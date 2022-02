Rodeln bei Olympia im Live-Ticker: Deutschland greift erneut nach Gold

Von: Alexander Kaindl, Marius Epp, Florian Schimak

Teilen

Natalie Geisenberger ist im Training gestürzt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschland kämpft bei den Olympischen Spielen um die nächsten Medaillen. Die wichtigsten Entscheidungen vom Donnerstag in unserem News-Ticker.

Rodeln bei Olympia 2022: LIVE-Ergebnis

Nation Zeit 1. Deutschland 3:03.406m 2. Österreich +0.080s 3. Lettland +0.948s

15.35 Uhr: Nun ist das deutsche Team an der Reihe. Nach den Durchgängen von Natalie Geisenberger und Johannes Ludwig fehlt dem Doppelsitzer ein Hundertstel vor den Österreichern, die sich zuvor auf Platz zwei gesetzt haben. Tobias Wendl und Tobias Artl legen los und legen einen nahezu perfekten Lauf hin, am Ende wird Deutschland mit einem Vorsprung von acht Hundertstel Olympiasieger in der Staffel! Die Freude ist riesig, für alle deutschen Rodler ist es die zweite Goldmedaille bei den Spielen.

15.30 Uhr: Nach den Russen ist das Team aus Lettland an der Reihe - und es überrascht! Mit 3:04.354m gibt es eine neue Mannschaft an der Spitze, zuvor übertrumpfte Italien die Zeit Kanadas und steht nun vorerst auf Platz drei.

Olympia-News im Ticker: Deutschland mit Medaillenchancen in der Rodel-Staffel

15.20 Uhr: Nachdem sich die Polen nach den ersten Durchgängen oben festgesetzt hatte, schlagen die Konkurrenten zu. Erst übernimmt das Team aus Kanada die Führung, die USA kommt im Anschluss nicht an die Zeit des Nachbarlandes vorbei. Nach dem US-Team ist das Russische Olympia-Komitee an der Reihe, die vier russischen Rodler setzen eine neue Bestzeit!

15.05 Uhr: Ab 14.30 läuft der Teamstaffel-Wettbewerb der Rodler, dabei hat Deutschland gute Chancen auf eine Medaille. Aktuell führt das polnische Team noch die Wertung vor Rumänien und Tschechien an, das deutsche Quartett ist noch an der Reihe. Mit Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig sowie dem Doppelsitzer bestehend aus Tobias Wendl und Tobias Arlt treten vier Goldmedaillengewinner an. Sie hoffen nun auf ihr zweites Edelmetall in China.

13.50 Uhr: Deutschland hofft auf die nächste Medaille! Johannes Ludwig (Oberhof), Natalie Geisenberger (Miesbach) und Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Schönau am Königssee) gehen gleich in der Rodel-Staffel an den Start. Um 14.30 Uhr geht es los.

12.23 Uhr: So langsam kribbelt es bei den deutschen Eishockey-Fans! um 14.10 Uhr greift die deutsche Mannschaft ins Olympia-Turnier ein. Gelingt der Söderholm-Truppe ein guter Start? Wir sind im Live-Ticker dabei.

11.34 Uhr: Was ist eigentlich bei den deutschen Snowboardern los? Wieder wurde es mit einer Medaille nichts. Erst Stefan Baumeister und Ramona Hofmeister im Parallel-Riesenslalom, jetzt Topfavorit Martin Nörl im Snowboardcross: Drei Hoffnungsträger, deren Gold-Träume im Genting Snow Park von Zhangjiakou allesamt zerplatzten.

Lesen Sie auch Trotz Forsters Vierfach-Gold: Deutsche Para-Hoffnung getrübt Trotz des Vierfach-Triumphs für Anna-Lena Forster sind die Hoffnungen des Deutschen Behindertensport-Verbandes (DBS) für die Paralympics in Peking (4. bis 13. März) getrübt. Trotz Forsters Vierfach-Gold: Deutsche Para-Hoffnung getrübt Olympia 2022: Deutsche Snowboarder reisen mit Zuversicht nach Peking Die deutschen Snowboarder hoffen bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) auf „zwei bis drei Medaillen“. Mit 15 Athleten geht es zu Olympia 2022. Olympia 2022: Deutsche Snowboarder reisen mit Zuversicht nach Peking

Sportdirektor Alexander Scheid fand dafür klare Worte. „Wir bringen es nicht auf den Punkt. Man braucht dieses Selbstverständnis, hier an den Start zu gehen und zu gewinnen. Das war bei uns nicht da“, sagte er: „Wenn es bei Olympischen Spiele richtig zur Sache geht, können manche eben noch zehn Prozent draufpacken.“

Für Nörl gibt es am Sonntag im Mixed-Teamwettbewerb mit Jana Fischer noch eine kleine Chance auf Wiedergutmachung, aber „da die Medaille als Ziel auszugeben, wäre überzogen“, sagte Scheid. Für die gebeutelten Snowboarder wäre sie ohnehin nur ein schwacher Trost.

