Doll nach Biathlon-Rennen gezeichnet: „Weiß nicht, ob ich heulen soll - habe mich sehr alleine gefühlt“

Von: Marius Epp

Benedikt Doll landete beim Olympia-Einzel auf dem sechsten Platz. © Hendrik Schmidt/dpa

Am Dienstag wurden die nächsten Biathlon-Medaillen vergeben: Im Einzel über 20 Kilometer verpassten Benedikt Doll und Roman Rees eine Medaille nur knapp.

Olympia: Biathlon | Einzel der Männer

Denise Herrmann sorgte bei den Frauen für eine Gold-Sensation. Die Männer konnten nicht nachziehen, sorgten aber trotzdem für ein gutes Ergebnis.

Das Rennen im Live-Ticker zum Nachlesen.

Olympia/Biathlon: Einzel der Männer - Endergebnis

Schießfehler Zeit GOLD: Quentin Fillon Maillet (Frankreich) 2 SILBER: Anton Smolski (Belarus) 0 + 14,8 BRONZE: Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 2 + 31,1 4. Maxim Tsvetkov (Russland) 1 + 34,9 5. Scott Gow (Kanada) 1 + 1:05,6 6. Benedikt Doll (Deutschland) 2 + 1:07,1 7. Roman Rees (Deutschland) 1 + 1:21,6 51. Johannes Kühn (Deutschland) 6 + 6:10,6 67. Erik Lesser (Deutschland) 5 + 7:12,1

11.02 Uhr: Der Wettkampf ist zu Ende, das Endergebnis steht! Quentin Fillon Maillet (Frankreich) gewinnt Gold im Einzel, Anton Smolski (Belarus) holt Silber und Johannes Thingnes Boe (Norwegen) schnappt sich Bronze. Für Deutschland steht am Ende ein gutes Ergebnis, wenn auch keine Medaillen drin waren. Vor allem die Auftritte von Roman Rees und Benedikt Doll machen Hoffnung für die kommenden Rennen und vor allem für die Staffel.

Benedikt Doll blickt im ARD-Interview auf das Rennen zurück: „Heute war der Wind besser, deswegen war klar, dass man heute einen oder null Fehler gebraucht hätte für eine Medaille. Ich weiß nicht so ganz, ob ich heulen soll oder ob ich mich freuen soll. Es war ein gutes Rennen, aber von der Platzierung kann man sich relativ wenig kaufen. Ich hätte mir wirklich ein paar Zuschauer gewünscht, ich habe mich sehr alleine gefühlt auf der Strecke. Es war heute nicht einfach. Aber das Rennen gibt mir sehr viel Zuversicht. Ich weiß, ich bin schnell unterwegs und das Schießen passt auch.“

Roman Rees zieht ein gutes Fazit: „Ich habe Platz acht für mich als realistisch eingeschätzt. Mit null Fehlern hätte ich die Chance auf das Podest gehabt. Aber es war für mich ein rundum gelungenes Rennen. Am Ende konnte ich nochmal richtig was drauflegen und war spritzig. Das ist ein gutes Zeichen.“

Olympia/Biathlon: Einzel der Männer im Live-Ticker - Doll und Rees schrammen am Podest vorbei

10.54 Uhr: Am Ende muss man schlicht die starke Leistung von Quentin Fillon Maillet herausstellen - bei gleicher Schießleistung hat er Benedikt Doll auf der Runde mehr als eine Minute abgenommen. Der Franzose ist ein verdienter Olympiasieger, der vor vier Jahren in Pyeongchang einige Schicksalsschläge wegstecken musste. Sein Vater und seine Freundin erkrankten an Krebs. Diese Umstände machen seinen Sieg heute umso besonderer.

10.46 Uhr: Ganz starke letzte Runde von Roman Rees! Irgendwo hat er nochmal Kraftreserven gefunden und nimmt Tarjei Boe doch tatsächlich nochmal fast 20 Sekunden ab. Das macht Hoffnung für die weiteren Wettbewerbe. Rees reiht sich hinter Doll auf Platz sieben ein und wird zufrieden sein.

10.44 Uhr: Doll kommt als Sechster ins Ziel! Auf der letzten Runde verließen ihn die Kräfte, es hat nicht mehr für den großen Angriff gereicht. Trotzdem ist das ein gutes Ergebnis, auch wenn heute keine Medaillen nach Deutschland gehen.

10.41 Uhr: So langsam steht die Spitze, es wird sich wohl nicht mehr viel ändern! Quentin Fillon Maillet kann schon mal den Sekt kaltstellen. Trotz zwei Fehlern wird er hier wohl Olympiasieger werden, hinter ihm darf sich der Belarusse Anton Smolski aller Voraussicht nach über Silber freuen. Bronze geht wohl an Johannes Thingnes Boe.

