Olympia-Slalom der Damen JETZT im Live-Ticker: Es geht um Gold! Münchnerin hat historische Chance

Von: Marius Epp

Lena Dürr ist die deutsche Hoffnung im Slalom. © Expa Jfk/dpa

Am Mittwochmorgen deutscher Zeit fällt im Olympia-Slalom der Damen die Entscheidung. DSV-Ass Lena Dürr hat durchaus Chancen auf eine Medaille. Der Live-Ticker.

Olympia: Slalom der Frauen, zweiter Durchgang | Mittwoch, 6.45 Uhr

Top-Favoritin Mikaela Shiffrin versagten im Slalom erneut die Nerven.

Die Deutsche Lena Dürr liegt nach dem ersten Durchgang in Führung. Das Rennen im Live-Ticker.

2 - Michelle Gisin (SUI): ZDF-Experte Marco Büchel kann vor Spannung „nicht mehr sitzen“! Was macht die Schweizerin? Das ist zu zaghaft! Sie findet nicht die richtige Abstimmung und ist im Ziel geschlagen. Wahnsinn, jetzt zeigen die Athletinnen Nerven! Lena Dürr ist dran. Tu es, Lena! Sie hat sieben Zehntel Vorsprung auf Vlhova aus dem ersten Durchgang.

3 - Sara Hector (SWE): Jetzt geht es um alles. Die Goldmedaille im Riesenslalom hat sie schon im Gepäck - folgt jetzt die nächste Medaille? Was für eine Fahrt! Großer Vorsprung in der Mitte des Laufs, doch dann scheidet sie aus! Eingefädelt, Schluss. So schnell kann das im Slalom gehen, das wäre mit ziemlicher Sicherheit eine neue Bestzeit geworden. Das bedeutet: Petra Vlhova hat Bronze sicher!

4 - Andreja Slokar (SLO): Die Slowenin will den ersten drei nochmal ordentlich einheizen, gelingt ihr das? Im Riesenslalom ist sie ausgeschieden. Das sieht gut aus! Die Zwischenzeiten passen, doch dann drückt sie die Kante zu sehr in den Schnee! Aus der Medaillentraum, Vlhova bleibt an der Spitze.

5 - Wendy Holdener (SUI): Ihr Vorsprung schmilzt und schmilzt - dann packt sie nochmal eine Schippe drauf, doch es ist nicht schnell genug! Sie ist raus aus dem Medaillenrennen. Platz drei.

6 - Paula Moltzan (USA): Shiffrin ist raus, jetzt muss es ihre Kollegin richten! Doch der Druck ist zu groß. Keine runde Fahrt für Moltzan, der Rückstand ist groß. Platz vier. Es kribbelt immer mehr. Lena Dürr macht sich bereit, noch fünf Läuferinnen.

7 - Katharina Liensberger (AUT): Die ÖSV-Athletin fährt geschmeidig und kämpft gegen die Zeit von Vlhova... es reicht nicht! Acht Hundertstel langsamer als die Slowakin. Trotzdem kein schlechter Run.

8 - Petra Vlhova (SVK): Die Slowakin führt den Weltcup an - doch mit dem aggressiven Schnee in China kommt sie nicht besonders gut zurecht. Dieser Lauf ist ihr aber gelungen! Sie packt nochmal sieben Zehntel auf die Zeit von Rast drauf, hatte aber auch einiges an Vorsprung.

9 - Camille Rast (SUI): Super Lauf der Schweizerin! Das ist eine erste Ansage. Ganz frech gefahren, dafür wird sie mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Swenn Larsson belohnt. Diese Marke gilt es nun zu schlagen. Es geht in die heiße Phase. Mann, ist das spannend!

10 - Katharina Gallhuber (AUT): Was war denn da los? Völlig verkorkster Start der Österreicherin, erst dann wacht sie auf. Ihr gelingt in der Folge eine engagierte Fahrt , doch hat schon zu viel Rückstand. Sie ist sich im Starthaus auf die Ski gestanden.

11 - Anna Swenn Larsson (SWE): Es ist die Führung, doch eigentlich hat man von der Schwedin mehr erwartet. Sie wird mit den Top-Platzierungen nichts zu tun haben.

12 - Katharina Huber (AUT): Die Österreicherin erwischt zu viele Schwünge nicht mit dem richtigen Zug und bezahlt im flachen Teil den Preis dafür. Platz drei für sie.

13 - Aline Danioth (SUI): Drei Hundertstel ist die junge Schweizerin schneller als Bucik. Sie gilt als Riesen-Talent, das stellt sie heute unter Beweis. Reicht es vielleicht sogar für die Top Ten?

14 - Ana Bucik (SLO): Wir haben eine neue Führende! Doch lange wird sie nicht oben stehen, jetzt kommen immer mehr Top-Athleten.

15 - Charlie Guest (GBR): Die Britin kommt im schwierig gesteckten Kurs nicht richtig rein und findet keinen Rhythmus. Nur Platz neun.

7.09 Uhr: So langsam steigt der Puls. Lena Dürr muss unglaublich nervös sein vor ihrer zweiten Fahrt. Das ist eine historische Chance für den Deutschen Skiverband. Bring‘s runter, Lena!

16 - Martina Dubovska (CZE): „Da hat sie der Mut verlassen!“ ZDF-Experte Marco Büchel hadert mit der Tschechin, obwohl sie eine neue Bestzeit aufstellt. Da wäre noch mehr drin gewesen, am Schluss verschenkt sie etwas Zeit.

