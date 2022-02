Nächster Olympia-Coup im Skeleton-Finale! Deutschland holt souverän Gold und Silber

Von: Antonio José Riether

Skeleton-Herren bei Olympia: Am Freitag sorgten zwei deutsche Athleten bei den Olympischen Spielen mit Gold und Silber für eine Medaillen-Premiere.

Das deutsche Olympia-Team sammelte bereits neun Medaillen, nun könnten die nächsten folgen.

Mit Christopher Grotheer und Axel Jungk holten erstmals olympisches Edelmetall für die Skeleton-Herren.

Alle Infos zum Skeleton-Wettbewerb der Herren.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Endergebnis nach 4 Durchgängen

Platzierung Athlet Zeit 1. Platz Christopher Grotheer 4:01.010m 2. Platz Axel Jungk +0.660s 3. Platz Yan Wengang (China) +0.760s 8. Platz Alexander Gassner +1.82s

Update, 16.00 Uhr: Bundestrainer Christian Baude war nach dem Olympiasieg und er Silbermedaille seiner Schützlinge überwältigt. „Das ist verrückt, wir haben ein geiles Team. Alle haben hart gearbeitet. Unbeschreiblich! Die Fahrten von Christopher waren unglaublich. Axel und er waren oben ganz locker. Ich wusste, es geht nichts schief“, sagte der 39-Jährige am ARD-Mikrofon.

Der Olympiasieger Christopher Grotheer (l.) und der Zweitplatzierte Axel Jungk hatten allen Grund zum Jubeln. © Michael Kappeler/dpa

Grotheer (Deutschland) 4. Lauf: Der Mann aus Wernigerode bleibt seiner Linie treu und legt seinen vierten starken Lauf hin. Er muss angesichts seines Vorsprungs nicht viel riskieren und gewinnt mit 0.66 Sekunden Vorsprung Gold bei den Winterspielen! Es sind die ersten olympischen Medaillen der Skeleton-Männer überhaupt. Grotheer und Jungk sorgen mit Gold und Silber für eine unerwartete Premiere, der Jubel beim deutschen Team ist groß!

Jungk (Deutschland) 4. Lauf: Der 30-jährige Zschopauer fährt recht sauber, kommt gut durch die ersten Kurven und baut seine Führung auf den Chinesen Yan aus. Axel Jungk macht es spannend, doch mit einem Vorsprung von einem Zehntel holt er sich am Ende schon einmal sicher Silber!

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Chinese Yan sichert sich Medaille

Tretiakov (Russland) 4. Lauf: Und der Russe verliert seinen Podestplatz, damit hat China die Bronzemedaille schon sicher.

Yan Wengang (China) 4. Lauf: Der Chinese holt eine neue Bestzeit, nun folgt der Russe Alexander Tretiakov. Danach sind die beiden führenden Deutschen an der Reihe.

Martin Dukurs (Lettland) 4. Lauf: Der ältere Bruder der beiden Letten macht mehrere Fehler und fällt um zwei Plätze zurück.

Rukosuev (Russland) 4. Lauf: Nach einem problematischen Endlauf setzt liegt der Russe vorerst auf Platz zwei.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Alexander Gassner unter den ersten zehn Plätzen

Yin (China) 4. Lauf: Auch der Chinese greift an, mit sieben Zehntel Vorsprung holt er sich die Führung, Alexander Gassner spendiert ihm Applaus.

T. Dukurs (Lettland) 4. Lauf: Und tatsächlich, Thomas Dukurs kann sich nicht vor Gassner setzen. Der Deutsche hält vorerst die Führung inne. Noch sieben Athleten fehlen.

Gassner (Deutschland) 4. Lauf: Starker Lauf des dritten Deutschen, der sich mit einer Gesamtzeit von 4:02.83 Minuten deutlich vor Jung setzt und den Letten Thomas Dukurs angreift.

Jung (Südkorea) 4. Lauf: Der zweite Südkoreaner ist nach seinem Durchgang froh, mit seiner Zeit von 4:03.74 Minuten ist er sicher in der Top Ten.

Facundo Bagnis (Italien), 4. Lauf: Der zehnte Athlet im letzten Durchgang ist der Italiener Bagnis, der Yun um eine Hunderstel Sekunde überbietet und zumindest elfter wird.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Vierter Durchgang startet - deutsches Duo vor Doppel-Sieg

4. Lauf: Samuel Maier legt einen guten Lauf hin, der Österreicher setzt mit 4:40.49 Minuten Gesamtzeit eine neue Bestzeit. Doch der amtierende Olympiasieger Yun Sung-bin aus Südkorea kann ihn mit seinem besten Lauf im Wettbewerb überbieten.