10.38 Uhr: Das wird ein gutes Ergebnis für Roman Rees! Im letzten Schießen behält der Deutsche die Nerven und wird sich wohl in den Top Ten wiederfinden. Lauf, Roman!

Olympia/Biathlon: Einzel der Männer im Live-Ticker - Doll-Sensation auf der letzten Runde?

10.36 Uhr: Doll hat zu viel Rückstand, die Chancen auf eine Medaille schwinden! Trotzdem hängt er nochmal alles rein auf der letzten Runde. Vielleicht gelingt ihm doch noch die Sensation.

10.30 Uhr: Gleich der erste Schuss geht daneben! Doch Doll bleibt nervenstark und räumt alle folgenden Scheiben ab. Kann das trotzdem für eine Medaille reichen? Jetzt muss er auf der letzten Runde den Turbo auspacken. Es ist nicht unmöglich.

10.28 Uhr: Auf geht‘s, Benni! 35 Sekunden Rückstand auf den Führenden Fillon Maillet vor dem letzten Schießen.

10.25 Uhr: Lesser hadert! Noch zwei Fehler im letzten Schießen, das kann er besser. Alle Augen richten sich jetzt auf den letzten Anschlag von Benni Doll. Bleibt er cool, winkt eine Medaille. Doch auch Rees darf man nicht vergessen - leider schießt er aber beim dritten Schießen einmal vorbei.

10.23 Uhr: Johannes Kühn ist im Ziel und hat sechs Minuten Rückstand. Kein gutes Rennen von ihm.

10.20 Uhr: Fillon Maillet ist gleich im Ziel und hat 30 Sekunden Vorsprung vor Boe! Das wird die Zeit, nach der sich die anderen jetzt richten müssen.

10.17 Uhr: Wieder null für Rees! Muss er die Kohlen heute aus dem Feuer holen? J. T. Boe ist jetzt im Ziel, zumindest Tsvetkov hat er auf der letzten Runde stehen gelassen.

Olympia/Biathlon: Einzel der Männer im Live-Ticker - Boe verschießt am Schluss

10.15 Uhr: Das Rennen geht in die heißeste Phase. Johannes Thingnes Boe ist gleich im Ziel, später wird sich zeigen, ob die zwei Fehler zu viel waren oder es trotzdem für eine Medaille gereicht hat.

10.14 Uhr: Im Liegen schießt Lesser überragend. Doch die drei Fehler im Stehen brechen ihm heute das Genick. Für ihn geht es jetzt darum, sich für den Massenstart zu qualifizieren.

10.12 Uhr: Das gibt‘s doch nicht! Auch Tarjei Boe bringt die ersten 19 Schüsse ins Ziel - doch der letzte ist bekanntlich der schwerste. Und der geht daneben. Jetzt muss der Norweger auf der Schlussrunde alle geben.

10.11 Uhr: Doll ist noch im Rennen! Starke Leistung beim zweiten Schießen, läuferisch ist er heute gut in Schuss. Wenn es bei einem Fehler bleibt, ist eine Medaille in Reichweite.

10.09 Uhr: Es bleibt spannend! Johannes Thingnes Boe gibt sich beim letzten Schießen nochmal Blöße und verfehlt einmal die Scheibe. Der Russe Tsvetkov könnte zur Überraschung werden - doch der 20. von 20 Schüssen geht daneben. Der verflixte letzte bringt ihn hier wohl um eine Medaille.

10.06 Uhr: Am besten macht es bislang Roman Rees bei seinem Olympia-Debüt! Läuferisch langt es zwar nicht für die Top-Athleten, doch am Schießstand bleibt er beim ersten Schießen fehlerfrei. Stark.

10.05 Uhr: Ein ganz heißes Eisen ist auch Sturla Holm Laegreid. Doch der Norweger zeigt Nerven! Erste Strafminute im ersten Schießen.

Olympia/Biathlon: Einzel der Männer im Live-Ticker - Lesser ballert sich raus

10.03 Uhr: Was ist denn plötzlich mit Erik Lesser los? Drei Fehler im stehenden Schießen, das macht alle Medaillen-Hoffnungen zunichte! Schade für den Thüringer, doch das war ein völlig verkorkstes Schießen. Deutlich besser macht es Tarjei Boe, der auch nach drei Anschlägen fehlerfrei bleibt.

10.01 Uhr: Benedikt Doll packt das Visier aus - und kommt leider nicht ohne Fehler weg! Ein Fehler im ersten Schießen, das ist zwar noch kein Grund zur Resignation, doch es ist kein optimaler Start.

9.59 Uhr: Johannes Thingnes Boe ist auf der Strecke heute wieder einmal nicht zu schlagen. Doch jetzt kommt es auf sein zweites Liegendschießen an. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Alle Scheiben fallen, damit steigen seine Chancen auf eine Medaille.