Olympia-News im Ticker: Langläuferin Hennig verpasst Medaille knapp - Diskussion um Schönheit Gu

08.59 Uhr: Für eine Medaille hat‘s nicht gereicht, aber immerhin Rang 5 für Katharina Hennig. Über die 10 Kilometer klassisch im Langlauf holte sich die Norwegerin Therese Johaug die Goldmedaille. Katherine Sauerbrey wurde Elfte.

08.05 Uhr: Was gibt‘s heute im Langlauf? Die 10 Kilometer der Frauen finden heute statt. Eine deutsche Medaille ist eher unwahrscheinlich. Aber lassen wir uns überraschen.

06.59 Uhr: Startet sie oder startet sie nicht? US-Superstar Mikaela Shiffrin hat sich noch nicht entscheiden, ob sie im olympischen Super-G am Freitag an den Start geht. Die 26-Jährige werde an diesem Donnerstag trainieren und anschließend darüber entscheiden, ob sie zum ersten Speedevent der Damen antreten wird.

06.50 Uhr: Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer aus Oberhof liegt nach zwei Läufen auf Gold-Kurs. Mit Bahnrekord in 1:00,00 Minuten gelang Grotheer am Donnerstag gleich im ersten Durchgang ein perfekter Start.

Zur Hälfte des Rennens liegt er klar in Führung und hat einen Vorsprung von 0,70 Sekunden auf den Weltcup-Gesamtzweiten Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg auf Rang zwei. In den beiden abschließenden Läufen am Freitag bietet sich die Chance auf die erste deutsche Männer-Medaille bei Olympia.

06.32 Uhr: Snowboard-Olympiasiegerin Chloe Kim hat ihre Unterstützung für den chinesischen Ski-Freestyle-Star Eileen Gu geäußert. „Ich weiß, wie schwierig es für sie ist. Es ist nicht fair, wie mit ihr umgegangen wird“, sagte die US-Amerikanerin am Donnerstag, nachdem sie als erste Frau zum zweiten Mal olympisches Gold in der Halfpipe gewonnen hatte.

Gu, die gebürtig aus Kalifornien stammt, und in Peking im Big-Air-Wettbewerb für China ihre erste von bis zu drei möglichen Goldmedaillen holte, hatte zuletzt aus den USA zahlreiche Hasskommentare in den Sozialen Medien erhalten.

„Ich bin stolz darauf, dass sie mit 15 ihre Entscheidung getroffen hat“, sagte Kim. Die befreundete Gu habe sie damals nach den Gründen für ihre Entscheidung zugunsten der USA gefragt. Kims Vater war 1982 aus Südkorea in die USA eingewandert: „Meine Familie und meine Fans haben den Ausschlag gegeben. Aber jeder hat seine eigenen Gründe“, sagte sie. Ein Vergleich mit Gu sei „nicht fair“.

Olympia-News vom 10. Februar: Goggia verzichtet auf Super-G - Halfpipe-Champion Kim unterstützt Gu

06.27 Uhr: Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia verzichtet bei den Winterspielen in Peking auf den Super-G am Freitag (4 MEZ). Das gab das italienische Skiteam bekannt.

Goggia (29) hatte sich kurz vor Olympia beim Weltcup in Cortina d‘Ampezzo schwer am Knie verletzt. Dennoch nahm die dominierende Abfahrerin der Saison die Reise nach China auf sich, wo sie am Dienstag unbedingt das Rennen in der Königsdisziplin bestreiten will.

Einzige deutsche Starterin im Super-G ist Kira Weidle. Die WM-Zweite in der Abfahrt gehört aber nur im zweiten Speed-Rennen zu den Anwärterinnen auf eine Medaille.

Olympia-News vom 9. Februar: Rodel-Doppelsitzer holen Gold und Silber

15.34 Uhr: Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt haben zum dritten Mal in Folge Gold im olympischen Rodel-Rennen gewonnen. Das Duo aus Bayern setzte sich am Mittwoch knapp vor seinen Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken durch.

Nach zwei Läufen betrug der Abstand 99 Tausendstelsekunden, die Weltmeister aus Thüringen holten damit erstmals Olympia-Silber. Bronze ging an die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller.

