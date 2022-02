Olympia: Skeleton-Finale JETZT live - holt sich Deutschland die Medaillenspiegel-Führung zurück?

Von: Antonio José Riether

Skeleton-Rennfahrer Christopher Grotheer liegt vor den finalen Läufen auf dem ersten Platz. © Harald Steiner/imago-images

Skeleton-Herren heute live: Am Freitag hoffen zwei deutsche Athleten bei den Olympischen Spielen in Peking auf Medaillen. Die beiden entscheidenden Läufe begleiten wir im Live-Ticker.

Das deutsche Olympia-Team sammelte bereits neun Medaillen, nun könnten die nächsten folgen.

Mit Christopher Grotheer und Axel Jungk gibt es zwei Anwärter auf einen Podestplatz.

Um 13.20 startet der dritte Lauf, im Live-Ticker gibt es alle Infos zum Skeleton-Wettbewerb der Herren.

Grotheer (Deutschland) 3. Lauf: Groother hat wie in den beiden vorangegangenen Läufen wenig Probleme, vermeidet tückische Banden und setzt eine starke Zeit von 1:00.16! Es riecht nach der Medaille!

START

Update, 13.20 Uhr: Nun ist es so weit, die nächsten deutschen Medaillen bahnen sich an. Christopher Grotheer und Axel Jungk führen die Wertung an.

Update, 13.09 Uhr: Holen die deutschen Skeletonis die nächste Medaille? Noch zehn Minuten bis zum Start des dritten Laufs!

Update, 12.48 Uhr: In einer halben Stunde geht es für die beiden Skeleton-Sportler Christopher Grotheer und Axel Jungk um eine Medaille. Besonders Grotheer ist auf Gold-Kurs, Jungk muss seinen Konkurrenten aus dem Gastgeberland abschütteln. Ab 13.20 Uhr beginnt der dritte von vier Läufen.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Zwischenstand nach 2 von 4 Durchgängen

1. Grotheer (Deutschland) 2:00,330 Min 2. Jungk (Deutschland) + 0,700 s 3. Wengang (China) + 0,750 s 4. Tretjakow (Russland) + 0,870 s 4. Rukosuev (Russland)\t + 0,870 s 9. Gassner (Deutschland)\t + 1,400 s

Yanqing - Nach dem enttäuschenden Auftritt der DSV-Biathletinnen am Freitagvormittag musste das deutsche Olympia-Team seine Führung im Medaillenspiegel an Norwegen angeben. Doch noch sind einige Entscheidungen bei den Olympischen Winterspielen offen, so auch die im Skeleton der Männer. Bei dem Wettkampf in der neu erbauten Eisbahn in Yanqing im Nordwesten Pekings könnte es die nächsten Medaillen für Deutschland geben.

Olympia live: Skeleton-Herren im Live-Ticker - Grotheer und Jungk auf Medaillenkurs

Bereits in den Rodel-Wettbewerben wussten die deutschen Athletinnen und Athleten zu überzeugen, nun sollen die Skeleton-Herren das nächste Edelmetall nachlegen. Genauer gesagt sorgen die Leistungen von Christopher Grotheer und Axel Jungk für die Hoffnungen auf die nächste Goldmedaille. Vor den beiden letzten und entscheidenden Läufen, die ab 13.20 Uhr stattfinden, belegen die beiden Athleten die ersten beiden Plätze der Wertung.

Weltmeister Grotheer liegt vor dem dritten Lauf mit 0,70 Sekunden Vorsprung vor seinem 29-Jährigen Landsmann Jungk. Beide würden ihre vielversprechenden Positionen wohl nur im Falle von groben Schnitzern verlieren. Grotheer erläuterte am ARD-Mikrofon seine zwei Bestzeiten in den Vorläufen, die ihn in die gute Ausgangsposition brachten: „Im Training hatte sich alles sehr eng zusammengeschoben, daher wollte ich den ersten Lauf nutzen, um die Konkurrenz zu schocken. Das ist mir sehr gut gelungen“.

Olympia live: Skeleton-Herren im Live-Ticker - Jungk mit knappem Vorsprung auf Platz zwei

Sein Kollege Jungk startete im ersten Lauf mit einem fünften Platz und verbesserte sich im zweiten auf Platz zwei. Doch der Vorsprung auf den drittplatzierten Chinesen Yan Wengang beläuft sich auf lediglich 0,05 Sekunden.

Auch ein dritter Deutscher ist neben Grotheer und Jungk mit dabei: Alexander Gassner vom BSC Winterberg liegt auf dem neunten Platz. Auch er könnte noch in den Top Ten landen, was er zuvor ach als „primäres Ziel“ angegeben hatte. „Jetzt will ich darauf aufbauen und morgen auch am Start noch ein bisschen was drauflegen“, meinte der optimistische Gassner gegenüber der ARD. (ajr)