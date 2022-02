Ärger um Siegprämien im deutschen Team - Biathlon-Star frustriert: „0 Euro, aber ganz viel Ruhm und Ehre“

Von: Christoph Klaucke

Erik Lesser sind die fehlenden Siegprämien für Medaillen bei Olympia ein Dorn im Auge. Der Biathlon-Star macht seine Kritik öffentlich und wird deutlich.

Peking - Olympia ist für die deutschen Wintersportler das Highlight der Karriere. Doch auch finanziell sollen sich Hingabe und Strapazen alle vier Jahre auszahlen. Vor den Olympischen Winterspielen in Peking gibt es nun Ärger über die Gold-Prämien im deutschen Team. Biathlon-Star Erik Lesser kritisiert die Siegprämien für Medaillengewinne und stellt einen bitteren Vergleich an.

Olympia: 0 Euro für Medaillen? Biathlon-Star Erik Lesser lässt seinem Frust freien Lauf

„Ski alpin, Skisprung Herren und Biathlon bekommen nämlich genau 0 Euro dafür, aber ganz viel Ruhm und Ehre“, schreibt der 33 Jahre alte Thüringer auf Instagram mit Bezug auf die Prämien der Deutschen Sporthilfe. „Fällt mir gerade ein: Wenn ihr euch auf die Balkone stellt und einfach klatscht so als ‚Danke‘“, echauffiert sich Erik Lesser. Während der Corona-Pandemie bekam das medizinische Personal für ihre unermüdliche Arbeit oft Applaus, zumeist jedoch ohne davon finanziell zu profitieren.

Harter Tobak also von Lesser gegen den eigenen Verband. „Es stimmt, dass unsere drei Disziplinen Alpin, Biathlon und Skisprung von der Sporthilfe keine Prämien beziehungsweise Förderung bekommen“, erklärte Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Skiverbandes, am Donnerstag auf dpa-Anfrage. „Allerdings muss man fairnesshalber schon auch sagen, dass diese Entscheidung seinerzeit in Abstimmung mit unseren Athletensprechern getroffen wurde.“

Dies sei mit Blick auf die im Vergleich mit anderen olympischen Ski-Disziplinen relativ guten Verdienstmöglichkeiten in diesen drei Sportarten geschehen, betonte der Sportfunktionär.

Ärger um Medaillen-Prämien bei Olympia: DSV-Funktionär widerspricht Lessers Theorie

Diese Entscheidung betreffe nur den Olympia-Kader. „Das Geld wird auch nicht eingespart, sondern kommt den Athletinnen und Athleten aus den darunter liegenden Kadern und damit dem Nachwuchs zu Gute“, sagte Schwarzbach. „Gleichzeitig wurde damals auch festgelegt, dass dafür auch der Solidaritätsbeitrag, den diese Spitzensportler sonst an die Sporthilfe geleistet haben, nicht mehr anfällt.“

Damit seien diese Athleten im Vergleich zu vorher nicht viel schlechter gestellt. Bei den Prämien, die der Deutsche Skiverband an seine Medaillengewinner zahle, gebe es keine Unterschiede zwischen den einzelnen Disziplinen. „Die werden wir wie in den Vorjahren ausschütten“, betonte Schwarzbach.

Biathlon-Star Erik Lesser kritisiert die Medaillenprämien im deutschen Olympia-Team. © Gerhard König/Imago

Olympia: Lesser legt wegen Medaillen-Prämien Finger in die Wunde

Für eine Goldmedaille zahle der DSV 25.000 Euro, Silber und Bronze würden mit 15.000 beziehungsweise 7500 Euro honoriert. „Dass dies im Vergleich mit Gehältern und Prämien bei anderen Profisportarten relativ wenig ist, damit hat Erik Lesser natürlich Recht“, meinte Schwarzbach. Die Sporthilfe prämiert Olympia-Medaillengewinner für Gold, Silber und Bronze mit 20.000, 15.000 und 10.000 Euro.

Erik Lesser eckt mit seiner Meinung zu Olympia immer wieder an und versucht auf Missstände hinzuweisen. Zuletzt griff Lesser in ihrem Größenwahn sogar die Olympia-Organisatoren an. (ck/dpa)