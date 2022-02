Olympia 2022: Irrwitzige Temperaturen in Peking - Athleten müssen sich auf extremes Wetter gefasst machen

Von: Florian Schimak

Die Olympia-Stars müssen sich auf eisige Temperaturen in Peking gefasst machen. © IMAGO / Xinhua

Offiziell beginnen die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking am Freitag. Doch bereits jetzt trainieren die ersten Athleten - und müssen sich auf besondere Umstände einstellen.

München/Peking - Temperaturen bis -20 Grad? Hat man in Deutschland ganz, ganz selten bis nie. Doch bei den Olympischen Winterspielen 2022 müssen sich die Athleten genau darauf einstellen - und trotzdem gibt‘s in Peking kaum Schnee!

Bei Eiseskälte und kräftigem Wind, aber keinem Niederschlag haben die deutschen Biathletinnen bei ihrem ersten Training vor Olympia einen Eindruck von den schwierigen Bedingungen in Zhangjiakou bekommen. „Bergauflaufen ist eigentlich ganz angenehm, weil man Rückenwind hat. Aber bergab hat man Gegenwind, dann wird es richtig kalt“, sagte Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer am Mittwoch der dpa: „Da muss man richtig vorbereitet sein, vor allem wenn es mal ein bisschen kälter wird mit den Starts um 17 Uhr.“

Mehringer hatte sich am Tag nach der Ankunft des Teams in Peking selbst die Ski angeschnallt und die anspruchsvolle Strecke auf 1700 Metern Höhe getestet. „Das Wetter in der Sonne ist eigentlich angenehm“, sagte der 40-Jährige. Bei zehn Grad unter Null war es am Mittag vergleichsweise warm, am frühen Abend wird bei den Wettkämpfen die Sonne schnell verschwunden sein und es noch kälter werden. „Bei minus 18 oder 20 Grad mit Wind wird es schon relativ sehr gefährlich für die Gesundheit. Aber wir haben eine Wettkampfjury, die wird das dann schon richtig entscheiden“, sagte Mehringer.

Doch wie kann man die Olympia-Stars vor der Kälte schützen? Laut Regelwerk des Biathlon-Weltverbands IBU kann ab -20 Grad nicht mehr gestartet werden, schon bei -15 Grad sind Konsequenzen möglich. „Wie bei jedem Weltcup auch haben wir das Wetter fest im Blick und hoffen kurzfristige wetterbedingte Verschiebungen vermeiden zu können“, hieß es von der IBU auf dpa-Anfrage. Über mögliche Maßnahmen werde sich rechtzeitig mit den lokalen Veranstaltern abgestimmt.

Bereits am Samstag geht‘s für die Mixed-Staffel zum Olympia-Auftakt los! Die deutschen Skijägerinnen um Denise Herrmann und Franziska Preuß hatten sich beim Auftakttraining schon dick eingepackt. „Wir haben Wärmesocken dabei, damit die Zehen warm bleiben. Wichtig ist ein Buff, der einen im Gesicht schützt und man muss natürlich richtig warm sein, wenn man am Start rausläuft“, sagte Mehringer: „Wenn man mal kalt ist, dann wird es schwierig, dass man noch mal warm wird.“ (smk/dpa)