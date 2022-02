Biathlon bei Olympia: Schmerzliche Schieß-Panne bei Herrmann! „Aus Versehen den Abzug gedrückt“

Von: Andreas Knobloch

Denise Herrmann konnte nicht an ihre Leistungen aus dem Einzel-Wettbewerb anknüpfen. © Jewel Samad/AFP

Biathlon: Die deutschen Damen um Denise Herrmann hofften auf Gold im 7,5-Kilometer-Sprint, doch eine Norwegerin übertrumpfte alle Teilnehmerinnen. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Podest:

Position Athletin Zeit 1. Marte Olsbu Røiseland (Norwegen) 20:44.30m 2. Elvira Öberg (Schweden) +30.90s 3. Dorothea Wierer (Italien) +37.20s

Update, 11.32 Uhr: Franziska Preuß landete nach einer durchwachsenen Leistung nur auf Platz 30, die DSV-Biathletin gab im Anschluss an den Wettkampf ein denkwürdiges Interview. „Ich sehe einfach gerade keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Ich bin momentan nicht die Biathletin, die ich sein will und die auch normalerweise bin. Ich bin ziemlich frustriert, mir macht es auch keinen Spaß mehr“, so das Fazit der Oberbayerin, die viele Rennen der Vorbereitung aufgrund einer Verletzung verpasste.

Update, 11.09 Uhr: Das war‘s! Spannend war es nicht unbedingt, dafür aber souverän. Marte Olsbu Røiseland legte bereits zu Beginn des Wettbewerbs vor, sie holt mit deutlichem Abstand auf die Silber-Gewinnerin Elvira Öberg aus Schweden ihr erstes Einzel-Gold bei Olympia. Dorothea Wierer landete auf dem dritten Platz, die DSV-Athletinnen enttäuschten am Freitag und werden sich über die zahlreichen Fehler im Schießen ärgern.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Herrmann erklärt Schieß-Malheur

Am ARD-Mikrofon zeigte sich die deutsche Top-Biathletin Denise Herrmann enttäuscht und erklärte ihren ersten Fehlschuss, der offenbar aus einer Panne resultierte. „Ich habe beim ersten Schuss aus Versehen den Abzug gedrückt. Wenn man ein olympisches Rennen so beginnt, ist das natürlich bitter“, meinte die Sächsin, die am Ende lediglich auf Platz 22 landete.

Update, 11.06 Uhr: Die letzte Deutsche ist im Ziel: Vanessa Hinz ordnet sich auf dem 54. Rang ein, für die Qualifikation zur Verfolgung sollte es also reichen. Nur wenige Teilnehmerinnen fehlen, dann ist das Ergebnis offiziell.

Update, 11.02 Uhr: Røiseland kann sich auf die Goldmedaille einstellen. „Ich habe wohl meine beste Performance aller Zeiten gezeigt“, freute sich die Norwegerin vor dem ARD-Mikrofon. Parallel fahren die letzten geschlagenen Athletinnen ins Ziel.

Update, 10.59 Uhr: Mit fast zwei Minuten Rückstad kommt Franziska Preuß als 30. ins Ziel. Nun fehlt nur noch Vanessa Hinz, die gerade ihre Strafrunden beendet.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Hinz mit zwei Fehlern im Stehendschießen

Update, 10.56 Uhr: Vanessa Hinz geht als letzte Deutsche an den Schießstand, stehend verfehlt sie auch zweimal. Insgesamt begeht sie drei Fehler und schließt damit einem unglücklichen Tag für die DSV-Biathletinnen ab.

Update, 10.53 Uhr: Franziska Preuß wird nach einer ersten einwandfreien Runde zurückgeworfen, stehend verschießt sie zweimal und ist damit raus aus dem Rennen um die oberen Plätze.

Update, 10.50 Uhr: Vanessa Hinz begeht einen Fehlschuss bei ihrem ersten Stopp am Schießstand, die deutschen Damen zeigen sich heute leicht unkonzentriert.

Update, 10.48 Uhr: Was geht noch beim deutschen Team? Die dritte Starterin Franziska Preuß zeigt sich enorm sicher und trifft alle fünf Scheiben liegend. Mit 17,7 Sekunden Rückstand fährt sie in die nächste Runde.

