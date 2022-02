Deutsches Olympia-Traumpaar gemeinsam in Peking - und Fotograf dieses Bildes kämpft auch um Gold

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Coletta Rydzek und Simon Jocher, beide bei Olympia dabei. Johannes Rydzek, zweifacher Olympiasieger, schoss dieses Bild. © Screenshot Instagram Rydzek

Sind Erinnerungen am schönsten, wenn man sie mit den Liebsten teilen kann? Bei Familie Ryzdek bei den Olympischen Spielen sicherlich.

Peking - Das Highlight für jeden Sportler sind alle vier Jahre die Olympischen Spiele. Und wenn nicht irgendwas dazwischenkommt, wie bei den größten Pechvögeln, dann kann man die zwei Wochen Großevent auch neben den Wettkämpfen genießen. Natürlich ist der Entspannungsfaktor wegen Corona in Peking nicht so hoch wie sonst, aber manch einer hat sogar familiäre Unterstützung, um das wieder auszugleichen. Zum Beispiel ist Familie Rydzek aus Oberstdorf gleich im Doppelpack in die chinesische Metropole gereist. Die Geschwister Johannes und Coletta können gemeinsam die Spiele erleben. Und Coletta hat sogar noch ihren Freund im Schlepptau, der ebenfalls um Medaillen kämpft.

Es sind keine leichten Zeiten für die Nordischen Kombinierer. Die deutschen Eric Frenzel und Terence Weber hängen im Corona-Hotel fest - bei den Zuständen sogar als Corona-Gefängnis beschrieben - und der Norweger Jarl Magnus Riiber kann auch nicht teilnehmen. Es wäre also die große Chance für Johannes Rydzek, eine Medaille zu holen. Freilich wünscht er sich gegen die größten Konkurrenten zu beweisen, denn er schickt seinen Teamkollegen „viel Kraft“. Der 30-Jährige genießt Olympia mit seiner Schwester Coletta, die zum ersten Mal dabei ist. Die 24-Jährige steht im Schatten ihres erfolgreichen Bruders, der schon zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze bei Olympia gewann.

Olympia 2022: Johannes Rydzek und Schwester Coletta im Olympischen Dorf

Olympia 2022: Simon Jocher und Coletta Rydzek ein Paar - der Weihnachtsschnappschuss gelang Johannes

Coletta hat dafür ein anderes Ass im Ärmel, sie bringt ihren Freund mit. Der deutsche Skifahrer Simon Jocher ist auch nach Peking gereist, um der Konkurrenz ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen. Sowohl Coletta Rydzek als auch Jocher gehen als Außenseiter in ihre Rennen. Coletta ist Langläuferin und gab ihr Weltcup-Debüt 2019, große Erfolge blieben beim Wintersporttalent noch aus, doch in China gilt es Erfahrung zu sammeln. Der Schongauer Simon Jocher, der dem Münchner Merkur 2020 ein Interview gab, schaffte nicht den Sprung in die Starterliste für den Abfahrtslauf. Die Kollegen Romed Baumann, Josef Ferstl, Andreas Sander und Dominik Schwaiger erhielten die vier Startplätze. Zumindest privat scheint das Glück perfekt, wie dieses Weihnachtsfoto - geschossen von Johannes Rydzek - beweist:

Nordische Kombination, Langlauf oder Ski Alpin, wer in der Heimat den Rydzeks und Anhang die Daumen hält, der hat viel zu sehen bei Olympia. Das Abfahrtsrennen, bei dem Jocher ebenfalls nur Zuschauer ist, wurde wegen des Windes verlegt. Hoffentlich bleiben weitere Wettkämpfe von Unterbrechungen verschont. (ank) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die laufenden Olympischen Spiele (hier im Zeitplan)