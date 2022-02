Olympia-Rodeln: Gold und Silber für Deutschland! Bayerischer Doppel-Triumph im Eiskanal

Von: Alexander Kaindl, Marius Epp

Natalie Geisenberger jubelt über ihren dritten Olympiasieg im Einzel - den fünften insgesamt. © DANIEL MIHAILESCU/AFP

Deutschland kämpft bei den Olympischen Spielen um die nächsten Medaillen. Die wichtigsten Entscheidungen vom Dienstag in unserem News-Ticker.

15.17 Uhr: Druck? Schwierige Kurve 13? Diese Wörter scheint Natalie Geisenberger nicht zu kennen! Die Mutter eines Sohnes aus Miesbach ist Olympiasiegerin, baut ihren Vorsprung sogar noch aus. Das ist der deutsche Doppelsieg! Gold für Geisenberger, Silber für Berreiter. Die Russin Tatyana Ivanova holt Bronze.

Geisenberger holt damit ihr fünftes Olympia-Gold. Julia Taubitz fuhr nach ihrem Sturz noch auf Platz sieben vor. Bei Anna Berreiter aus Berchtesgaden flossen noch auf dem Schlitten die Tränen, für sie ist es die erste Olympia-Medaille.

15.15 Uhr: Tränen bei Anna Berreiter im Ziel! Die Deutsche hat Silber sicher! Wird sie vielleicht sogar Olympiasiegerin? Da wird die Miesbacherin Geisenberger etwas dagegen haben. Die Führende steht oben am Start.

15.10 Uhr: Die deutsche Top-Fahrerin Julia Taubitz kämpfte sich nach ihrem Sturz im zweiten Lauf schon etliche Plätze nach vorne. Für eine Medaille wird es aber nicht reichen. Momentan führt die Österreicherin Madeleine Egle, doch jetzt kommt gleich der deutsche Doppelpack aus Anna Berreiter und Natalie Geisenberger.

Olympia-News vom Dienstag: Deutscher Doppelsieg im Eiskanal winkt

14.50 Uhr: Der vierte Lauf im Rodeln läuft schon, die Spannung steigt! Behalten die deutschen Athletinnen die Nerven? Natalie Geisenberger und Anna Berreiter liegen auf Gold- beziehungsweise Silberkurs. Bringt es runter, Mädels!

12.52 Uhr: Was für ein Lauf von Natalie Geisenberger! Die deutsche Top-Favoritin lässt auch im dritten Lauf nichts anbrennen. Im Gegenteil: Sie meistert die schwierige Olympia-Bahn nahezu perfekt, am Ende steht sogar ein neuer Bahnrekord! Was soll da noch schiefgehen? Im vierten und letzten Lauf muss sich noch einmal heil durchkommen, dann steht der nächsten deutschen Goldmedaille nichts mehr im Weg.

Auch Silber wird an Deutschland gehen, wenn nichts Überraschendes mehr passiert: Anna Berreiter liegt drei Zehntel hinter Geisenberger auf Platz zwei und hat einen komfortablen Vorsprung auf den dritten Rang. Um 14.35 Uhr findet dann das große Rodel-Finale der Frauen statt. Wir sind bereit für einen Medaillenregen!

Olympia-News vom Dienstag: Keine deutsche Medaille im Biathlon

12.40 Uhr: Gleich wird es hier ernst für Natalie Geisenberger! Reicht es für Gold im Rodeln? Um 12.50 Uhr beginnt der dritte Lauf, ab 14.35 Uhr steigt das große Finale.

11.28 Uhr: Keine Medaillen für die deutschen Biathleten! Die Herren konnten den Geniestreich von Denise Herrmann nicht wiederholen, letztlich sicherte sich Quentin Fillon Maillet Gold. Silber ging an Anton Smolski, Johannes Thingnes Bø gewann Bronze. Benedikt Doll und Roman Rees landeten auf den Plätzen sechs und sieben.

Update vom 8. Februar, 8.43 Uhr: Schade, da war mehr drin! Der Medaillen-Traum ist für Deutschlands Snowboarderinnen und Snowboarder geplatzt. Ramona Hofmeister, die 2018 in Pyeongchang Bronze geholt hatte, schied überraschend im Viertelfinale der Parallel-Riesenslaloms gegen die Österreicherin Daniela Ulbing aus. Zuvor war bereits der Weltcupführende Stefan Baumeister in der Qualifikation gescheitert.

„Es war alles turbulent und nicht mein Tag, es hat einfach nicht gepasst. Es ist irgendwie alles sehr verrückt heute“, sagte die niedergeschlagene Hofmeister. In der Qualifikation hatte sie die zweitbeste Zeit gefahren.

Baumeister, (Aising-Pang), der durch starke Auftritte in der Olympiasaison als Mitfavorit gegolten hatte, war in der Qualifikation nach einem ersten schwachen und einem zweiten guten Lauf lediglich auf Platz 18. Auch Elias Huber (30./Schellenberg) schied frühzeitig aus. Nur die besten 16 Athleten kamen weiter. Der Lengdorfer Yannik Angenend verlor sein Achtelfinale knapp.

Olympia-News vom Dienstag: Drittes Gold für Deutschland schon fast sicher

Erstmeldung vom 8. Februar, 6.04 Uhr: Peking - Zweimal Gold, einmal Silber: Deutschland steht nach 22 von 109 Entscheidungen aktuell auf Platz fünf im Medaillenspiegel. Am Dienstag darf man sich nun Hoffnungen auf das nächste Edelmetall bei Olympia machen, denn: Heute werden Gold, Silber und Bronze im Rodeln vergeben - und dort sind die Deutschen traditionell bärenstark!

Natalie Geisenberger steht dicht vor ihrem olympischen Hattrick. Nach Siegen in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 geht die 34-Jährige als Führende in die letzten beiden Läufe am Dienstagnachmittag (Finale ab 14.35 Uhr). Es könnte sogar ein deutscher Doppel-Erfolg werden, denn zur Halbzeit liegt die Olympia-Debütantin Anna Berreiter auf dem zweiten Platz. Bitter: Top-Favoritin Julia Taubitz wird nach einem Sturz wohl ohne Medaille bleiben.

Olympia-News vom Dienstag: Deutschland mit Chancen im Biathlon und Snowboard

Was ist am Dienstag noch wichtig? Ab 9.30 Uhr hoffen die deutschen Biathlon-Herren auf einen ähnlichen Coup wie tags zuvor Denise Herrmann: Sie hatte sich im Einzel über 15 Kilometer die Goldmedaille gesichert. Die Männer gehen heute bei den 20 Kilometern an den Start, wir begleiten das Rennen im Live-Ticker. Außerdem stehen ab 8.39 Uhr die Parallel-Riesenslaloms im Snowboard an.

Am Morgen hatte es schon einige Entscheidungen gegeben, unter anderem im Super-G der Herren. Matthias Mayer aus Österreich sicherte sich hauchdünn Gold vor Ryan Cochran-Siegle und Aleksander Aamodt Kilde. (akl/dpa)