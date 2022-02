Doping-Drama um Kamila Walijewa (15): Entscheidung am Montag - und etliche offene Fragen

Von: Andreas Schmid

Unter Dopingverdacht: Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa. © David J. Phillip/AP/dpa

Der Doping-Test einer 15-jährigen Russin fällt positiv aus. Die Diskussionen sind groß, die Kritik an Russland laut. Nun wird das Urteil erwartet.

Peking - Immer wieder machen Doping-Fälle bei den Olympischen Spielen Schlagzeilen. In Peking sorgt derzeit der Fall der fünfzehnjährigen Kamila Walijewa für Aufsehen. Am Montag will der Internationale Sportgerichtshof CAS bekannt geben, ob Walijewa trotz eines positiven Dopingtests weiter an den Winterspielen teilnehmen darf. Die Diskussionen drehen sich aber längst nicht mehr nur um das russische Eiskunstlauf-Wunderkind.

Doping-Fall Kamila Walijewa: Jetzt entscheidet der Internationale Sportgerichtshof

Eiskunstläuferin Walijewa hatte in der ersten Olympia-Woche Gold im Teamwettbewerb geholt. Dann wurde bekannt: Die Russin ist im Vorfeld der Spiele am Rande der russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften positiv auf das Stimulans Trimetazidin getestet worden. Ein Herzmittel, das auf der Liste verbotener Substanzen steht.

Die russische Dopingagentur Rusada, die das Ergebnis der besagten Probe ungewöhnlich spät bekannt gab, sperrte Walijewa am 8. Februar vorläufig, ehe sie die Strafe nach Walijewas Einspruch wieder aussetzte. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) intervenierte, jetzt entscheidet der CAS. Nach einer mehrstündigen Sondersitzung am Sonntag will der Sportgerichtshof am Montag die Entscheidung bekannt geben. Darf Walijewa weiter an den Spielen teilnehmen oder nicht? Am Dienstag startet der Einzelwettbewerb im Eiskunstlauf, in dem „Eisprinzessin“ Walijewa ihr zweites Gold gewinnen kann - wenn der juristische Krimi zu ihren Gunsten ausgeht und wenn sie in der nervenaufreibenden Situation cool bleibt.

Doping-Fall Kamila Walijewa: Witt verteidigt Russin - „an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten“

„Wir müssen daran denken, dass eine 15-Jährige in dieser Situation steckt“, sagte Christophe Dubi, Exekutivdirektor des IOC. Ein Mädchen, das kaum als abgebrühte Betrügerin gelten kann - und von vielen Beobachtern in Schutz genommen wird. In dem Fall liege „noch vieles im Dunkeln“, sagte die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt der Süddeutschen Zeitung. „Aber wenn, dann müssten die verantwortlichen Erwachsenen für immer für den Sport gesperrt werden. Einer jungen Athletin so etwas wissentlich zuzumuten, ist an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten.“

Laut dem Regelwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur ist die 15-jährige Walijewa als Minderjährige eine „geschützte Person“. Wird ihr ein Dopingvergehen nachgewiesen, kann die Strafe milder ausfallen. Stärker in den Fokus gerät damit ihr Umfeld mit Trainerin Eteri Tutberidse. Witt meint: Als Athletin befolge „man den Rat seiner Vertrauten, in diesem Falle des Trainer- und Medizinerteams. Man vertraut einfach, dass sie wissen, was richtig und was falsch ist.“

Walijewa mit ihrer Trainerin Eteri Tutberidse © Valery Sharifulin/Imago

Walijewa ist mittlerweile Teil einer Debatte, die weit über jene positive Dopingprobe hinausgeht. Eine Debatte, die in Peking sogar die Schlagzeilen über Coronamaßnahmen oder Menschenrechtsverletzungen verdrängte. Der Fall sorgte gar für politische Spannungen zwischen Russland und den USA. Die Fragen, die sich vor allem das Internationale Olympische Komitee gefallen lassen muss, lauten: Ist Russland für den massiven Betrug bei und nach den Spielen 2014 in Sotschi ausreichend bestraft worden? Reichen die Sanktionen, um einen nachhaltigen Kulturwandel zu bewirken? Und warum stehen im Team der Russen noch immer Trainer und Betreuer mit einer dunklen Vergangenheit?

Doping und Olympia: Der Fall Walijewa trifft Russland in einer brisanten Situation

Das IOC versicherte zumindest, die Hintergründe beleuchten zu wollen. „Wir haben die Entourage-Kommission“, sagte Sprecher Mark Adams, „und wir wollen, dass die WADA das Team in diesem Fall untersucht.“ Zu diesem Team gehören unter anderem eine Trainerin, deren harte Methoden in der Eiskunstlaufwelt berüchtigt sind, und ein Arzt, der überführt wurde, Sportler gedopt zu haben.

Das IOC spricht außerdem bereits von einer „ziemlich harten Sanktion“ für Russland und meint den Bann der Flagge und der Hymne von den Spielen. Bei Olympia treten russische Athleten unter dem Namen „Russisches Olympisches Komitee“ (ROC) an. Insgesamt sind es mehr als 200. Mit ihnen reisen Trainer wie Juri Borodawko, der wegen Dopings gesperrt war und in China Alexander Bolschunow zu Langlaufgold führte.

Die WADA hatte Russland Ende 2019 für vier Jahre von sportlichen Großveranstaltungen ausgeschlossen, der CAS halbierte die Strafe, auch mit der Begründung, man wolle „die nächste Generation der russischen Athleten ermutigen, am sauberen Sport teilzunehmen“. Athletinnen wie Walijewa, die als größtes Talent des Eiskunstsports gilt und nun vor einer ungewissen Zukunft steht. (as/sid)