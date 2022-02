Olympia 2022: Zeitplan der Winterspiele in Peking – wann finden welche Wettkämpfe statt?

Teilen

Die Olympischen Spiele Peking 2022 finden vom 4. bis zum 20. Februar 2022 statt © Zhang Tao / dpa

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022 ist eine organisatorische Leistung. Infos zu den Wettkampfterminen an drei Austragungsorten.

Peking – Am 04.02.2022 erlebt das Nationalstadion in Chinas Hauptstadt nach den Sommerspielen 2008 eine weitere Eröffnungsfeier. 16 Tage später wird in einer beeindruckenden Schlussveranstaltung das Olympische Feuer an die Stadt Paris als Austragungsort 2024 übergeben, bevor die Flamme im „Vogelnest“ erlischt. Noch vor dem offiziellen Startschuss beginnen am 02.02.2022 bereits die ersten Vorkämpfe im Curling, Eishockey und Ski Freestyle. Alle Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele 2022 im deutschen Fernsehen finden mit sieben Stunden Zeitverschiebung zum Zeitplan in China statt.

Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022: Cluster Peking – die Eissportarten

Die Hauptstadt Chinas ist Gastgeber der offiziellen Feierlichkeiten und präsentiert geschickt umgestaltete Sportstätten der einstigen Sommerspiele für die Sportarten der Olympischen Winterspiele 2022 Curling, Eishockey, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Shorttrack, Ski Freestyle Big Air und Snowboard Big Air. Hier die Übersicht der Termine im Zeitplan:

Curling: Nationales Schwimmzentrum

Vorrunden-Entscheidungen von 02.-07.02./09.-17.02.

Medaillen-Entscheidungen 08.02./18.-20.02.

Eishockey: Nationales Hallenstadion, Wukesong Arena

Vorrunden-Entscheidungen 03.-15.02./18.02.

Medaillen-Entscheidungen 16./17./19./20.02.

Eisschnelllauf: Nationale Eisschnelllaufhalle

Medaillen-Entscheidungen Einzelläufe 05.-08.02.

Medaillen-Entscheidungen Einzelläufe und Vor-Finals Mannschaftsverfolgung 10.-13.02.

Medaillen-Entscheidungen Mannschaftsverfolgung 15.02.

Medaillen-Entscheidungen Einzelläufe und Massenstart 17.-19.02.

Lesen Sie auch Skisport bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten Insgesamt sechs Sportarten auf Skiern werden bei den Olympischen Winterspielen 2022 ausgetragen. Wann finden die Termine für die Wettbewerbe statt? Diese Frage wird hier ausführlich beantwortet. Skisport bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Disziplinen, Zeitplan, Favoriten Olympia 2022: Termine, Zeitumstellung, Sportarten - Das müssen Sie zu Olympia wissen Olympia 2022 ist das Highlight der Wintersport-Saison 2022. Die Olympischen Winterspiele finden im Februar 2022 in Peking statt. Wann finden die Wettbewerbe statt? Wie ist die Zeitumstellung? Wer überträgt Olympia? Hier gibt es alle Informationen zu Olympia 2022. Olympia 2022: Termine, Zeitumstellung, Sportarten - Das müssen Sie zu Olympia wissen

Shorttrack: Hauptstadt Hallenstadion

Vorläufe, Vor-Finals und Medaillen-Entscheidungen 05./07./09./11./13./16.02.

Eiskunstlauf: Hauptstadt Hallenstadion

Vor-Entscheidungen 04./06./08./12./15./18.02.

Medaillen-Entscheidungen 07./10./14./17./19.02.

Gala-Schaulaufen 20.02.

Ski Freestyle Big Air: Big Air Shougang

Vor- und Medaillen-Entscheidungen 07.-09.02./13.02.

Snowboard Big Air: Big Air Shougang

Vor- und Medaillen-Entscheidungen 14./15.02.

Olympische Winterspiele 2022: Wettkampfkalender für den Cluster Yanqing – Ski Alpin und Rodelwettbewerbe

In der Gebirgsregion Xiaohaituo im Nordwesten von Yanqing warten sieben Pisten auf die Teilnehmer der XXIV. Olympischen Winterspiele 2022. 75 Kilometer von der Hauptstadt-Metropole entfernt umfasst der Wettkampfkalender die populären Disziplinen des alpinen Ski-Zirkus und der Schlitten-Wettbewerbe Skeleton, Rodeln und Bob. Hier der Zeitplan der Medaillen-Entscheidungen:

Ski Alpin: Nationales Ski Alpin Zentrum

Abfahrt 06./15.02.

Slalom 09./16.02.

Riesenslalom 07./13.02.

Super-G 08./11.02.

Alpine Kombination 10./17.02.

Mixed Teams 19.02.

Skeleton: National Sliding Centre

Vor- und Medaillen-Entscheidungen 10.-12.02.

Rodeln: National Sliding Centre

Vor- und Medaillen-Entscheidungen 05.-10.02.

Bob: National Sliding Centre

Vor- und Medaillen-Entscheidungen 13.-15.02./18.-20.02.

Zeitplan: Termine der Olympischen Winterspiele 2022 im Cluster Zhangjiakou – Ski- und Snowboard-Wettkämpfe

180 Kilometer nordwestlich von Peking liegt das beliebte Skigebiet, das wie alle Locations der Olympischen Winterspiele 2022 per neugebauter Schnellfahrstrecke Peking-Zhangjiakou von der Hauptstadt in einer Stunde erreicht wird. Die Anlage in der Provinz Hebei wird nach dem Groß-Event Trainingszentrum der einheimischen Sportler und Touristik-Resort. Im Zeitplan von Olympia präsentiert der Cluster alleine elf Disziplinen des Biathlons, Sprungwettbewerbe sowie Ski Freestyle- und Snowboard-Entscheidungen:

Biathlon: Nationales Biathlonzentrum

Einzel 07./08.02.

Sprint 11./12.02.

Verfolgung 13.02.

Staffel 05./15./16.02.

Massenstart 18./19.02.

Skispringen: Nationales Skisprungzentrum

Normalschanze Einzel 05.-07.02.

Mixed Team 07.02.

Großschanze Einzel 11./12.02.

Team Männer 14.02.

Nordische Kombination: Nationales Skisprungzentrum

Spring-Wettbewerbe 09./15./17.02.

Nordische Kombination: Nationale Nordisches Skizentrum

Langlauf-Wettbewerbe 09./15./17.02.

Ski Freestyle: Genting Snowpark

Vor- und Medaillenentscheidungen 03.-06.02./10.02./13.-19.02.

Snowboard: Genting Snowpark

Vor-, Ausscheidungs- und Medaillenentscheidungen 05.-12.02./14./15.02.

Alle Veranstaltungsorte und Olympischen Winterdörfer sind zugleich Austragungsorte und Unterkünfte für die sich anschließenden Paralympics 2022. Im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltbestandschutzes entstanden nur wenig Neubauten. Vielmehr wurden Sportanlagen der Sommerspiele 2008 aufwendig umgebaut für die Disziplinen der Olympischen Winterspiele. Zum Teil entstehen nach Olympia an den Standorten Wohnraum und Business-Parks.