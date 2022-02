Olympia im News-Ticker: Unfair? Althaus springt auf Silber - Hannawald übt Kritik an Veranstalter

Von: Antonio José Riether

Skispringerin Katharina Althaus greift in China nach der Goldmedaille. © Zhu Zheng/imago-images

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking fallen die ersten Entscheidungen. Auch am Samstag werden einige deutsche Athletinnen und Athleten um eine Medaille kämpfen.

Update vom 5. Februar, 15.00 Uhr: Die letzte Entscheidung des Tages gehörte den Gastgebern. Bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel haben die Shorttracker China das erste Gold bei den Winterspielen in Peking beschert. Die vier Athleten aus dem Reich der Mitte setzten sich im Finale gegen Silbergewinner Italien und das Team aus Ungarn durch. Auch hier gab es keine deutschen Teilnehmer.

Update vom 5. Februar, 14.45 Uhr: Die vorletzte Entscheidung des Tages gab es bei den Ski-Freestylern auf der Buckelpiste. Dabei blieb der kanadische Weltmeister überraschend außen vor, bei zweistelligen Minusgraden im Genting Snow Park von Zhangjiakou landete er lediglich auf Silber. Die Goldmedaille ging an den Schweden Walter Wallberg, Bronze gewann der Japaner Ikoma Horishima. Deutsche Teilnehmer gab es auf der Buckelpiste keine.

Olympia im News-Ticker: Deutsche Skispringerin Katharina Althaus verpasst Gold nur knapp

Update vom 5. Februar, 13.39 Uhr: Die beiden Sloweninnen legten mit Wahnsinns-Sprüngen vor, erst zeigte Nika Kriznar einen Flug über 99,5 Meter, dann schnappt sich Ursa Bogotaj als Vorletzte mit 100 Metern die Führung. Doch alle haben die Rechnung wohl mit Katharina Althaus gemacht, die ebenfalls einen tollen Sprung hinlegt: mit 94 Metern muss die Allgäuerin zittern. Sie setzt den Telemark und landet lediglich auf dem zweiten Platz, Bogataj ist Olympiasiegerin! Althaus holt dennoch mit ihrer Silbermedaille das erste Edelmetall für das deutsche Team.

ARD-Experte und Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald zeigte sich enttäuscht, jedoch gilt sein Groll der Sprungleitung, die die Windbedingungen seiner Meinung nach missachteten. „Ich möchte nicht der blöde Verlierer sein. Aber wenn ich sehe, wie die Bedingungen jetzt sind, frage ich mich, warum man nicht einfach eine Minute wartet, um fairere Bedingungen zu gestalten“, so Hannawald. „Miran Tepeš ist ein slowenischer Sprungleiter, da kommen gleich Theorien auf...“, fügt er hinzu, verzichtet jedoch darauf, seinen Satz zu beenden. Sicherlich ein bittersüßer Tag für Althaus, die die Goldmedaille knapp verpasst.

Olympia im News-Ticker: Erste Medaille für das deutsche Team beim Skispringen

Update vom 5. Februar, 13.17 Uhr: Der zweite Durchgang beginnt, Althaus ist als Letzte dran. Zuvor absolvierten ihre Landsfrauen ihre zweiten Sprünge. So flog Selina Freitag nach unsauberer Landung 90 Meter weit, auch Seyfarth sorgt für einen guten Abschluss mit 88 Metern. Pauline Heßler springt nur 83 Meter weit und landet damit als schlechteste Deutscher auf Rang fünf. Der letzte Durchgang von Katharina Althaus folgt in Kürze.

Update vom 5. Februar, 12.45 Uhr: Als vierzigste und letzte Athletin im ersten Durchgang darf sich Katharina Althaus zeigen. Die Oberstdorferin legt einen starke Sprung sowie eine saubere Landung hin. Mit 105,5 Metern landet sie auf dem ersten Platz, technisch war sie ihren Konkurrentinnen um einiges voraus, auch wenn sie ihre Widersacherin Ursa Bogataj nicht überbieten konnte. Die Slowenin hatte mit 108 Metern einen neuen Schanzenrekord aufgestellt.

Update vom 5. Februar, 12.23 Uhr: Beim Skispringen der Frauen gilt Katharina Althaus als eine der Favoritinnen. Doch bevor die 25-Jährige aus Oberstdorf dran kommt, zeigen die DSV-Kolleginnen ihre Versuche. Zuerst sprang Selina Freitag mit 80 Metern etwas kurz, bekam dabei auch gute Haltungsnoten, kurz darauf kam Juliane Seyfahrt an die Reihe und legte einen 86-Meter-Sprung hin. Pauline Heßler war nach ihrem 89,5-Meter-Sprung nicht ganz zufrieden, reiht sich jedoch als bisher beste Deutsche auf Rang fünf ein. Nun fehlt nur noch Althaus.

