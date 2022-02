Olympia-Athlet hält Botschaft zum Ukraine-Konflikt in die Kamera - offizielle Regie schaltet sofort weg

Von: Momir Takac

Der ukrainische Skeleton-Athlet Wladislaw Heraskewitsch widersetzt sich gegen das olympische Protest-Verbot. © picture alliance/dpa/NBC/AP | Uncredited

Bei Olympia ist es Athleten untersagt, während des Wettkampfs politische Botschaften zu verbreiten. Jetzt hat sich in Peking erstmals ein Sportler über das Verbot hinweggesetzt.

Peking - Die Olympischen Spiele sollen ganz im Zeichen des Sports stehen. Das IOC hat klare Regeln, wenn es um politische Botschaften geht. Zwar wurde Regel 50 der olympischen Charta, die politische Gesten und Aussagen auf dem Spielfeld und bei Medaillen-Zeremonien verbietet, gelockert. Protest während des Wettkampfs ist allerdings nach wie vor unerlaubt.

Olympia: Heraskewitsch hält verbotenerweise politische Botschaft in die Kamera

Jetzt hat sich bei Olympia in Peking erstmals ein Athlet über das Verbot hinweggesetzt. Der ukrainische Skeleton-Athlet Wladislaw Heraskewitsch nutzte die ganz große Bühne, um der Welt zu zeigen, was er vom Konflikt zwischen seinem Land und Russland hält.

Es läuft gerade der dritte Durchgang beim Skeleton, als Heraskewitsch durch den Eiskanal in Yanqing rast. Nach Verlassen des Zielbereichs zückt er einen selbst gebastelten DIN A4-Zettel in einer Klarsichthülle. Während der 23-Jährige Richtung Ausgang geht, hält er den Zettel demonstrativ in die Kamera. Darauf geschrieben ist in den Landesfarben der Ukraine: „No war in Ukraine“ („Kein Krieg in der Ukraine“).

Olympia: Skeleton-Athlet wünscht sich Frieden im Russland-Ukraine-Konflikt

Im Bild ist die Botschaft allerdings nicht lange. Denn kurz nach dem Zeigen schwenkt die Kamera weg. Heraskewitsch, der beim Doppelsieg der Deutschen Christopher Grotheer und Axel Jungk im Skeleton-Wettbewerb 18. wurde, ist der erste Olympia-Athlet, der sich in Peking über das IOC-Verbot hinwegsetzt und offensichtlich im TV protestiert.

In der Ukraine-Krise wird seit Wochen ein Einmarsch Russlands in das Nachbarland befürchtet. Moskau bestreitet bislang, in die Ukraine einmarschieren zu wollen.