Olympia: Deutsches Skisprung-Debakel! Kobayashi holt Gold, Österreicher überrascht mit Silber

Von: Marius Epp

Teilen

Markus Eisenbichler hat die Sprunggewalt für eine Medaille - er muss sie nur abrufen. © Daniel Karmann/dpa

Katharina Althaus hat bei den Frauen mit Silber vorgelegt - bei den Männern lief das Springen von der Normalschanze enttäuschend. Der Ticker zum Nachlesen.

Olympia: Skispringen, Normalschanze Männer | Medaillen-Entscheidung

Die DSV-Athleten Karl Geiger und Markus Eisenbichler wurden den Erwartungen nicht gerecht.

Der deutsche Medaillentraum ist geplatzt. Der Wettkampf im Ticker zum Nachlesen.

+++ AKTUALISIEREN +++

Olympia: Skispringen von der Normalschanze - der Endstand

GOLD - Ryoyu Kobayashi (JPN) SILBER - Manuel Fettner (AUT) BRONZE - Dawid Kubacki (POL) 4. Peter Prevc (SLO) 5. Evgeniy Klimov (RUS) 11. Constantin Schmid (GER) 15. Karl Geiger (GER) 24. Stephan Leyhe (GER) 31. Markus Eisenbichler (GER)

13.39 Uhr: Der Japaner behält die Nerven! Ryoyu Kobayashi ist Olympiasieger von der Normalschanze. Nach dem Sieg bei der Vierschanzentournee gelingt ihm der perfekte Winter.

13.38 Uhr: Peter Prevc erwischt den Absprung etwas zu spät, fliegt jedoch danach auf gute 99 Meter. ´Der Slowene fällt zurück auf Platz drei! Macht Ryoyu Kobayashi jetzt den Deckel drauf?

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - Fettner überrascht alle, Schmid verpasst Top Ten

13.36 Uhr: Was macht Kamil Stoch? Der Pole kann nicht an seinen ersten Sprung anknüpfen! Das bedeutet: Fettner holt eine Medaille in die Alpenrepublik. Stoch verliert einige Meter und fällt auf Platz vier zurück.

13.34 Uhr: Manuel Fettner sorgt hier für eine dicke Überraschung! Eigentlich wollte er seine Karriere schon beenden, doch jetzt fliegt der Österreicher auf 104 Meter und steht plötzlich ganz vorne. Reicht das für eine Medaille?

13.33 Uhr: Constantin Schmid legt alles rein - doch es reicht nicht für eine Medaille! Der Deutsche hat Rückenwind und macht dann noch das beste daraus. Platz sechs für den Moment, es könnte für die Top Ten reichen.

Lesen Sie auch Deutschland verpasst nach Katastrophen-Start Podest in der Mixed-Staffel - „Natürlich schade“ Das deutsche Biathlon-Mixed-Team stand bereits am Samstagmorgen vor einer großen Herausforderung. Am Ende landete das DSV-Team in Zhangjiakou auf Platz fünf. Deutschland verpasst nach Katastrophen-Start Podest in der Mixed-Staffel - „Natürlich schade“ Eklat bei Olympia: Journalist wird von Beamten attackiert - Moderatorin im Studio sichtlich schockiert Die Olympischen Spiele in Peking werden von allen Seiten kritisch beäugt - nun sorgte ein TV-Eklat für Aufsehen. Eklat bei Olympia: Journalist wird von Beamten attackiert - Moderatorin im Studio sichtlich schockiert

13.32 Uhr: Wo nimmt denn Dawid Kubacki auf einmal diese Sprünge her? In diesem Winter ging bislang noch überhaupt nichts für den ehemaligen Vierschanzentournee-Sieger. Doch in China fühlt er sich wohl. 103 Meter bedeuten die Führung für den Polen!

13.30 Uhr: Antti Aalto bringt auch den zweiten Sprung sauber nach unten - der Finne landet vor Geiger auf dem vierten Platz.

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - Leyhe enttäuscht

13.27 Uhr: Lindvik spült es ordentlich nach vorne. Aktuell kann kein Springer seine Weite toppen. Auch Karl Geiger steht mit Platz fünf noch relativ gut da.

13.25 Uhr: Auch bei Stephan Leyhe soll es heute nicht so richtig sein. Der Hesse lässt ein wenig die Schultern hängen, Platz 13 steht erstmal zu Buche. Jetzt ruhen die Hoffnungen allein auf Constantin Schmid.

13.21 Uhr: Auch Lindvik betreibt Schadensbegrenzung. Der Norweger springt auf 102,5 Meter und schnappt Zajc die Führung weg. Und behält sie auch erstmal. Gleich kommt Stephan Leyhe!

13.20 Uhr: Timi Zajc sorgt für das erste richtige Ausrufezeichen im zweiten Durchgang! Der Slowene setzt sich deutlich an die Spitze, für eine Medaille wird es allerdings nicht reichen - dafür war der erste Sprung zu schwach.