Update, 10.45 Uhr: Wierer wird von Elvira Öberg vorerst auf Platz drei vertrieben, die Schwedin setzt sich als zweite hinter der Führenden Røiseland fest.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Hinz als letzte DSV-Biathletin auf der Loipe

Update, 10.43 Uhr: Auch Vanessa Hinz ist nun auf der Loipe und schließt das deutsche Teilnehmerfeld ab.

Update, 10.41 Uhr: Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser beendet das Rennen vorerst auf der dritten Position. Kurz darauf ist auch die zweite DSV-Athletin Voigt im Ziel, doch sie liegt 1:31.4 zurück und trudelt als 14. ein.

Update, 10.37 Uhr: Als dritte Deutsche geht Franziska Preuß in den Wettbewerb, was kann die Wasserburgerin hier ausrichten?

Update, 10.35 Uhr: Für Denise Herrmann ist es ein gebrauchter Tag, sie kommt als siebte mit einem 1:45-Minuten-Rückstand ins Ziel, hat jedoch noch einige Konkurrentinnen vor sich.

Update, 10.32 Uhr: Auch die Österreicherin Lisa Theresa Hauser strebt offenbar einen Platz in der Top Ten an, nach einem ersten fehlerfreien Schießen folgt auch ein zweites!

Update, 10.29 Uhr: Die Schwedin Elvira Öberg, die ebenfalls als Favoritin gilt, kommt ebenfalls fehlerfrei durch das ersste Schießen und liegt sogar zeitlich vor Røiseland - gibt es nun ein Fernduell zwischen den Skandinavierinnen?

Update, 10.27 Uhr: Die nächsten Läuferinnen kommen ins Ziel. Währenddessen kommt Voigt an den Schießstand und bewältigt den ersten Durchgang fehlerfrei. Auch die Südtirolerin Dorothea Wierer schießt ein zweites Mal fehlerfrei und sprintet nun zum Ziel.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - zweite Deutsche geht an den Start

Update, 10.22 Uhr: Auch Vanessa Voigt ist nun auf der Loipe, sie wird in Kürze ihre Fähigkeiten beim Liegendschießen unter Beweis stellen. Parallel kommt die erste Starterin Eckhoff nach 22:00.4 Minuten mit zwei Fehlern ins Ziel, nur wenig später ist auch Røiseland im Ziel! Letztere kann sich nun berechtigte Gold-Hoffnungen machen.

Update, 10.19 Uhr: Ist das bitter! Denise Herrmann verfehlt auch stehend einen Schuss - und muss damit in die Strafrunde. Parallel beendet Røiseland gleich ihr nahezu perfektes Rennen, das wohl die Bestzeit vorgeben wird.

Update, 10.18 Uhr: Und das nächste Ausrufezeichen von Røiseland! Die Norwegerin bleibt auch im zweiten Schießen fehlerfrei. Die 31-Jährige bekommt jedoch Konkurrenz von Alina Sergejewna Stremous aus Moldawien, die ihr auf den Fersen ist.

Update, 10.15 Uhr: Bei ihrem ersten Schießen begeht Hanna Sola aus Belarus einen Fehler. Eckhoff muss im Stehend-Schießen ebenfalls einen Fehler hinnehmen. In Kürze ist auch Herrmann in aufrechter Position gefordert.

Update, 10.12 Uhr: Beim ersten Schuss verfehlt Denise Herrmann bei ihrem ersten Liegendschießen, alle anderen Schüsse kommen jedoch gut. Die Strafe sollte sie jedoch verkraften, auch wenn sie mit 34,9 Sekunden zurückliegt.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Favoritin Røiseland legt stark vor

Update, 10.09 Uhr: Erst trifft die Favoritin Røiseland liegend alle fünf Scheiben perfekt und untermauert ihre Rolle als Goldmedaillen-Anwärterin.

Update, 10.07 Uhr: Eckhoff kommt als erste an den Schießstand. Liegend verfehlt die 31-Jährige einmal, auch Brasaiz-Bouchat verschießt einmal. Bald ist Herrmann an der Reihe...