9.58 Uhr: Benedikt Doll ist unterwegs und wird bald das erste Mal schießen. Der Schwarzwälder ist die größte deutsche Hoffnung heute. Kann er an seine starken Leistungen in Antholz anknüpfen?

9.57 Uhr: Es sind noch nicht die Spiele der Schweden. Sebastian Samuelsson bekommt eine Strafminute und steht bereits jetzt unter Druck.

9.54 Uhr: Auch auf Alexander Loginov muss man heute Acht geben. Der Russe ist einer der schnellsten Läufer und kommt beim ersten Schießen makellos durch.

9.53 Uhr: Jetzt kommt Erik Lesser! Das Schießen ist seine Stärke - und er zeigt, warum! Kaum ein Biathlet schießt schneller und sicherer als Lesser. Null Fehler und eine super Schießzeit lassen für den heutigen Wettkampf hoffen!

Olympia/Biathlon: Einzel der Männer im Live-Ticker - Fillon Maillet mit Ansage

9.51 Uhr: Der Norweger Christiansen ärgert sich über einen Fehler im letzten Versuch, Landsmann Tarjei Boe räumt auch im zweiten Schießen alle Scheiben ab.

9.46 Uhr: Johannes Thingnes Boe macht es beim Stehend-Anschlag besser und bleibt fehlerfrei. Doch auch Startläufer Tsvetkov macht es gut bislang - der Russe ist noch ohne Fehlschuss.

9.46 Uhr: Simon Desthieux (Frankreich) und Martin Ponsiluoma (Schweden) geben ihre weiße Weste gleich zu Beginn ab. Desthieux schießt einen Fehler, Ponsiluoma gleich zwei.

9.45 Uhr: Starkes Schießen und null Fehler von Quentin Fillon Maillet. Damit übernimmt der Franzose die zwischenzeitliche Führung.

9.43 Uhr: Kühn korrigiert, doch schießt gleich den ersten Fehler! Es folgen Nummer zwei und drei - schade! Gleich beim ersten Schießen bringt sich der Deutsche um alle Chancen.

9.41 Uhr: Bruder Tarjei Boe gehört ebenfalls zu den heißen Favoriten auf den Sieg heute. Liegend bleibt er fehlerfrei und verschafft sich gleich einen Vorteil gegenüber seinem Bruder. Gleich packt Johannes Kühn das Gewehr aus.

9.39 Uhr: Die ersten Läufer sind am Schießstand angekommen. Das Liegendschießen ist die große Schwäche von Johannes Thingnes Boe. Der Norweger schießt einmal daneben und lädt sich die erste Strafminute auf. Oft kann er das in der Loipe kompensieren - auch heute?

Olympia/Biathlon: Einzel der Männer im Live-Ticker - Kühn startet als erster DSV-Athlet

9.34 Uhr: 20 Kilometer bei stumpfem Schnee und eiskalten Temperaturen: Das Rennen heute ist für alle Athleten eine Herausforderung und wird viel Kraft kosten. Insgesamt 700 Höhenmeter gilt es zu bewältigen.

9.30 Uhr: Das Rennen läuft! Der Russe Maxim Tsvetkov eröffnet, gleich dahinter kommt Top-Favorit Johannes Thingnes Boe. Erster Deutscher ist Johannes Kühn mit der Startnummer acht. Mit etwas Abstand folgen Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees.

Update vom 8. Februar, 9.12 Uhr: Biathlon am Morgen - was gibt es Schöneres? In 15 Minuten fällt der Startschuss in Zhangjiakou, heute sind die Herren an der Reihe. Beim 20-Kilometer-Rennen kommt traditionell dem Schießen eine übergeordnete Bedeutung zu. Für jeden Fehler wird den Athleten eine Strafminute aufgebrummt - Denise Herrmann meisterte diese Herausforderung gestern bravourös. Was haben die Männer im Köcher?

Erstmeldung vom 8. Februar: Peking - Deutschland jubelt über Biathlon-Gold! Denise Herrmann sicherte sich am Montag im Einzel der Frauen über 15 Kilometer den Olympia-Titel. Der Jubel war im Anschluss natürlich groß - setzen die Männer am Dienstag vielleicht sogar noch einen drauf?

Ab 9.30 Uhr geht es heute um Medaillen, 20 Kilometer und vier Mal Schießen steht auf dem Plan. Wieder gibt es pro Schießfehler eine Strafminute, was wird für die deutschen Biathleten drin sein? Der frühere Weltmeister Benedikt Doll, Routinier Erik Lesser, Roman Rees und Johannes Kühn gehen für das deutsche Team auf Medaillenjagd. Wir sind im Live-Ticker dabei.