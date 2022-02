„Behindert uns sehr“: Deutscher Olympia-Trainer ärgert sich über Corona-Kontaktperson im eigenen Team

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger kann bei Olympia nicht voll mit dem Team trainieren. © Daniel Karmann/dpa

Die Nordischen Kombinierer haben bei Olympia mit Corona zu kämpfen. Eine Kontaktperson im eigenen Team muss sich unter erschwerten Bedingungen vorbereiten.

Peking/Zhangjiakou - Die Nordischen Kombinierer sind bei den Olympischen Winterspielen in Peking stark vom Coronavirus betroffen. Der dreifache Olympiasieger Eric Frenzel und Teamkollege Terence Weber wurden im deutschen Team positiv getestet. Während Weber bereits einen negativen Test vorweisen kann und bei einem weiteren die Quarantäne verlassen darf, befindet sich Frenzel bei Olympia noch in Isolation. Immerhin durfte er mittlerweile das Hotel wechseln und fand nun bessere Bedingungen vor.

Doch damit nicht genug: Vinzenz Geiger war nach den positiven Corona-Tests seiner Teamkollegen Frenzel und Weber als enge Kontaktperson eingestuft worden. Das erschwert die Vorbereitung auf den ersten Wettkampf von der Normalschanze am Mittwoch immens, wie Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch verrät. Die Organisation rund um die Sonderbehandlung seines Athleten macht dem gesamten Team, aber besonders Geiger schwer zu schaffen.

Olympia 2022: Corona-Kontaktperson „behindert“ deutsches Team in der Nordischen Kombination

„Organisatorisch klappt es leider nicht. Das ist sehr anstrengend und behindert uns sehr bei der eigentlichen Arbeit an der Schanze“, sagte Weinbuch der Deutschen Presse-Agentur am Montag im chinesischen Zhangjiakou. Für den 24-jährigen Geiger bedeutet das unter anderem, dass er nicht mehr mit seinen Kollegen im Shuttle fahren darf.

„Der Vinz war die letzten zwei Tage sehr hektisch, weil das Shuttle nicht gekommen ist“, sagte Weinbuch. „Heute hat er wieder eine Stunde gewartet.“ Der 61-Jährige ergänzte nach dem Sprungtraining: „Zwischen den Sprüngen darf er nicht mit dem Lift fahren. Er war erst fünf Minuten vor seinem Sprung oben gewesen.“ Die schlechte Vorbereitung schlägt sich direkt auf die Ergebnisse nieder.

Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch beklagt sich über die Trainingsbedingungen mit Corona-Kontaktperson Vinzenz Geiger. © Hendrik Schmidt/dpa

Olympia: Corona-Sorgen in der Nordischen Kombination

Geiger belegte in den drei Trainingsdurchgängen die Ränge 16, 19 und 14 und war damit der schwächste Deutsche. Im Gesamtweltcup ist er Dritter und damit der beste Sportler aus dem Team des Deutschen Skiverbands. „Man kann gar nicht mit ihm arbeiten. Und so ist er auch gesprungen“, sagte Weinbuch. „Das war sehr, sehr schwierig für ihn.“

Richtig gut lief es dagegen für Julian Schmid. Der Oberstdorfer gewann zwei der drei Runden und wurde einmal Dritter. „Jung, unbekümmert - ich hoffe, dass er es noch bis übermorgen so beibehält“, sagte Weinbuch. Am Mittwoch steht die erste Olympia-Entscheidung in der Nordischen Kombination an.

Olympia-News: Ersatzmann in der Nordischen Kombination kommt wohl nicht zum Einsatz

Als Ersatzmann für Frenzel und Weber wurde Manuel Faißt nachnominiert. Über den Antrag des deutschen Teams, den am Montag angereisten Schwarzwälder vorerst als Ersatz antreten zu lassen, hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch nicht abschließend entschieden. Dies teilte der Deutsche Skiverband am Montag dem SID mit.

Lesen Sie auch Zwei Corona-Fälle im Schweizer Eishockey-Team Im Schweizer Eishockey-Team gibt es zwei positive Corona-Fälle bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Denis Malgin und Dario Simion befinden sich nach Angaben des Schweizer Verbandes vom Samstag im Olympischen Dorf in der Isolation. Zwei Corona-Fälle im Schweizer Eishockey-Team „Mein Körper kämpft seit längerem“: Deutsche Biathletin sagt Olympia ab und spricht über Diagnose Olympia ist der große Traum eines jeden Sportlers. Blöd nur, wenn etwas dazwischenkommt und die Teilnahme verhindert. Wie bei Biathletin Maren Hammerschmidt. „Mein Körper kämpft seit längerem“: Deutsche Biathletin sagt Olympia ab und spricht über Diagnose

Nach dem derzeitigen Reglement darf ein Ersatzmann für einen anderen Athleten nur dauerhaft nachrücken. Sollte Faißt also am Mittwoch starten, könnte entweder Frenzel oder Weber nicht mehr in den beiden folgenden Wettbewerben der zweiten Olympiawoche an den Start gehen. „In dem Fall werde ich Manuel auch nicht einsetzen, denn ich habe schon noch die Hoffnung, dass Eric und Terence noch zurückkommen“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. (ck/dpa/sid) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier vom 4. bis 20. Februar im Zeitplan)