13.19 Uhr: Der Österreicher Daniel Huber verdrängt Geiger mit einem guten Sprung von Rang eins.

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - Geiger verzeichnet Aufwärtstrend

13.16 Uhr: Karl Geiger ist wieder recht flach, kann sich aber dieses Mal etwas länger in der Luft halten. Der Sprung war nicht schlecht, zumindest vorübergehend ist das die Führung. Vor allem das Gefühl, über die grüne Linie zu springen, wird ihm gut tun.

13.15 Uhr: Die deutschen Top-Springer sind mit ihrem Schicksal heute nicht allein. Auch bei den Norwegern geht so gut wie gar nichts. Halvor Egner Granerud schafft es auch im zweiten Sprung nur auf 97,5 Meter.

13.14 Uhr: Karl Geiger wird gleich als erster der drei verbliebenen Deutschen springen. Bei ihm geht es vor allem um Schadensbegrenzung.

13.13 Uhr: Oldie Simon Ammann kann auch mit seinem zweiten Sprung zufrieden sein, der 40-Jährige springt im zweiten Durchgang auf 97 Meter.

13.08 Uhr: Der zweite Durchgang läuft.

13.03 Uhr: Markus Eisenbichler verliert auch nach dem desolaten ersten Durchgang nicht den Humor: „Bei dem Rückenwind fallst halt obe wie an nasser Sack“, analysiert er nüchtern. Jetzt heißt es Daumen drücken für Constantin Schmid, auch Stephan Leyhe liegt auf Platz 13 nicht so weit zurück.

12.52 Uhr: Das war nichts! Für die deutschen Top-Springer lief es im ersten Durchgang überhaupt nicht nach Plan. Medaillen wird es für Eisenbichler und Geiger nicht geben, Eisenbichler verpasst als 31. sogar den zweiten Durchgang. Doch Deutschland hat noch ein Eisen im Feuer: Constantin Schmid liegt auf Platz sechs und hat nur anderthalb Meter Rückstand auf Platz drei - eine deutsche Medaille ist also noch drin. Sorgt der jüngste deutsche Starter hier für eine Mega-Überraschung?

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - Eisenbichler und Geiger stürzen ab

12.50 Uhr: Große Enttäuschung für das deutsche Team! Auch Karl Geiger kommt überhaupt nicht zurecht, ist zu flach und landet schon bei 96 Metern. Diese Schanze ist einfach nicht sein Ding.

12.49 Uhr: Und aus dem Nichts haut Ryoyu Kobayashi einen raus! Fantastischer Sprung - das muss die Führung sein. Jetzt kommt Karl Geiger. Der Sprung des Japaners zeigt: Es geht!

12.46 Uhr: Die Top-Springer beißen sich reihenweise die Zähne aus. Es ist eine Wind-Lotterie. Marius Lindvik gehört zu den besten Springern der Welt, hat aber genauso wie Eisenbichler keine Chance. Platz 16. Halvor Egner Granerud geht es ähnlich.

12.44 Uhr: Nein! Das Timing stimmt bei Markus Eisenbichler leider nicht. Nur 92 Meter für ihn - damit fällt er weit zurück. Schade! Das erste heiße DSV-Eisen enttäuscht, bei Seiten- und Rückenwind ist aktuell einfach nicht viel zu holen.

12.43 Uhr: Nicht viel. Alle drei fallen dem Wind zum Opfer - keiner von ihnen schafft es unter die Top Ten. Jetzt kommt Markus Eisenbichler, schwere Aufgabe für den Bayer.

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - Schmid gelingt starker Sprung

12.41 Uhr: Huber, Kraft, Hörl: Was gelingt dem österreichischen Dreierpack?

12.40 Uhr: Die Bedingungen sind jetzt ganz schwierig. Viele Springer haben Probleme - drücken wir die Daumen, dass sich das wieder dreht, bis Markus Eisenbichler und Karl Geiger dran sind.

12.35 Uhr: Gleich ist der nächste DSV-Adler an der Reihe: Stephan Leyhe erwischt den Schanzentisch nicht ganz so gut wie Schmid, es langt nur für Platz elf. Er hatte aber auch minimal schlechteren Wind.

12.34 Uhr: Constantin Schmid ist dran! Ihm gelingt der beste Sprung auf dieser Schanze, kommt mit den Bedingungen gut zurecht - und springt sehr nah an die grüne Linie heran. 102 Meter, Platz fünf.

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - Altmeister überzeugen

12.32 Uhr: Peter Prevc macht es noch besser! Derr Routinier kann eine gute Anfahrtsgeschwindigkeit nutzen und fliegt auf 103 Meter.

12.31 Uhr: Der dreifache Olympiasieger Kamil Stoch erlebt bislang eine Saison zum Vergessen - doch er ist da, wenn es darauf ankommt. Super Sprung des Polen, Platz eins.

