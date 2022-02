Olympia-Biathlon JETZT im Live-Ticker: Denise Herrmann mit Problemen - schafft sie es noch aufs Podest?

Von: Andreas Knobloch

Denise Herrmann jagt auch heute im Sprint die Goldmedaille. © Yutaka/imago-images

Biathlon heute live: Wird es das Doppel-Gold für Denise Herrmann? Der 7,5-Kilometer-Sprint der Damen bei uns im Live-Ticker.

Update, 10.19 Uhr: Ist das bitter! Denise Herrmann verfehlt auch stehend einen Schuss - und muss damit in die Strafrunde. Parallel beendet Røiseland gleich ihr nahezu perfektes Rennen, das wohl die Bestzeit vorgeben wird.

Update, 10.18 Uhr: Und das nächste Ausrufezeichen von Røiseland! Die Norwegerin bleibt auch im zweiten Schießen fehlerfrei. Die 31-Jährige bekommt jedoch Konkurrenz von Alina Sergejewna Stremous aus Moldawien, die ihr auf den Fersen ist.

Update, 10.15 Uhr: Bei ihrem ersten Schießen begeht Hanna Sola aus Belarus einen Fehler. Eckhoff muss im Stehend-Schießen ebenfalls einen Fehler hinnehmen. In Kürze ist auch Herrmann in aufrechter Position gefordert.

Update, 10.12 Uhr: Beim ersten Schuss verfehlt Denise Herrmann bei ihrem ersten Liegendschießen, alle anderen Schüsse kommen jedoch gut. Die Strafe sollte sie jedoch verkraften, auch wenn sie mit 34,9 Sekunden zurückliegt.

Update, 10.09 Uhr: Erst trifft die Favoritin Røiseland liegend alle fünf Scheiben perfekt und untermauert ihre Rolle als Goldmedaillen-Anwärterin.

Update, 10.07 Uhr: Eckhoff kommt als erste an den Schießstand. Liegend verfehlt die 31-Jährige einmal, auch Brasaiz-Bouchat verschießt einmal. Bald ist Herrmann an der Reihe...

Update, 10.04 Uhr: Nun ist auch Denise Herrmann im Feld! Die Biathletin aus Aue-Bad Schlema schiebt gut mit den Stöcken an - geht es heute erneut aufs Podest?

Update, 10.03 Uhr: Nach der Österreicherin Katharina Innerhofer ist die norwegische Weltklasse-Biathletin Marte Olsbu Røiseland dran. Letztere wird mit ihrer Zeit wohl auch einen Richtwert für die weiteren Läuferinnen geben.

Update vom 11. Februar, 10.00 Uhr: Und los geht‘s mit dem Wettbewerb! Die erste Starterin ist die Norwegerin Tiril Eckhoff, auf sie folgt Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich.

Update vom 11. Februar, 9.48 Uhr: Beim Sprint über 7,5 Kilometer geht Denise Herrmann als neunte an den Zeitstart und ist damit die erste Deutsche auf der Loipe. Als 38. des Teilnehmerfelds beginnt Vanessa Voigt, als 73. Franziska Preuß und als letzte DSV-Athletin und 83. Vanessa Hinz, die im Einzel vierte wurde.. Letztere startet um 10:41:30 Uhr, insgesamt nehmen 89 Biathletinnen am Wettbewerb teil.

Update vom 11. Februar, 9.34 Uhr: Noch etwa eine halbe Stunde bis zum Start des Biathlon-Wettkampfs der Damen, bei dem Denise Herrmann als eine der Favoritinnen startet. Die Sächsin wird sich gegen weitere Aspirantinnen auf Gold, wie etwa Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff aus Norwegen oder die Schwedin Elvira Öberg durchsetzen müssen, um wieder ganz oben auf dem Treppchen zu laden. Herrmann startet um 10:04 Uhr und 30 Sekunden, ihre drei DSV-Kolleginnen kommen beim Zeitstart erst später dran (siehe Startreihenfolge).

Olympia heute mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen im Live-Ticker - nächstes Edelmetall für Herrmann?

Erstmeldung vom 11. Februar:

Peking - Es läuft sich viel leichter, wenn die Spitze schon erklommen ist. Denise Herrmann hat sich mit dem Sieg über 15 Kilometer im Damen-Einzel ihr Biathlon-Gold bei den Olympischen Spielen in Peking gesichert. Nun kann sich befreit auflaufen. Über ihre gewonnene Medaille sagte sie: „Es ist ganz cool, weil ab und zu jemand vorbeikommt und das gute Stück in die Hand nehmen will.“ Und vielleicht kommen bald noch mehr Leute, die auch ihre zweite Medaille in die Hand nehmen wollen.

Olympia heute live mit Biathlon: 7,5-Kilometer-Sprint der Damen - Doppel-Gold für Denise?

Beim 7,5 Kilometer Sprint der Damen (Start 10 Uhr MEZ) starten die Frauen wie im Einzel auch in vorher festgelegter Reihenfolge in 30 Sekunden Abstand hintereinander. Dieses Mal müssen sie nur zweimal zum Schießstand. Einmal liegend, einmal stehend. Als Favoriten zählen neben Herrmann beispielsweise Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) oder Elvira Öberg (Schweden). Die restlichen deutschen Starterinnen sind Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Voigt.

Olympia 2022: Startreihenfolge für Biathlon-Sprint - 7,5 Kilometer der Damen

10:00:30 Uhr: #1 Tiril Eckhoff (Norwegen) eröffnet das Rennen

....

10:04:30 Uhr: #9 Denise Herrmann

10:19:00 Uhr: #38 Vanessa Voigt

10:36:30 Uhr: #72 Franziska Preuß

10:41:30 Uhr: #83 Vanessa Hinz

Ein bisschen geht es auch die Titelverteidigung innerhalb des deutschen Sports. Die Olympiasiegerin 2018 in dieser Disziplin heißt: Laura Dahlmeier. Herrmann will sich nicht ausruhen. Die 33-Jährige ist fokussiert. „Ich weiß, dass ich in einem guten Modus bin. Ich hoffe, das kann ich noch ein, zwei Mal zeigen“, sagt Herrmann. Auch Vanessa Voigt, der im Einzel nur 1,3 Sekunden zu Bronze fehlten, will an diese starke Leistung anknüpfen. (ank mit dpa)