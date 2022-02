Deutscher Biathlon-Star mit brutaler Olympia-Abrechnung: „Egal was kommt, Peking war immer schlimmer“

„Bestimmt ganz froh, dass es Corona gibt“

Von Christoph Klaucke schließen

Erik Lesser fällt ein knallhartes Olympia-Fazit. Der deutsche Biathlon-Star rechnet mit Peking ab. Kritik gibt es auch für IOC-Chef Thomas Bach.

Peking - Die Olympischen Winterspiele in Peking sind beendet. Große sportliche Momente und dramatische Niederlagen, aber auch Skandale wie der Dopingfall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Waljewa bleiben für immer in Erinnerung. Bei Olympia bestimmte jedoch auch die Corona-Pandemie und die umstrittene politische Situation in China die Schlagzeilen. Der deutsche Biathlon-Star Erik Lesser übte bereits im Vorfeld heftige Kritik und teilt nun sein ernüchterndes Peking-Fazit.

Olympia: Biathlon-Star Erik Lesser zieht bitteres Fazit – „Peking war immer schlimmer“

„Irgendwie bereue ich es nicht, weil es mir jetzt im Nachhinein die Möglichkeit gibt, davon zu berichten, wie es dort war. Und ich kann sicherlich in 50 Jahren sagen: Leute, egal was gekommen ist, Peking war immer schlimmer“, sagte Erik Lesser in einem Interview im Deutschlandfunk.

Der 33-Jährige hatte bereits in den vergangenen Wochen die Vergabe der Spiele nach China, den Gigantismus in Peking und auch das Internationale Olympische Komitee mit dem deutschen Chef Thomas Bach kritisiert. Lesser zitierte dazu seinen früheren Kollegen Arnd Peiffer, der wohl sagte, er würde „lieber ein Glas Eiter trinken, als in Peking an den Start zu gehen“.

Olympia: Biathlet Erik Lesser kritisiert China – „Das Menschliche hat komplett gefehlt“

Er habe keine Olympia-Stimmung erlebt, weil vor Ort keine Zuschauer erlaubt gewesen waren. „Es war alles wie aus dem Reagenzglas gezaubert“, sagte Lesser. Die strengen Corona-Schutzmaßnahmen, Schutzanzüge, FFP2-Masken und ein Gesichtsschild bei vielen Helfern habe vieles „unnahbar“ erscheinen lassen. ,

„Das Menschliche hat komplett gefehlt“, sagte Lesser. „China ist bestimmt ganz froh, dass es Corona gibt, dann kann man viele Sachen darauf schieben. Ohne Covid wären vielleicht ein paar Reisen zu touristischen Attraktionen möglich gewesen“, so aber sei nur das sichtbar gemacht worden, was man unbedingt zeigen wollte.

Olympia: Biathlon-Star Lesser attackiert IOC-Chef Bach und erhebt schwere Vorwürfe

Zudem sei er „einfach nur enttäuscht“, dass IOC-Chef Bach und dessen Sprecher kritische Nachfragen einfach so wegwischten, sagte Lesser. „Dass die Olympischen Spiele unpolitisch sind, das ist ja völliger Quatsch“, sagte Lesser und betonte: „Dass man immer noch einer Lüge weiter hinterherreitet, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hätte mir von einem Präsidenten mit ordentlich Rückgrat gewünscht, dass man schon ein paar kritischere Töne Richtung chinesische Regierung richtet.“

Lesser gewann bei Olympia schon drei Medaillen – zweimal Silber in Sotschi 2014 und einmal Bronze in Pyeongchang 2018 – in China blieb er ohne Edelmetall. Nach den sportlichen Enttäuschungen zog der 33-Jährige ein bitteres Peking-Fazit. „Ich nehme von den Olympischen Spielen genau gar nichts mit. Weder eine Medaille, noch ein gutes Ergebnis, eine gute Zeit hatte man hier jetzt auch so begrenzt.“ (ck/dpa)