„Wer uns kennt, der weiß, dass wir Kämpfer und Beißer sind“, sagte Wendl im ZDF: „Zum Höhepunkt alle vier Jahre kann man mit uns rechnen, und so war es jetzt wieder.“ Denn abseits der Winterspiele, im Weltcup und bei Weltmeisterschaften, waren zuletzt stets Eggert/Benecken stärker gewesen. „Olympia hat eben seine eigenen Gesetze“, sagte Eggert: „Wir können stolz auf Silber sein, aber natürlich wollten wir dieses Gold.“

Nächstes Olympia-Gold für Deutschland in China! Drama im Slalom - News aus Peking

15.13 Uhr: Yes! Das nächste Rodel-Gold für Deutschland! Tobi Wendl und Tobias Arndt holen sich den Olympiasieg im Doppelsitzer.

13.42 Uhr: Gibt‘s heute gleich zwei Mal Gold für Team Germany? In der Nordischen Kombination stürmte Geiger ja schon sensationell zum Olympiasieg (s. 12.31 Uhr) - und beim Doppelsitzer im Rodeln sieht es nach dem ersten Lauf richtig gut aus!

Der 2. Lauf startet um 14.35 Uhr. Ab dann gilt es wieder Daumen zu drücken.

12.31 Uhr: Wow! Was dar das denn für ein Finish in der Nordischen Kombination? Johannes Rydzek lag wenige Meter vor dem Ziel auf Goldkurs, doch dann flog Vinzenz Geiger an ihm vorbei und schnappte sich den Olympiasieg!

12.16 Uhr: Russlands Eishockey-Team ist mit einem Sieg in die Operation zehntes Olympia-Gold gestartet. Der Goldmedaillengewinner von 2018 gewann zum Auftakt des Männerturniers bei den Winterspielen in Peking 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) gegen die Schweiz.

Der Favorit, der in China wegen des Dopingskandals von Sotschi 2014 unter dem Namen seines Olympischen Komitees ROC startet, hatte vor vier Jahren mit 4:3 nach Verlängerung im Finale gegen die deutsche Mannschaft triumphiert.

09.44 Uhr: Snowboardcrosserin Jana Fischer ist beim Olympiasieg der US-Amerikanerin Lindsey Jacobellis schon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Juniorenweltmeisterin von 2019 war in ihrem K.o.-Lauf im Genting Snow Park von Zhangjiakou nach einem Fahrfehler beim Start chancenlos und fuhr als Vierte abgeschlagen ins Ziel.

Nur die beiden Besten jedes Laufs erreichen das Vierte. Jacobellis (36) gewann das Finale vor Chloe Trespeuch (Frankreich) und Meryeta Odine (Kanada).

09.22 Uhr: Während seit 9 Uhr in der Nordischen Kombination der Nachfolger von Eric Frenzel gesucht wird, der aufgrund einer Corona-Infektion nicht starten darf, hat es in der Früh schon ein Olympia-Drama gegeben. Die Münchnerin Lena Dürr verpasste eine Medaille haarscharf - und brach anschließend in Tränen aus.

Olympia-Entscheidungen und News von Dienstag am 8. Februar

15.17 Uhr: Druck? Schwierige Kurve 13? Diese Wörter scheint Natalie Geisenberger nicht zu kennen! Die Mutter eines Sohnes aus Miesbach ist Olympiasiegerin, baut ihren Vorsprung sogar noch aus. Das ist der deutsche Doppelsieg! Gold für Geisenberger, Silber für Berreiter. Die Russin Tatyana Ivanova holt Bronze.

Geisenberger holt damit ihr fünftes Olympia-Gold. Julia Taubitz fuhr nach ihrem Sturz noch auf Platz sieben vor. Bei Anna Berreiter aus Berchtesgaden flossen noch auf dem Schlitten die Tränen, für sie ist es die erste Olympia-Medaille.

Am Mittwoch will Lena Dürr im alpinen Slalom eine Medaille holen.

15.15 Uhr: Tränen bei Anna Berreiter im Ziel! Die Deutsche hat Silber sicher! Wird sie vielleicht sogar Olympiasiegerin? Da wird die Miesbacherin Geisenberger etwas dagegen haben. Die Führende steht oben am Start.

15.10 Uhr: Die deutsche Top-Fahrerin Julia Taubitz kämpfte sich nach ihrem Sturz im zweiten Lauf schon etliche Plätze nach vorne. Für eine Medaille wird es aber nicht reichen. Momentan führt die Österreicherin Madeleine Egle, doch jetzt kommt gleich der deutsche Doppelpack aus Anna Berreiter und Natalie Geisenberger.

Olympia-News vom Dienstag: Deutscher Doppelsieg im Eiskanal winkt

14.50 Uhr: Der vierte Lauf im Rodeln läuft schon, die Spannung steigt! Behalten die deutschen Athletinnen die Nerven? Natalie Geisenberger und Anna Berreiter liegen auf Gold- beziehungsweise Silberkurs. Bringt es runter, Mädels!

