Olympia am Sonntag im Live-Ticker: Gibt‘s gleich das erste Gold für Deutschland?

Von: Alexander Kaindl, Florian Schimak

Olympia am Sonntag im Live-Ticker: Gibt‘s das erste Gold für Deutschland? © IMAGO / Xinhua

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking fallen die ersten Entscheidungen. Gibt‘s am Sonntag das erste Gold? Der Olympia-Tag am Sonntag im Live-Ticker.

Update vom 6. Februar, 6.11 Uhr: Jetzt ist es klar: Keine Herren-Abfahrt am Sonntag! Der Wind ist zu stark, es ist zu gefährlich und es wären keine fairen Rahmenbedingungen für die Ski-Asse gegeben. Deshalb muss das Rennen nun am Montag, 7. Februar, stattfinden. Um 5 Uhr deutscher Zeit soll es dann losgehen.

Update vom 6. Februar, 5.11 Uhr: Eigentlich war geplant, dass wir ihnen um diese Uhrzeit so langsam verraten können, wer auf Medaillenkurs bei der Abfahrt der Herren ist. Das ursprünglich für 4 Uhr deutscher Zeit angesetzte Rennen wurde inzwischen aber mehrmals verschoben. Es kommt frühestens um 7 Uhr zum Start - möglicherweise wird die Abfahrt aber sogar auf Montag verschoben.

München / Peking - Gibt‘s bei Olympia 2022* in Peking am Sonntag gleich das erste Gold für den DVS? Nachdem Katharina Althaus auf bittere Art und Weise beim Skispringen der Damen von der Normalschanze den Olympiasieg verpasst hat, könnten die Kollegen Karl Geiger und Markus Eisenbichler am Sonntag nach ganz oben springen.

Zwar gehen die DSV-Adler nicht als die ganz großen Favoriten an den Start, aber eine Überraschung wäre durchaus möglich. Die große Gold-Hoffnung herrscht dagegen beim Rodeln! Johannes Ludwig greift nach dem größten Triumph seiner Karriere. Der Gesamtweltcupsieger geht beim olympischen Rodel-Wettbewerb als Führender in die beiden letzten Läufe, liegt aber nur 39 Tausendstelsekunden vor dem Österreicher Wolfgang Kindl. Rekordweltmeister Felix Loch ist im Zwischenklassement Vierter, Max Langenhan hat als Siebter eine Top-10-Platzierung im Visier. Ernst wird es um 12.30 und 14.15 Uhr.

Die deutschen Abfahrer gehen dagegen als Außenseiter in die erste Olympia-Entscheidung der alpinen Skirennläufer. Romed Baumann, Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Vize-Weltmeister Andreas Sander, der am Samstag das letzte DSV-Startticket erhielt, hatten zuletzt im Weltcup nicht überzeugt. Das Rennen beginnt um 4 Uhr. (akl/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA