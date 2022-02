Olympische Winterspiele 2022: Medaillenregen in China? Großer Check der Disziplinen

Von: Matthias Müller

Überraschungen, Hoffnungsträger, Sorgenkinder: Wie sind die deutschen Chancen bei Olympia 2022 in China? Unser Check der Erfolgsaussichten und Medaillenchancen.

München – Zählt bei Olympia 2022 nur der Medaillenspiegel? Sicher nicht. Und das gilt besonders für die unvorhersehbaren Covid-Spiele in Peking. Dennoch wollen alle Sportler und Sportlerinnen das Maximale, im Optimalfall Edelmetall, herausholen. Geht es nach dem amerikanischen Daten- und Analysedienst Gracenote, gewinnt der Deutsche Olympische Sportbund insgesamt 30 Medaillen (11 Gold, 11 Silber, 8 Bronze) und kommt damit auf Platz zwei im Gesamtranking – hinter Norwegen (44) und knapp vor Russland (30).

Die Bilanz vor vier Jahren in Pyeongchang: 14 Gold, 10 Silber, 7 Bronze. Die Prognose basiert auf Ergebnissen früherer Olympischer Spiele, Weltmeisterschaften und Weltcups. Aber wie realistisch ist sie? Unser Check der Erfolgsaussichten und Medaillenchancen.

Olympia 2022: Wird der Aderlass dem Biathlon-Team zum Verhängnis?

Biathlon: Erfolgsverwöhnt und mit sieben Medaillen vor vier Jahren in Südkorea die beste DOSB-Sparte. Der Haken aus heutiger Sicht: Fünf Medaillen holten Laura Dahlmeier, Arnd Peiffer und Simon Schempp – alle drei sind nicht mehr im Team. Johannes Kühn hat in dieser Saison schon einen Sprint gewonnen, danach erwischte ihn Corona. Benedikt Doll gewann das letzte Rennen vor Olympia (Massenstart in Antholz). Und er kann liefern, wenn es darauf ankommt (Sprint-Gold 2017, Olympia-Bronze 2018). Bei den Damen sieht es mau aus. Denise Herrmann sucht die Form, Franziska Preuß ist nach Corona und Verletzung eine Wundertüte.

Unsere Prognose: Kein Gold, aber zwei Medaillen bei elf Wettbewerben sind drin.

Skisprung: Auf der Schanze könnte Deutschland groß absahnen. Karl Geiger führt den Gesamtweltcup an und ist in Topform. Sein ärgster Konkurrent: der Japaner Ryoyu Kobayashi. Auch stark: die Norweger Halvor Granerud und Marius Lindvik. Bei den Damen könnte die ewige Zweite Katharina Althaus endlich ganz oben stehen. Die Top-Goldfavoritin Sara Marita Kramer (Österreich) muss coronabedingt passen. Auch in den Teamspringen und im Mixed-Wettbewerb ist das DSV-Quartett jeweils Treppchen-Kandidat.

Unsere Prognose: Zweimal Gold, sechs Medaillen.

Ski Alpin: Vor vier Jahren ging das Team von Boss Wolfgang Maier leer aus, bei der WM 2021 gab es starke vier Medaillen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ob Andi Sander, Romed Baumann und Kira Weidle ihre WM-Silber-Coups wiederholen können, ist fraglich. Slalom-Artist Linus Straßer gewann zwar das letzten Stangen-Derby vor Olympia, kann in diesem Wahnsinns-Winter am Ende aber auch nur Zehnter werden. Derweil sind manche Fans nach dem Foto eines deutschen Skifahrers entsetzt.

Unsere Prognose: Kein Gold, zwei Medaillen.

Ski Freestyle: Es dürfte zäh werden, am ehesten haben die Skicrosser um ihren Besten Florian Wilmsmann eine kleine Chance.

Unsere Prognose: Keine Medaille.

