„Kann man fast nicht glauben ...“: Ski-Ass schießt Foto aus Gondel und zeigt damit das ganze Olympia-Dilemma

Von: Andreas Knobloch

Tamara Tippler zeigt sich auf dem Weg zur Gondel, und dann ein Bild aus der Gondel heraus bei den Olympischen Spielen. © Screenshot Instagram

Die Olympischen Spiele in Peking sind nicht unumstritten, wie einige Äußerungen und vor allem Eindrücke beweisen. Wie ein Foto eine Ski-Stars.

Peking/Yanqing - Auf dem Weg zum Gipfel in der Gondel sitzend genießt man im Winter oft einen wunderbaren Ausblick in die unberührte Natur. Meist weiße Gipfel, beschneite Bäume, Spuren von Tieren im tiefen Schnee - doch bei den Olympischen Spielen ist das nicht der Fall. Schon einige Sportler und Journalisten zeigten Bilder von der Berglandschaft, die einiges zu bieten hatten, aber keinen Schnee. Während im Alpenpanorama die Hänge in Weiß nur so glitzern, sind es in China die Kunstschnee-Pisten und kahle Felsen.

Das bewies einmal mehr ein aktuelles Peking-Foto des österreichischen Ski-Asses Tamara Tippler, die aus dem Lift zum Gipfel ein Bild schoss, um ihre Eindrücke mit den Fans zu teilen. Sie schrieb zu dem Schnappschuss: „Kann man fast nicht glauben, dass man fünf Minuten später auf top Pisten steht, oder?“ Das Bild teilte sie auf Instagram mit ihren Fans. Darauf zu sehen: karge Sträucher, eine geteerte Straße, Felsen, blauer Himmel. Das Foto hätte auch im Hochsommer entstehen können und erinnert eher an bergige Küstenlandschaften auf Mittelmeer-Inseln.

Olympia 2022: Foto aus Gondel zeigt das ganze Dilemma

Das Foto von Tamara Tippler, der österreichischen Skifahrerin, auf dem Weg zur Olympia-Piste. © Screenshot Instagram

An der ersten Damen-Entscheidung, dem Riesenslalom, im Ski Alpin bei diesen Olympischen Spielen nahm Tamara Tippler nicht teil. Sie ist Spezialistin für die Geschwindigkeits-Wettbewerbe wie Super-G und Abfahrt. Diese finden am 11. sowie am 15. Februar statt. Tippler zeigte noch ihren Fans, wie steil die Pisten eigentlich sind, weil das im Fernseher nicht so gut sichtbar ist.

Olympia 2022: Piste steil - oder kommt das im Fernseher nicht so gut an?

„Im TV wirkt das alles viel flacher, oder?“, fragt Tippler ihre Fans. © Screenshot Instagram

Bei der Abfahrt und beim Super-G sind auch beispielsweise Kira Weidle aus Deutschland und Sofia Goggia aus Italien dabei. Weidle zeigte bei der Ankunft, dass es durchaus sehr verwirrend in der Metropole werden kann, Goggia riss sich das Kreuzband an und brach sich das Wadenbein - am 23. Januar 2022. Dennoch nimmt sie an den Spielen teil.