Update, 10.04 Uhr: Nun ist auch Denise Herrmann im Feld! Die Biathletin aus Aue-Bad Schlema schiebt gut mit den Stöcken an - geht es heute erneut aufs Podest?

Update, 10.03 Uhr: Nach der Österreicherin Katharina Innerhofer ist die norwegische Weltklasse-Biathletin Marte Olsbu Røiseland dran. Letztere wird mit ihrer Zeit wohl auch einen Richtwert für die weiteren Läuferinnen geben.

Update vom 11. Februar, 10.00 Uhr: Und los geht‘s mit dem Wettbewerb! Die erste Starterin ist die Norwegerin Tiril Eckhoff, auf sie folgt Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich.

START

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - vier DSV-Damen dabei

Update vom 11. Februar, 9.48 Uhr: Beim Sprint über 7,5 Kilometer geht Denise Herrmann als neunte an den Zeitstart und ist damit die erste Deutsche auf der Loipe. Als 38. des Teilnehmerfelds beginnt Vanessa Voigt, als 73. Franziska Preuß und als letzte DSV-Athletin und 83. Vanessa Hinz, die im Einzel vierte wurde.. Letztere startet um 10:41:30 Uhr, insgesamt nehmen 89 Biathletinnen am Wettbewerb teil.

Update vom 11. Februar, 9.34 Uhr: Noch etwa eine halbe Stunde bis zum Start des Biathlon-Wettkampfs der Damen, bei dem Denise Herrmann als eine der Favoritinnen startet. Die Sächsin wird sich gegen weitere Aspirantinnen auf Gold, wie etwa Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff aus Norwegen oder die Schwedin Elvira Öberg durchsetzen müssen, um wieder ganz oben auf dem Treppchen zu laden. Herrmann startet um 10:04 Uhr und 30 Sekunden, ihre drei DSV-Kolleginnen kommen beim Zeitstart erst später dran (siehe Startreihenfolge).

Olympia heute mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen im Live-Ticker - nächstes Edelmetall für Herrmann?

Erstmeldung vom 11. Februar:

Peking - Es läuft sich viel leichter, wenn die Spitze schon erklommen ist. Denise Herrmann hat sich mit dem Sieg über 15 Kilometer im Damen-Einzel ihr Biathlon-Gold bei den Olympischen Spielen in Peking gesichert. Nun kann sich befreit auflaufen. Über ihre gewonnene Medaille sagte sie: „Es ist ganz cool, weil ab und zu jemand vorbeikommt und das gute Stück in die Hand nehmen will.“ Und vielleicht kommen bald noch mehr Leute, die auch ihre zweite Medaille in die Hand nehmen wollen.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Doppel-Gold für Denise?

Beim 7,5 Kilometer Sprint der Damen (Start 10 Uhr MEZ) starten die Frauen wie im Einzel auch in vorher festgelegter Reihenfolge in 30 Sekunden Abstand hintereinander. Dieses Mal müssen sie nur zweimal zum Schießstand. Einmal liegend, einmal stehend. Als Favoriten zählen neben Herrmann beispielsweise Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) oder Elvira Öberg (Schweden). Die restlichen deutschen Starterinnen sind Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt.

Olympia 2022: Startreihenfolge für Biathlon-Sprint - 7,5 Kilometer der Damen

10:00:30 Uhr: #1 Tiril Eckhoff (Norwegen) eröffnet das Rennen

....

10:04:30 Uhr: #9 Denise Herrmann

10:19:00 Uhr: #38 Vanessa Voigt

10:36:30 Uhr: #72 Franziska Preuß

10:41:30 Uhr: #83 Vanessa Hinz

Ein bisschen geht es auch die Titelverteidigung innerhalb des deutschen Sports. Die Olympiasiegerin 2018 in dieser Disziplin heißt: Laura Dahlmeier. Herrmann will sich nicht ausruhen. Die 33-Jährige ist fokussiert. „Ich weiß, dass ich in einem guten Modus bin. Ich hoffe, das kann ich noch ein, zwei Mal zeigen“, sagt Herrmann. Auch Vanessa Voigt, der im Einzel nur 1,3 Sekunden zu Bronze fehlten, will an diese starke Leistung anknüpfen. (ank mit dpa)