Olympia im News-Ticker: Erste Medaillenentscheidungen ohne deutsche Beteiligung

Update vom 5. Februar, 11.45 Uhr: Auch die zweite Medaille wurde bereits vergeben, bei der Mixed-Staffel im Biathlon konnte sich das deutsche Team allerdings nicht durchsetzen. Das Team um die beiden erfahrenen Benedikt Doll und Denise Herrmann landete auf Rang fünf, während Norwegen den ersten Platz holte. Silber ging an Frankreich, Russland landete auf Rang drei.

Update vom 5. Februar, 9.50 Uhr: Die erste Medaillenentscheidung ist durch. Den Skiathlon der Damen gewinnt Therese Johaug aus Norwegen, die Favoritin holt sich ihre lang ersehnte Goldmedaille. Zweiter wurde Natalia Neprjajewa aus Russland und Dritte sensationell die Österreicherin Teresa Stadlober.

Olympia im News-Ticker: Das bringt der Samstag in Peking - erste Goldmedaille geht an Favoritin

Erstmeldung vom 5. Februar, 9.30 Uhr: Peking - Bereits am ersten Tag nach der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele gibt es die ersten Entscheidungen. So werden am Samstag in sechs Disziplinen Medaillen vergeben: im Biathlon, Eisschnelllauf, Shorttrack, Ski Freestyle, Skilanglauf und beim Skispringen. Auch einige Deutsche sind mit dabei und hoffen, ihre Chance in China nutzen zu können.

Im Langlauf-Wettbewerb holte Therese Johaug die erste Goldmedaille der Spiele, sie galt im Vorhinein als Favoritin. Im niederländischen TV sorgte eine Live-Schalte für einen Olympia-Skandal. Die Mittenwalderin Annika Morgan schaffte den Sprung ins Finale.

Olympia 2022 in Peking: Alle Medaillen-Entscheidungen am Samstag, den 5. Februar

08:45 Uhr, MEZ: Langlauf - Skiathlon der Damen

09:30 Uhr, MEZ: Eisschnelllauf - 3000 Meter der Damen

10:00 Uhr, MEZ: Biathlon Mixed-Staffel 2 x 6 Kilometer, 2 x 7,5 Kilometer

11:45 Uhr, MEZ: Skispringen - Einzelspringen der Damen von der Normalschanze

13:40 Uhr, MEZ: Freestyle - Buckelpiste der Herren

14:20 Uhr, MEZ: Shorttrack - Mixed-Team-Staffel

Olympia 2022 in Peking: Henning Mitfavoritin im Skiathlon - 49-jährige Pechstein im Eisschnelllauf dabei

Den Anfang machen die Skiathlon-Damen ab 8.45 Uhr, die Deutsche Katharina Henning gilt dabei als eine der Favoritinnen. Die Langläuferin und ihr Trainer Peter Schlickenrieder stecken sich jedoch keine hohen Ziele, Olympia 2026 ist das langfristige Ziel, man habe jedoch Potenzial. Auch Pia Fink, Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey starten für die Bundesrepublik.

Beim Eisschnelllauf über 3.000 Meter der Frauen kommt ein Urgestein zum Einsatz. Die 49-jährige Claudia Pechstein, die Fahnenträgerin, die zum insgesamt achten Mal bei Winterspielen startet, wird dabei für Deutschland auf Medaillenjagd gehen. Sie hat bereits viele Erfolge vorzuweisen, darunter fünfmal Gold und je zweimal Silber und Bronze.

Die Langstrecken-Spezialistin tritt um 9.30 an und zeigte sich davor hoch motiviert. „Das ist Emotion pur, das ist Motivation pur. Die Beine sind vielleicht nicht frisch, aber der Kopf ist frisch“, meinte die Berlinerin, die den olympischen Rekord über die Distanz von 3.000 seit den Spielen von Salt Lake City 2002 innehält (3:57,70 Minuten).

Olympia 2022 in Peking: Skispringerin Althaus macht sich Hoffnungen - Biathlon-Mixed-Staffel mit deutschem Quartett

Ab 10 Uhr geht der erste Biathlon-Wettbewerb mit der Mixed-Staffel los, das deutsche Quartett mit Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Benedikt Doll und Philipp Nawrath will dabei überzeugen.

Vier deutsche Athletinnen werden beim Skisprung-Wettbewerb der Damen mitspringen. Bekannteste Teilnehmerin des DSV ist Katharina Althaus. Die 25-Jährige erhofft sich nach dem coronabedingten Ausfall von Österreichs Marita Kramer Chancen auf eine Medaille. Auch Selina Freitag, Pauline Heßler und Juliane Seyfarth sind unter den Teilnehmerinnen.

Ohne deutsche Beteiligung wird beim Freestyle auf der Buckelpiste eine Entscheidung fallen, zudem findet der Wettkampf der Mixed-Staffel im Short Track statt. Der neue Mixed-Wettbewerb über 2.000 Meter findet ebenfalls ohne deutsches Team statt. (ajr)