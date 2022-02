Olympia 2022 im ZDF: Das sind die Moderatoren, Kommentatoren und Experten

Von: Marcus Giebel

Teilen

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind fest verankert im Programm des ZDF. Wir zeigen, mit welchen Moderatoren, Kommentatoren und Experten der Sender am Start ist.

München - Das Sportjahr nimmt im Februar so richtig Fahrt auf, denn eines der größten Events steht an. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking geht es um Edelmetall, Emotionen und Heldengeschichten. 109 Wettkämpfe in 15 Disziplinen werden vom 4. bis 20 Februar ausgetragen. Das ZDF ist live dabei. Dabei teilt sich der Mainzer Sender die Berichterstattung mit der ARD auf.

Am 4., 6., 7., 9., 10., 12., 15., 18., und 19. Februar ist das ZDF dran. Neben 120 Stunden im TV verspricht der Sender auch etwa 500 Stunden im Livestream auf sechs Kanälen. Dabei wird die Berichterstattung pandemiebedingt vom gemeinsam mit der ARD genutzten National Broadcast Center auf dem Mainzer Lerchenberg aus gesteuert. Aber welche Moderatoren, Kommentatoren und Experten sind im Einsatz?

Olympia 2022 im ZDF: Ex-Biathletin Dahlmeier als regelmäßiger Gast im Studio

Die Moderation der Sendung „sportstudio live - Olympia“ übernehmen Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne im Wechsel. Als Experten sind Marco Büchel im Ski alpin, Toni Innauer im Skispringen, Sven Fischer im Biathlon und Benedikt Mayr im Freestyle Ski zu sehen. Außerdem ist die frühere Biathletin Laura Dahlmeier regelmäßiger Gast im Studio und gibt ihre Einschätzungen ab.

Vor Ort empfängt Sven Voss Interviewgäste. Lena Kesting begleitet die Wettbwerbe im Ski alpin, Norbert König die im Skispringen und Alexander Ruda die im Biathlon. Für sportpolitische Themen ist Markus Harm zuständig.



Olympia 2022: Überblick über die Erfolge der ZDF-Experten

Name Sportart Erfolge Marco Büchel Ski alpin Vize-Weltmeister im Riesenslalom Toni Innauer Skispringen Olympiasieger von der Normalschanze 1980, 1x Weltmeister Sven Fischer Biathlon Olympiasieger mit der Staffel 1994, 1998 und 2006, Olympiasieger im Sprint 2006, 7x Weltmeister (4x Staffel, Mannschaft, Einzel, Massenstart), Gesamtweltcup-Sieger 1996/1997 und 1998/1999 Benedikt Mayr Freestyle Ski Olympia-Teilnahme 2014 Laura Dahlmeier Biathlon Olympiasiegerin im Sprint und in der Verfolgung 2018, 7x Weltmeisterin (2x Staffel, 2x Verfolgung, Einzel, Massenstart, Mixed-Staffel), Gesamtweltcup-Siegerin 2016/2017

ZDF-Kommentatoren bei Olympia: Wolff, von der Groeben und Co. mit mehreren Aufgaben

Die Kommentatoren-Aufgaben verteilt das ZDF wie folgt: Bei der Eröffnungsfeier sitzt Nils Kaben am Mikrofon, beim Biathlon sind Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger im Einsatz, Bob der Frauen obliegt Martin Wolff und Bob der Männer Michael Kreutz. Für Curling ist mit Heiko Klasen, Alexander von der Groeben und Wolff ein Trio am Start. Das Eishockey-Team umfasst mit Norbert Galeske, Konstantin Klostermann, Marc Windgassen und Adrian von der Groeben sogar vier Personen.

Eiskunstlauf liegt in den Händen von Petra Bindl, beim Eisschnelllauf meldet sich Hermann Valkyser, Freestyle Ski übernehmen Windgassen und Andreas Kürten. Die Langlauf-Wettbewerbe begleitet Peter Leissl, bei der Nordischen Kombination ist Volker Grube zu hören, Rodeln übernimmt Galeske. Beim Short Track sind die Stimmen von Kreutz und Alexander von der Groeben zu hören.

Olympia in Peking: Die 24. Winterspiele sind auch in der ARD zu sehen. © Peter Kneffel/dpa

Lesen Sie auch Skisport bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten Insgesamt sechs Sportarten auf Skiern werden bei den Olympischen Winterspielen 2022 ausgetragen. Wann finden die Termine für die Wettbewerbe statt? Diese Frage wird hier ausführlich beantwortet. Skisport bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten Olympia 2022 steht vor der Tür: Fußballer werden über Sportart ausgefragt - und liegen reiheneweise daneben Olympia 2022 steht vor der Tür. Unter anderem mit der Nordischen Kombination. Doch was war das nochmal genau? Profi-Fußballer haben auch ihre Probleme. Olympia 2022 steht vor der Tür: Fußballer werden über Sportart ausgefragt - und liegen reiheneweise daneben

Skeleton wird wiederum von Wolff begleitet, beim Skispringen der Frauen meldet sich Eike Papsdorf, beim Skispringen der Männer Stefan Bier. Ski alpin der Frauen kommentiert Aris Donzelli, Ski alpin der Männer Michael Pfeffer. Beim Snowboard sind Julius Hilfenhaus und Windgassen am Mikrofon. (mg)