17 - Erin Mielzynski (CAN): Technisch saubere Fahrt, der Oberkörper bleibt ruhig - doch es fehlt die letzte Aggressivität. Zweiter Platz, die Kanadierin ist einen Hauch langsamer als Stjernesund, die immer noch führt.

18 - Mina Fuerst Holtmann (NOR): Aus! Sie bekommt bei einem Linksschwung keinen Druck auf den Außenski und muss sich verabschieden.

19 - Thea Lousie Stjernesund (NOR): Neue Bestzeit! An der Spitze geht es jetzt sehr eng zu. Wieder sind es nur wenige Hundertstel, die über die Platzierungen entscheiden. Die Norwegerin führt.

20 - Federica Brignone (ITA): Wilde Fahrt - zu wild! An einem engen Tor ist Schluss für die Italienerin. Ausgeschieden.

21 - Emma Aicher (GER): Furioser Beginn der Deutschen! Schnell fährt sie sieben Zehntel heraus, doch gegen Ende wird ihre Fahrt zu vorsichtig. Es reicht ganz knapp nicht für die Führung. Trotzdem ein gelungener Wettkampf für das 18-jährige Talent. Ihre Zeit wird kommen.

22 - Laurence St. Germain (CAN): Was für eine chaotische Fahrt am Schluss! Die Kanadierin kann sich gerade noch retten und schnappt sich die Führung. Jetzt kommt die Deutsche Emma Aicher.

23 - Ali Nullmeyer (CAN): Es reicht nicht ganz für die Kanadierin, obwohl sie eine ordentliche Fahrt zeigt. Keine großen Fehler, trotzdem langsamer als Noens.

24 - Nastasia Noens (FRA): Das wird ganz eng! Die Franzosin kämpft gegen die Zeit von Shkanova und behält am Ende die Oberhand, wenn auch nur ganz knapp. Drei Hundertstel vorne.

25 - Maria Shkanova (BLR): Die Belarussin ist die erste, die ihren Vorsprung aus dem ersten Lauf nutzen kann und setzt sich an die Spitze. Saubere Fahrt.

26 - Zrinka Ljutic (CRO): Popovic bleibt weiter vorn! Ihre Landsfrau Ljutic kommt bis auf zwei Zehntel ran, muss sich der Zeit aber geschlagen geben.

27 - Charlotta Saefvenberg (SWE): Die nächste Schwedin macht es besser, Platz zwei.

28 - Elsa Haakansson Fermbaeck (SWE): Auch die Schwedin beißt sich die Zähne aus. Sie ist einen Wimpernschlag langsamer als ihre Vorgängerin und landet auf Platz drei.

29 - Amelia Smart (CAN): Keine Chance auf Popovics Zeit für die Kanadierin. Das war schon ein ganz guter Lauf, den die Kroatin da hingelegt hat.

30 - Leona Popovic (CRO): Die Kroatin eröffnet den zweiten Durchgang. Im Ziel wirkt sie zufrieden. Mal sehen, wie weit es für sie nach vorne geht.

Der zweite Slalom-Durchgang läuft! Lena Dürr hat beste Chancen auf eine Medaille. Sogar Gold ist möglich - nach dem ersten Lauf liegt sie ganz vorn.

Update vom 9. Februar, 6.39 Uhr: DSV-Ass Lena Dürr liegt nach dem ersten Durchgang heute Nacht in Führung! Keine Athletin war schneller als die Deutsche. Doch eine Schweizerin und eine Schwedin sitzen der Münchnerin im Nacken: Michelle Gisin und Sara Hector liegen nur wenige Hundertstel hinter Dürr.

Superstar Mikaela Shiffrin schied schon nach dem vierten Tor aus - genauso wie zuvor bereits im Riesenslalom. Gleich geht es los mit dem zweiten Lauf.

Erstmeldung vom 9. Februar: Yanqing - Wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht? Lena Dürr mischt schon länger im Slalom mit - doch der wirkliche Durchbruch gelang der Münchnerin erst in dieser Saison. Pünktlich zu Olympia.

Dreimal fuhr sie in der laufenden Weltcup-Saison schon auf das Podest. Auf chinesischem Schnee will die 30-Jährige ihre Karriere mit einer olympischen Medaille krönen. Die Chancen auf alpines Edelmetall sind bei diesen Spielen nicht gerade hoch, Dürr hat am Mittwoch die größte von allen.

Olympia-Slalom der Frauen im Live-Ticker - nutzt Dürr ihre Chance?

Ex-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch sieht sie vor dem Rennen in Yanqing „psychologisch“ im Vorteil. Der Druck liege bei den Favoritinnen Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (Slowakei) und Wendy Holdener (Schweiz). Letztere zeigten allesamt Nerven im Riesenslalom, Shiffrin schied sogar schon am siebten Tor aus. Dürr ließ den Riesenslalom aus und fokussierte sich voll und ganz auf ihre Paradedisziplin, den Slalom.

„Ich habe von Tag zu Tag Sicherheit gewonnen“, sagte sie dem SID. „Jetzt bin ich parat.“ Dürr selbst redet nicht gerne über ihre Medaillenchance. Aber, sagte sie, „ich wüsste nicht, dass ich die letzten Jahre so viel Lust und Freude hatte“ bei dem, was sie tue. Und das sei noch immer die beste Voraussetzung für Erfolg. (epp/SID) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA