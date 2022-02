Deutschland verpasst nach Katastrophen-Start Podest in der Mixed-Staffel - „Natürlich schade“

Von: Antonio José Riether

Benedikt Doll landete mit seiner Mixed-Staffel auf einem versöhnlichen Platz fünf. © Screenshot ZDF

Das deutsche Biathlon-Mixed-Team stand bereits am Samstagmorgen vor einer großen Herausforderung. Am Ende landete das DSV-Team in Zhangjiakou auf Platz fünf.

Am Samstag scheiterten die deutschen Biathletinnen und Biathleten* bei Olympia* an einer Medaille.

Das DSV*-Quartett trat mit zwei Debütanten beim Mixed-Wettbewerb an.

Platzierung Nation Zeit 1. Platz Norwegen 1:06:45.6 2. Platz Frankreich +0.9 3. Platz Russisches Olympisches Komitee +1.5 4. Platz Schweden +41.0 5. Platz Deutschland +1:05.5

Update, 11.25 Uhr: Die deutschen Biathleten zeigten sich nicht allzu schwach, konnten jedoch nicht um den Sieg laufen. Benedikt Doll zeigte sich leicht enttäuscht am ARD-Mikrofon. Der Wettkampf sei aber nicht allzu schlecht ausgefallen, „wenn man bedenkt, wie viel Rückstand wir am Anfang hatten und wie wir uns vorgekämpft haben“.

Etwas Zeit hatte der Mann aus Titisee-Neustadt beim Schießen verloren und kritisierte seine eigene Leistung. „Ich habe liegend nicht gut gearbeitet mit drei Nachladern, einen davon auch nicht reingekriegt, was Zeit kostet“, so Doll. „Wir haben unsere stärkste Staffel aufgestellt, unser Bestes gegeben jeder hat gekämpft. Jetzt ist es nur Platz fünf, das ist natürlich schade aber damit müssen wir leben“, fasste er den Auftritt zusammen. Die vielen Fehlschüsse seiner Kollegin Vanessa Voigt kommentierte er ebenfalls: „Irgendwann weißt du als Schütze nicht mehr, wo du schießt und bist dann hoffnungslos“, so die Analyse des erfahrenen Biathleten.

ENDE

11.07 Uhr: Zweites Schießen, vierter Durchgang - Deutschland landet letzten Endes auf Rang fünf, Österreich geht als zehntes ins Ziel.

11.07 Uhr: Zweites Schießen, vierter Durchgang - Was ein spannendes Rennen zwischen Latypov, Bø und Fillon Maillet. Kurz nach dem Finish setzt sich der Norweger auf einmal ab und sichert sich tatsächlich noch den Sieg bei der Mixed-Staffel! Der Jubel bei den Norwegern ist riesig, Frankreich landet auf zwei und Russland am Ende auf Platz drei.

11.05 Uhr: Zweites Schießen, vierter Durchgang - Ein Dreikampf kristallisiert sich an der Spitze heraus, noch ein Kilometer liegt vor den Gold-Anwärtern.

11.03 Uhr: Zweites Schießen, vierter Durchgang - Latypov kommt mit nur einem Nachlader raus, was ein starkes Schießen! Fillon Maillet kommt nur kurz nach ihm heraus und legt keine zwei Sekunden hinter dem Russen. Auch Bø ist wieder auf der Loipe, allerdings mit 9,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Mit einem Nachlader kommt Nawrath durch das letzte Schießen, vielleicht geht noch ein fünfter oder sechster Platz.

11.01 Uhr: Erstes Schießen, vierter Durchgang - Bø und Fillon Maillet rücken an den Russen heran, auch Samuelsson ist noch im Rennen. Ein letztes Mal geht es an den Schießstand.

10.58 Uhr: Erstes Schießen, vierter Durchgang - Latypov scheitert in liegender Position nur einmal und kommt als erster wieder raus, auch seine Konkurrenten Samuelsson und Fillon Maillet müssen jeweils nachladen und verlieren Zeit. Johannes Thingnes Bø liegt nach einem starken Schießen auf Platz drei. Hier könnte es noch ein spannendes Finish geben. Deutschland ist momentan Achter.

10.55 Uhr: Vierter Durchgang - Eduard Latypow führt vor dem Schweden Sebastian Samuelsson und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet das Feld an. Holt er die erste Medaille für das russische Komitee, das ohne Fahne antreten muss? Noch geht es zweimal an den Schießstand.

10.52 Uhr: Vierter Durchgang - Nun kommt der deutsche Schlussläufer Philipp Nawrath, der sein Olympia-Debüt gibt. Doch bevor er loslegen darf, wechseln die führenden Nationen zum letzten Mal ihr Personal, allen voran die Russen.

10.50 Uhr: Zweites Schießen, dritter Durchgang - Doll kann nach einem Nachlader wieder auf die Loipe, kein schlechter Schießen des Deutschen.

10.48 Uhr: Zweites Schießen, dritter Durchgang - Émilien Jacquelin trifft nach drei perfekten Schüssen nichts mehr und muss zwei Strafrunden antreten. Das könnte die Wende sein! Auch Italiens Bormolini muss in die Strafrunde, damit spült es die Russen wieder hoch. Alexander Loginow führt aktuell das Feld an.

10.43 Uhr: Erstes Schießen, dritter Durchgang - Bormolini kommt ohne Fehler durch das erste Schießen, auch der Schwede Martin Ponsiluoma tut es ihm gleich und zieht mit ihm davon. Davor steht jedoch noch Jacquelin. Für Deutschland geht Doll an den Schießstand, dreimal muss er jedoch nachladen und verhindert die Strafrunde gerade noch.

10.40 Uhr: Dritter Durchgang - Nun übernimmt Benedikt Doll, der Herrmann ablöst. Für das deutsch Team sind die Top-Platzierungen allerdings nicht mehr zu erreichen. Der Franzose Émilien Jacquelin führt aktuell das Teilnehmerfeld an, ihm folgt der Italiener Thomas Bormolini. Macht eine der beiden Nationen das Rennen oder freut sich am Ende ein lachender Dritter - etwa Schweden oder Norwegen?

10.35 Uhr: Zweites Schießen, zweiter Durchgang - Die Norwegerin Eckhoff ist auf Rang fünf angestürzt, Frankreich holt sich parallel die Führung, weil Wierer sich überholen lässt. Nun kommen die ersten Männer auf die Loipe!

10.33 Uhr: Zweites Schießen, zweiter Durchgang - Denise Herrmann startet stark in ihr zweites Schießen, die ersten vier Versuche trifft sie perfekt, doch der fünfte gelingt erst nach drei Nachladern. Schade, schade...

10.31 Uhr: Zweites Schießen, zweiter Durchgang - Während sich Eckhoff etwas mehr Zeit lässt, schießt Wierer schnell und . Eckhoff muss nach fünf Fehlschüssen jedoch ebenso wie Hanna Sola zwei Strafrunden überstehen. Wierer kann diese jedoch verhindern und baut den Vorsprung aus. Was ein starkes Schießen der Südtirolerin.

10.29 Uhr: Zweiter Durchgang - Wierer und Eckhoff liefern sich bislang ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die norwegischen Männer könnten heute den Unterschied machen. Beide Spitzen-Biathletinnen fahren schon an den Schießstand zur zweiten Runde.

10.25 Uhr: Erstes Schießen, zweiter Durchgang - Herrmann verschießt die ersten zwei Versuche, trifft dann die nächsten zwei. Im Nachladen kann sie jedoch ihre Fehler wieder gut machen und vermeidet immerhin die Strafrunde. Durchatmen beim deutschen Team.

10.24 Uhr: Erstes Schießen, zweiter Durchgang - Italien geht nach einem starken Schießen von Wierer in Führung, da Norwegen nach Eckhoffs Fehlschüssen in die Strafrunde muss, auch die Weißrussin Sola kann die Strafrunde verhindern. Auch Öberg verhindert die Strafrunde gerade so. Erst nach den Favoritinnen kommt Denise Herrmann an den Schießstand...

10.20 Uhr: Zweiter Durchgang - Norwegens Røiseland wird von der ebenfalls starken Tiril Eckhoff abgelöst, sie hat ihren Vorsprung auf acht Sekunden ausgebaut. Die Italienerinnen sind noch gut im Rennen, Dorothea Wierer ist aktuell Eckhoffs erste Verfolgerin. Auf Platz drei rangiert aktuell Belarus.

10.17 Uhr: Zweiter Durchgang - Bei den Schwedinnen gibt es einen Schwestern-Wechsel: Für Hanna Öberg kommt Elvira Öberg auf die Loipe. Nun gibt es die erste Ablöse, doch Denise Herrmann muss noch auf Vanessa Voigt warten. Aktuell führt Norwegen.

10.12 Uhr: Zweites Schießen - Nach einer starken Runde kommt Vittozzi wieder an den Schießstand und ist erneut als erste draußen. Vanessa Voigt begeht erneut einige Fehler, insgesamt drei Nachlader werfen sie zurück, nun muss sie erneut in die Strafrunde. Røiseland holt parallel etwas auf.