12.29 Uhr: Zyla, Stoch, Prevc - die Namen werden nun schon deutlich klangvoller. So langsam wird es spannend.

12.28 Uhr: Die DSV-Adler Schmid und Leyhe stehen in den Startlöchern. Gleich sind sie dran. Können sie die guten Bedingungen für sich nutzen?

12.26 Uhr: Landsmann Evgeniy Klimov springt zwar nicht so weit wie Sadreev, liegt aber nach Punkten trotzdem an der Spitze.

12.23 Uhr: Dawid Kubacki und Danil Sadreev sorgen für die nächsten Top-Sprünge. Der junge Russe Sadreev springt mit 107,5 Meter Schanzenrekord. So viele Athleten sind hier noch nicht gesprungen, trotzdem stark. Lange wird er den Rekord aber wohl nicht behalten.

12.21 Uhr: Eine wahre Skisprung-Legende ist unten! Der Schweizer Simon Ammann fliegt bei seiner siebten Olympia-Teilnahme sauber, er fliegt weit - und darf im Zielbereich jubeln. 101 Meter reichen für Platz sieben.

12.19 Uhr: Das finnische Skisprung-Team war einst gefürchtet - heute besteht es nur noch aus einem einzigen Athleten. Antti Aalto kann die Ehre der ehemals stolzen Skisprung-Nation mit einem gelungenen Sprung aber etwas retten. Er setzt sich an die Spitze.

12.16 Uhr: Die guten Bedingungen machen Hoffnung für die deutschen Starter. Noch dauert es aber eine Weile, bis Constantin Schmid von der Leine gelassen wird.

12.13 Uhr: Roman Koudelka zeigt einen noch besseren Sprung, obwohl der Anlauf wurde um eine Luke verkürzt wurde. Die Bonuspunkte dafür bringen die Führung für den tschechischen Athleten, der lange Zeit zur Weltklasse gehörte.

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - Gold für Deutschland?

12.12 Uhr: Der Wind meint es momentan gut mit den Springern. Das zeigt sich bei den Weiten: Stefan Hula aus Polen schnappt sich mit einem Satz auf 103 Meter die Führung.

12.10 Uhr: „Der fliegende Türke“ ist unterwegs - und landet bei 99 Metern. Ein guter Sprung für Fatih Arda Ipcioglu, der in seiner Heimat jetzt schon der beste Skispringer aller Zeiten ist.

12.05 Uhr: Dem Amerikaner Larson gelang als Erster gleich ein sehr ordentlicher Sprung. Doch nun setzt sich der Tscheche Cestmir Kozisek an die Spitze. Er knackt die 100-Meter-Marke.

12.04 Uhr: Die ersten Athleten werden mit den vorderen Plätzen nichts zu tun haben. Wie immer im Skispringen gilt: Von Springer zu Springer steigt das Niveau.

12.01 Uhr: Der Wettkampf läuft. Gibt es heute eine Medaille für Deutschland?

Update vom 6. Februar, 11.50 Uhr: Nicht mehr lange, dann sind die Skispringer in der Luft. Um 12 Uhr soll der erste Durchgang pünktlich beginnen. Der Amerikaner Casey Larson wird den Wettkampf eröffnen. Die ersten Deutschen sind Constantin Schmid und Stephan Leyhe, zum Ende hin folgen Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Gleich geht‘s los!

Erstmeldung vom 6. Februar: Zhangjiakou - Am Sonntag, den 6. Februar, wird es für die Skispringer ernst: Die erste Medaillenentscheidung bei Olympia steht an. Titelverteidiger von der Normalschanze ist der Deutsche Andreas Wellinger - er wird seinen Titel nicht verteidigen können, denn er wurde von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht nominiert.

Für den DSV sind vier Athleten dabei: Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid. Pius Paschke wurde für das vierköpfige Aufgebot nicht nominiert. Geiger und Eisenbichler gehören zu den Top-Springern und damit auch zu den Medaillenanwärtern. Mit der nagelneuen Schanze in den chinesischen Bergen kommen die DSV-Adler allerdings noch nicht zurecht.

Olympia: Skispringen im Live-Ticker - es geht um die Medaillen

Sowohl Geiger als auch Eisenbichler fanden in der Qualifikation und im Training noch keine Konstanz. „Es wird eine enge Kiste, dass das bis morgen noch besser wird“, analysierte Bundestrainer Horngacher.

Nach den schwachen Trainingssprüngen von Geiger sah sich Kollege Eisenbichler gezwungen, ihn zu trösten. „Du versuchst ihn halt ein bisschen aufzubauen und nette Worte zu finden. - wie Mama das halt auch mal macht, wenn du traurig bist.“ Ob die Aufbauarbeit Früchte getragen hat, zeigt sich am Sonntag um 12 Uhr. Dann geht es mit dem ersten der beiden Durchgänge los. (epp)