewerb. Der 30-jährige sechsfache Weltmeister fiel also aus der Nominierung, bei der zwei Männer und zwei Damen gemeinsam als Team für eine Nation antreten. Für Eisenbichler erhielt Constantin Schmid nun den Vorzug, der 22-jährige Oberaudorfer wird neben Karl Geiger die deutschen Männer vertreten.

Markus Eisenbichler beim Mixed-Event von der Normalschanze nicht mitspringen. © Christof Stache/imagi-images

Olympia live: Überraschung auch bei deutschen Frauen - Freitag springt neben Althaus

Für die deutschen Frauen geht die frischgebackene Silbermedaillen-Gewinnerin Katharina Althaus an den Start, was die Medaillenchancen des DSV-Teams steigern sollte. Außerdem entschied sich Frauen-Bundestrainer Maximilian Mechler für Selina Freitag als zweite Starterin. Dies kommt etwas unerwartet, die Sächsin am Samstag noch auf Rang 22 landete, während ihre Kollegin Juliane Seyfarth das Springen auf dem 19. Platz beendete.

Ab 12.45 Uhr startet der erste Durchgang, dann wird es ernst für die deutschen Springer. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Teams aus Norwegen und Slowenien, die als größte Konkurrenten um Edelmetall gelten. Doch auch Japan oder Polen rechnen sich dank ihrer Spitzenkräfte durchaus Chancen aus. (ajr)