10.08 Uhr: Erstes Schießen - Auch die Favoritin Marte Olsbu Røiseland hatte am Schießstand zu kämpfen. insgesamt drei Nachlader werden die Norwegerin zurück. Die Italienerin Lisa Vittozzi präsentiert sich am sichersten.

10.06 Uhr: Erstes Schießen - Die ersten 20 Teilnehmerinnen gehen an den Schießstand. Deutschlands beste Schützin Vanessa Voigt kämpft bereits früh gegen die Strafrunde, begeht am Ende jedoch zwei Fehler. Das war kein guter Einstieg. Nun führt Italien vor Finnland.

10.03 Uhr: Die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland reiht sich bei der ersten 2-Kilometer-Runde sofort vorne ein, Vanessa Voigt versteckt sich noch etwas hinter den Größeren und läuft gut mit. Auch die Schwedin Hanna Öberg ist vorne mit dabei, die Weißrussin Alimbekava führt das Feld derzeit an.

START

Update, 9.55 Uhr: Erste Fernsehbilder des Biathlonstadions in China lassen nichts Gutes erahnen, denn die Windverhältnisse sind alles andere als förderlich am Schießstand. Somit könnte der Mixed-Wettbewerb zu einer echten Lotterie-Nummer werden. Ob das dem deutschen Team entgegenkommt, wird sich ab 10 Uhr zeigen.

Update, 9.40 Uhr: Noch zwanzig Minuten bis zum Start des Mixed-Wettkampfs am ersten Entscheidungstag bei den Olympischen Winterspielen. Die wohl größten Favoriten sind wie immer die Norweger, eine Medaille ist für das DSV-Team jedoch nicht unmöglich.

Erstmeldung vom 5. Februar:

Peking - Bereits am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele* wird es ernst für das deutsche Biathlon-Team. Im Mixed-Wettbewerb gehen mit Startläuferin Vanessa Voigt und Schlussläufer Philip Nawrath zwei Debütanten für den DSV an den Start. Sie sollen unter anderem dafür sorgen, dass die deutsche Mannschaft ihren vierten Platz aus dem Olympia-Jahr 2018 übertrifft.

Olympia 2022: Biathlon im Live-Ticker - Zwei Debütanten in deutscher Mixed-Staffel

Eine Medaille ist angesichts der Konkurrenz jedoch ein recht hoch gestecktes Ziel. Ab 10 Uhr werden die Debütanten Vanessa Voigt und Philipp Nawrath gemeinsam mit den beiden erfahrenen Teammitgliedern Denise Herrmann und Benedikt Doll* um Edelmetall kämpfen. Der DSV gab sein endgültiges Team erst am Freitag bekannt und bestätigte den Ausfall von Franziska Preuß, die nach Fußverletzung und Corona-Infektion noch nicht auf der Höhe ist.

Ihre Kollegin Denise Herrmann*, die in Sotschi in der Staffel Bronze gewinnen konnte, schätzt den Wettbewerb am Samstag als kompliziert ein. „Mixed ist eines der schwierigsten Rennen“, so die Sächsin. „Es wird ein knappes Rennen. Wir haben die aktuell stärksten aufgestellt, aber über Medaillen nachzudenken, wäre falsch. Jeder muss sein Maximum rausholen, dann sind wir in Schlagdistanz“, fügte sie hinzu.

Olympia 2022: Biathlon-Mixed-Staffel im Live-Ticker - „Kindheitstraum“ wird für Biathleten wahr

Ihre Kollegin Voigt versprühte vor ihrem ersten Einsatz bei den Olympischen Spielen* bereits Vorfreude. „Das ist eine große Ehre“, sagte die 24-Jährige aus dem thüringischem Schmalkalden. Ihr Kollege Philipp Nawath äußerte sich ebenfalls froh über sein bevorstehendes Debüt: „Ein Kindheitstraum wird hier definitiv wahr“, so der 28-Jährige.

Beim Rennen über zweimal 6 und zweimal 7,5 Kilometer gehen zunächst die beiden Frauen nacheinander auf die Loipe, die beiden letzten Durchgänge gehören denn den Männern. Beim Wettkampf wird wohl auch der starke Wind zur Herausforderung, der Austragungsort Zhangjiakou liegt immerhin 1650 Meter über dem Meeresspiegel - auch eine deutsche Snowboaderin macht damit schon Erfahrungen. „Es ist für alle schwierig. Es wird sicher spannend, ich hoffe mal, dass es trotzdem fair bleibt", appellierte Herrmann. Doll schätzt die Lage etwas realistischer ein und meint: „Wenn andere Nationen ein perfektes Rennen machen, haben wir es schwer. Wenn wir ein sehr gutes Rennen machen, können wir unsere Chancen bewahren". Letzterer konnte beim Massenstart in Antholz noch gewinnen.