12.52 Uhr: Was für ein Lauf von Natalie Geisenberger! Die deutsche Top-Favoritin lässt auch im dritten Lauf nichts anbrennen. Im Gegenteil: Sie meistert die schwierige Olympia-Bahn nahezu perfekt, am Ende steht sogar ein neuer Bahnrekord! Was soll da noch schiefgehen? Im vierten und letzten Lauf muss sich noch einmal heil durchkommen, dann steht der nächsten deutschen Goldmedaille nichts mehr im Weg.

Auch Silber wird an Deutschland gehen, wenn nichts Überraschendes mehr passiert: Anna Berreiter liegt drei Zehntel hinter Geisenberger auf Platz zwei und hat einen komfortablen Vorsprung auf den dritten Rang. Um 14.35 Uhr findet dann das große Rodel-Finale der Frauen statt. Wir sind bereit für einen Medaillenregen!

Olympia-News vom Dienstag: Keine deutsche Medaille im Biathlon

12.40 Uhr: Gleich wird es hier ernst für Natalie Geisenberger! Reicht es für Gold im Rodeln? Um 12.50 Uhr beginnt der dritte Lauf, ab 14.35 Uhr steigt das große Finale.

11.28 Uhr: Keine Medaillen für die deutschen Biathleten! Die Herren konnten den Geniestreich von Denise Herrmann nicht wiederholen, letztlich sicherte sich Quentin Fillon Maillet Gold. Silber ging an Anton Smolski, Johannes Thingnes Bø gewann Bronze. Benedikt Doll und Roman Rees landeten auf den Plätzen sechs und sieben.

Update vom 8. Februar, 8.43 Uhr: Schade, da war mehr drin! Der Medaillen-Traum ist für Deutschlands Snowboarderinnen und Snowboarder geplatzt. Ramona Hofmeister, die 2018 in Pyeongchang Bronze geholt hatte, schied überraschend im Viertelfinale der Parallel-Riesenslaloms gegen die Österreicherin Daniela Ulbing aus. Zuvor war bereits der Weltcupführende Stefan Baumeister in der Qualifikation gescheitert.

„Es war alles turbulent und nicht mein Tag, es hat einfach nicht gepasst. Es ist irgendwie alles sehr verrückt heute“, sagte die niedergeschlagene Hofmeister. In der Qualifikation hatte sie die zweitbeste Zeit gefahren.

Baumeister, (Aising-Pang), der durch starke Auftritte in der Olympiasaison als Mitfavorit gegolten hatte, war in der Qualifikation nach einem ersten schwachen und einem zweiten guten Lauf lediglich auf Platz 18. Auch Elias Huber (30./Schellenberg) schied frühzeitig aus. Nur die besten 16 Athleten kamen weiter. Der Lengdorfer Yannik Angenend verlor sein Achtelfinale knapp.

Olympia-News vom Dienstag: Drittes Gold für Deutschland schon fast sicher

Erstmeldung vom 8. Februar, 6.04 Uhr: Peking - Zweimal Gold, einmal Silber: Deutschland steht nach 22 von 109 Entscheidungen aktuell auf Platz fünf im Medaillenspiegel. Am Dienstag darf man sich nun Hoffnungen auf das nächste Edelmetall bei Olympia machen, denn: Heute werden Gold, Silber und Bronze im Rodeln vergeben - und dort sind die Deutschen traditionell bärenstark!

Natalie Geisenberger steht dicht vor ihrem olympischen Hattrick. Nach Siegen in Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 geht die 34-Jährige als Führende in die letzten beiden Läufe am Dienstagnachmittag (Finale ab 14.35 Uhr). Es könnte sogar ein deutscher Doppel-Erfolg werden, denn zur Halbzeit liegt die Olympia-Debütantin Anna Berreiter auf dem zweiten Platz. Bitter: Top-Favoritin Julia Taubitz wird nach einem Sturz wohl ohne Medaille bleiben.

Olympia-News vom Dienstag: Deutschland mit Chancen im Biathlon und Snowboard

Was ist am Dienstag noch wichtig? Ab 9.30 Uhr hoffen die deutschen Biathlon-Herren auf einen ähnlichen Coup wie tags zuvor Denise Herrmann: Sie hatte sich im Einzel über 15 Kilometer die Goldmedaille gesichert. Die Männer gehen heute bei den 20 Kilometern an den Start, wir begleiten das Rennen im Live-Ticker. Außerdem stehen ab 8.39 Uhr die Parallel-Riesenslaloms im Snowboard an.

Am Morgen hatte es schon einige Entscheidungen gegeben, unter anderem im Super-G der Herren. Matthias Mayer aus Österreich sicherte sich hauchdünn Gold vor Ryan Cochran-Siegle und Aleksander Aamodt Kilde. (akl/dpa)