Bob: Gibt es männliche Piloten, die Siege einfahren und nicht Francesco Friedrich heißen? Eigentlich nicht. Alles andere als der Doppel-Olympiasieg des Super-Super-Dominators (13-mal Weltmeister) wäre eine faustdicke Negativ-Überraschung. Auch Johannes Lochner fährt um Edelmetall. Miriam Jamanka ist Titelverteidigerin und im Topfavoriten-Kreis. Auch im erstmals ausgetragenen Monobob ist alles möglich.

Unsere Prognose: Dreimal Gold, vier Medaillen.

Bobfahrer Francesco Friedrich mit Team ist bei Olympia 2022 Favorit in der Disziplin. © Mayk Wendt/KEYSTONE/dpa

Olympia 2022 in Peking: Gute Chancen im Rodeln und Snowboard

Rodeln: Julia Taubitz holte den Gesamtweltcup und wurde im Vorjahr Weltmeisterin. Aber: Eine Olympia-Medaille fehlt noch. Die wohl härteste Konkurrentin kommt aus Österreich und heißt Madeleine Egle. Bei den Männern ist ausnahmsweise nicht Felix Loch, sondern Johannes Ludwig die große Gold-Hoffnung. Der 35-Jährige gewann den Gesamtweltcup. Aber: Bei der EM patzte er als Elfter. Auf die Doppelsitzer und das Team ist eigentlich immer Verlass.

Unsere Prognose: Dreimal Gold, vier Medaillen.

Skeleton: Axel Jungk konnte nach überstandener Corona-Infektion wie erhofft am Mittwoch nach Peking fliegen. Der zweimalige Vize-Weltmeister ist absoluter Medaillenkandidat. Das gilt auch für Christopher Grotheer und Tina Hermann.

Unsere Prognose: Gold wird schwierig, zwei Medaillen.

Snowboard: Ramona Hofmeister, Martin Nörl, Annika Morgan, Andre Höflich, und, und, und – die Einbrett-Fahrer sind zwar nur eine kleine Sparte im DOSB, haben aber eine Menge Medaillen-Hoffnungen am Start. Hofmeister kann im Parallel-Riesenslalom nach Bronze 2018 der große Coup gelingen – wenn sie die Allrounderin Ester Ledecka (Tschechien) packt. Snowboardcrosser Martin Nörl war bislang vor allem den Fachleuten bekannt. Nach drei Weltcupsiegen am Stück ist er der große Goldfavorit – ob er will oder nicht. Das einzige Problem: Prognosen in dieser Disziplin (Olympia-Sportarten im Überblick) verbieten sich fast, es lauern viele Gefahren, darunter auch die Gegner in den Vierer-Läufen.

Unsere Prognose: Einmal Gold, vier Medaillen.

Slalom-Hoffnung Linus Straßer: Zwischen den Stangen ist eine Sensation möglich . © Erwin Scheriau/APA/dpa

Deutsches Eishockey-Team bei Olympia 2022: Neue Chance auf den Triumph?

Nordische Kombination: Magnus Riiber (Norwegen) und Johannes Lamparter (Österreich) – diese zwei muss die Herrmann-Weinbuch-Horde fürchten. Vereinzelt gelangen Siege im Weltcup, am ehesten kommen Vinzenz Geiger und Routinier Eric Frenzel für Gold in Frage.

Unsere Prognose: Einmal Gold, drei Medaillen.

Eishockey: Die Toni-Truppe ist ein ernsthafter Medaillenkandidat. Klingt immer wieder und immer noch komisch, ist aber so. 2018 war nur Russland stärker als der DEB, bei der vergangenen WM zog Bundestrainer Söderholm mit seinem Team ins Halbfinale ein. Die NHL-Stars sind – wie schon 2018 – nicht dabei. Das schwächt auch Deutschland, aber andere Nationen wie die USA oder Kanada schwächt es mehr.

Unsere Prognose: Knapp keine Medaille.

Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Langlauf, Shorttrack:

Unsere Prognose: Wer da Medaillen holen soll? Wissen wir auch nicht.