4. Lauf: Mattia Gaspari setzt sich mit einer Gesamtzeit von 4:05.03 Minuten auf dem vorerst ersten Platz im entscheidenden Durchgang fest. Matt Weston aus Großbritannien kann auch nicht an ihm vorbeiziehen. Noch sind elf Athleten sind an der Reihe, bis das deutsche Erfolgs-Duo Christopher Grotheer und Axel Jungk in den letzten Durchgang geht.

4. Lauf: Vladyslav Heraskevych aus der Ukraine liegt mit einem Rückstand von neun Hundertstel hinter Schlintner. Die Führung des Österreichers währt nur kurz, Marcus Wyatt aus Großbritannien hält schon einmal seinen 16. Rang.

4. Lauf: Der Kanadier Blake Enzie legt mit einem vernünftigen Versuch gut vor, seine Zeit: 1:01.54. Ihm folgt Nathan Crumpton aus Amerikanisch Samoa, der sich mit einer besseren Gesamtzeit vor Enzie positioniert. Der Österreicher Alexander Schlintner zieht wiederum an seinen beiden Vorgängern vorbei.

Update, 14.50 Uhr: Im letzten Durchgang haben die deutschen Skeletonis die Chance auf zwei Medaillen, doch zuvor geht es von Rang zwanzig aufwärts los. Den Anfang macht um 14.55 der Kanadier Blake Enzie.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Zwischenstand nach 3 von 4 Durchgängen

1. Grotheer (Deutschland) 3:00.490m 2. Jungk (Deutschland) +0.850s 3. Tretjakow (Russland) +1.080s

Update, 14.30 Uhr: In 25 Minuten könnte sich Deutschland die nächsten beiden Medaillen sichern. Beim entscheidenden vierten Durchgang des Skeleton-Wettbewerbs der Männer stehen Christopher Grotheer und Axel Jungk vor dem Doppel-Sieg, zwei gute Läufe fehlen zum Edelmetall.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Deutsches Duo vor dem letzten Durchgang auf Medaillen-Kus

Update, 14.08: Auch die letzten vier Skeletonis Marcus Wyatt (Großbritannien), Alexander Schlintner (Österreich), Nathan Crumpton (Amerikanisch Samoa) sowie der Kanadier Blake Enzie reihen sich auf ihren vorige Position ein. Um 14.55 geht es mit dem vierten und letzten Durchgang weiter. Dann können sich Christopher Grotheer und Axel Jungk ihre Gold- und Silbermedaille sichern.

Heraskevych (Ukraine) 3. Lauf: Auch der junge Athlet aus Kiew kommt nicht über seinen vorherigen 16. Platz vorbei. Besser wird es wohl nicht mehr, der dritte Lauf ist für die deutschen Medaillenanwärter wohl nicht mehr relevant.

Gaspari (Italien) 3. Lauf: Mattia Gaspari liegt nach seinem Versuch noch sechs Hundertstel hinter Weston.

Weston (Großbritannien) 3. Lauf: Auch der Brite Matt Weston kann nicht nachlegen und landet hinter Maier.

Maier (Österreich) 3. Lauf: Samuel Maier kommt nicht an Yun vorbei, der 22-Jährige fährt mit 1:01.05 auf dem aktuell letzten Platz 13. Noch sieben Athleten bis zur Pause vor dem vierten Durchgang.

Yun (Südkorea) 3. Lauf: Der Olympiasieger von 2018 bleibt auch in seinem dritten Versuch hinter den Erwartungen zurück und bleibt auf Platz zwölf hängen.

Bagnis (Italien) 3. Lauf: Amedeo Bagnis aus Italien muss sich ebenfalls in den unteren Regionen der Wertung einordnen, er kommt nur auf eine Zeit von 1:00.83.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Dritter deutscher mit Chancen auf die Top Ten

Jung (Südkorea) 3. Lauf: Jung kann ebenfalls nicht vorne angreifen, er landet trotz Bestzeit hinter Gassner auf dem vorerst letzten Platz in diesem Durchgang.

Gassner (Deutschland) 3. Lauf: Der dritte Deutsche Alexander Gassner bleibt deutlich hinter dem Letten Thomas Dukurs. Trotzdem kein allzu schlechter Versuch des 32-Jährigen.

T. Dukurs (Lettland) 3. Lauf: Thomas Dukurs kommt nach seinem 1:00:74-Lauf nicht an der Konkurrenz vorbei.

Yin Zheng (China) 3. Lauf: Der zweite Chinese kommt auf eine Zeit von 1:00.40, für eine Medaille wird es eher nicht reichen.

M. Dukurs (Lettland) 3. Lauf: Der Lette Martins Dukurs ist nach seinem Lauf noch immer im Kampf um die Medaillen dabei, an die beiden deutschen Führenden kommt er allerdings nicht heran.

Tretiakov (Russland) 3. Lauf: Auch der Russe hat Probleme mit der vierten Kurve, doch er legt immerhin eine persönliche Tagesbestzeit von 1:00.37 hin.

Rukosuev (Russland) 3. Lauf: Der vierplatzierte Russe präsentiert sich zwar nicht schlecht, bleibt jedoch um vierzehn Hundertstel hinter dem Chinesen Yan Wengang. Nun ist sein Landsmann Tretiakov dran.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Deutscher Doppel-Sieg möglich - Grotheer und Jungk bleiben auf Medaillen-Kurs

Yan Wengang (China) 3. Lauf: In der vierten Kurve unterläuft dem Chinesen der erste Fehler. Mit einer Zeit von 1:00.54 gefährdet er seine aktuelle Podestposition.

Jungk (Deutschland) 3. Lauf: Zum optimalen Zeitpunkt legt Axel Jungk ebenfalls einen tollen Lauf hin und bleibt ebenfalls auf Medaillenkurs! 1:00.31 lautet sein Ergebnis. Nun muss China mit Yan Wengang nachlegen.

Grotheer (Deutschland) 3. Lauf: Groother hat wie in den beiden vorangegangenen Läufen wenig Probleme, vermeidet tückische Banden und setzt eine starke Zeit von 1:00.16! Es riecht nach der Medaille!

START

Update, 13.20 Uhr: Nun ist es so weit, die nächsten deutschen Medaillen bahnen sich an. Christopher Grotheer und Axel Jungk führen die Wertung an.

Update, 13.09 Uhr: Holen die deutschen Skeletonis die nächste Medaille? Noch zehn Minuten bis zum Start des dritten Laufs!

Update, 12.48 Uhr: In einer halben Stunde geht es für die beiden Skeleton-Sportler Christopher Grotheer und Axel Jungk um eine Medaille. Besonders Grotheer ist auf Gold-Kurs, Jungk muss seinen Konkurrenten aus dem Gastgeberland abschütteln. Ab 13.20 Uhr beginnt der dritte von vier Läufen.

Skeleton-Herren bei Olympia 2022: Zwischenstand nach 2 von 4 Durchgängen

1. Grotheer (Deutschland) 2:00,330 Min 2. Jungk (Deutschland) + 0,700 s 3. Wengang (China) + 0,750 s 4. Tretjakow (Russland) + 0,870 s 4. Rukosuev (Russland)\t + 0,870 s 9. Gassner (Deutschland)\t + 1,400 s

Yanqing - Nach dem enttäuschenden Auftritt der DSV-Biathletinnen am Freitagvormittag musste das deutsche Olympia-Team seine Führung im Medaillenspiegel an Norwegen angeben. Doch noch sind einige Entscheidungen bei den Olympischen Winterspielen offen, so auch die im Skeleton der Männer. Bei dem Wettkampf in der neu erbauten Eisbahn in Yanqing im Nordwesten Pekings könnte es die nächsten Medaillen für Deutschland geben.

Olympia live: Skeleton-Herren im Live-Ticker - Grotheer und Jungk auf Medaillenkurs

Bereits in den Rodel-Wettbewerben wussten die deutschen Athletinnen und Athleten zu überzeugen, nun sollen die Skeleton-Herren das nächste Edelmetall nachlegen. Genauer gesagt sorgen die Leistungen von Christopher Grotheer und Axel Jungk für die Hoffnungen auf die nächste Goldmedaille. Vor den beiden letzten und entscheidenden Läufen, die ab 13.20 Uhr stattfinden, belegen die beiden Athleten die ersten beiden Plätze der Wertung.

Weltmeister Grotheer liegt vor dem dritten Lauf mit 0,70 Sekunden Vorsprung vor seinem 29-Jährigen Landsmann Jungk. Beide würden ihre vielversprechenden Positionen wohl nur im Falle von groben Schnitzern verlieren. Grotheer erläuterte am ARD-Mikrofon seine zwei Bestzeiten in den Vorläufen, die ihn in die gute Ausgangsposition brachten: „Im Training hatte sich alles sehr eng zusammengeschoben, daher wollte ich den ersten Lauf nutzen, um die Konkurrenz zu schocken. Das ist mir sehr gut gelungen“.

Olympia live: Skeleton-Herren im Live-Ticker - Jungk mit knappem Vorsprung auf Platz zwei

Sein Kollege Jungk startete im ersten Lauf mit einem fünften Platz und verbesserte sich im zweiten auf Platz zwei. Doch der Vorsprung auf den drittplatzierten Chinesen Yan Wengang beläuft sich auf lediglich 0,05 Sekunden.

Auch ein dritter Deutscher ist neben Grotheer und Jungk mit dabei: Alexander Gassner vom BSC Winterberg liegt auf dem neunten Platz. Auch er könnte noch in den Top Ten landen, was er zuvor ach als „primäres Ziel“ angegeben hatte. „Jetzt will ich darauf aufbauen und morgen auch am Start noch ein bisschen was drauflegen“, meinte der optimistische Gassner gegenüber der ARD. (ajr)