Neureuther sagt speziellen Job bei Olympia nach Besuch in Peking ab: „Nichts für uns“

Von: Florian Schimak

Christian Neureuther (l.) und Sohn Felix hätten bei den Olympischen Winterspielen in Peking Testimonials für Chinas sein können. © IMAGO / Future Image

Christian Neureuther, Vater von Ex-Ski-Star Felix, war am Montagabend bei „Hart aber fair“ zu Gast - und sparte dort nicht mit Kritik an den Olympischen Winterspielen in Peking.

München - Am Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. In China kämpfen Skispringer, Biathleten und viele andere Sportler in China um Gold, Silber und Bronze. Nach den Sommerspielen 2008 ist die 21-Millionen-Einwohnerstadt bereits zum zweiten Mal Mittelpunkt des Sports.

Dabei ist Peking jetzt nicht zwingend als das Wintersport-Mekka bekannt. Dass dies - neben der undurchsichtigen Politik im Land - natürlich bei nicht allen auf große Begeisterung stößt, ist ganz klar. Am Montagabend (31. Januar) war dies auch Thema im Politik-Talk „Hart aber fair“ in der ARD. Zu Gast war dort unter anderem Christian Neureuther.

Der dreifache Olympia-Teilnehmer, Wintersport-Legende und Vater von Ex-Ski-Star Felix Neureuther sparte derweil nicht mit Kritik an den Winterspielen in Peking. „Unsere Enkel werden nicht nach China fahren wollen, weil die eine andere Erziehung erhalten werden. Diese Region hat mit Wintersport nichts zu tun“, zeigte sich der 72-Jährige wenig begeistert von der Wahl des IOC: „Da wird ein Gebiet in den Boden gestampft. Da schneit es maximal fünf Zentimeter im Winter. In den Alpen hat sich das Skifahren dagegen über hunderte Jahre entwickelt.“

Olympia 2022: Neureuther sagt speziellen Job nach Besuch in Peking ab - „Nichts für uns“

Daher nahm Neureuther Senior auch einen ganz besonderen Job bei Olympia 2022 nicht an, wie er Frank Plasberg verriet. Er, seine Frau Rosi Mittermaier und Sohn Felix hätte olympische Testimonials in China werden sollen, weshalb sich die Familie die Gegebenheiten vor Ort einmal anschaute. Dabei kam er aber zu dem Entschluss: „Das ist nichts für uns.“

Auch Felix Neureuther hatte sich im Vorfeld der Spiele bereits äußerst kritisch zu den Umständen in China geäußert. Vor allem unterstellte er dem Ausrichter, dass es ein Leichtes sei, die Olympiade zu manipulieren. Dabei hat der einstige Slalom-Weltmeister Angst, dass die Winterspiele wegen falscher Corona-Tests „zur Farce“ werden.

Denn China sei „ein Land, wo ganz klar vorgegeben wird, dass der sportliche Erfolg vorhanden sein muss“, so der 37-jährige Neureuther vor wenigen Tagen bei RTL: „Und da werden die meines Erachtens sicher mit allen Mitteln versuchen, diesen sportlichen Erfolg auch zu bekommen. Und wie geht es leichter, Konkurrenz auszuschalten, als mit einem positiven Corona-Test? Keiner kontrolliert, wie die Tests kontrolliert werden.“

Tamara Anthony, ARD-Reporterin in China und am Montag bei „Hart aber fair“ zugeschaltet, malt ebenfalls kein gutes Bild von den Winterspielen in Peking. Zwar wird der Event wirtschaftlichen Aufschwung bedeuten, aber „das werden Spiele wie in einer Truman-Show“, so die 44-Jährige: „In der Blase wird alles schön gemacht, überall wird Kunstschnee verteilt.“

Auch Ski-Ass Josef Frestl zeigte kürzlich erste Bilder von den Ski-Alpin-Strecken in Peking. Seine Fans versetzte dies teilweise in Erschrecken. Auch eine Biathlon-Legende schilderte skurrile Vorfälle in China. (smk)