Olympia: Biathlon JETZT live - Deutscher super auf Kurs, dann wird es am Schießstand bitter

Von: Hannes Niemeyer

Benedikt Doll im Sprint-Rennen bei Olympia. © Hendrik Schmidt / dpa

Die deutschen Biathleten greifen im Olympia-Sprint an. 2018 holte Arnd Peiffer Gold - können Benedikt Doll und Co. den Titel verteidigen? Der Live-Ticker.

Olympia: Biathlon-Sprint der Herren am Samstag ab 10 Uhr

Vier deutsche Athleten kämpfen um die Medaillen und die Titelverteidigung - 2018 holte Arndt Peiffer Gold.

Schon vor dem Start gab es einen ersten Sieg für Deutschland (siehe Update von 10.06 Uhr)

Wir begleiten das Rennen im Live-Ticker.

Update, 10.42 Uhr: Derweil hat Roman Rees seine weiße Weste behalten! Wieder fallen alle fünf Scheiben. Allerdings hat er über eine Minute Rückstand bereits. Das wird eine gute Platzierung, mit den Podestplätzen wird er aber wohl nichts zu tun haben. Johannes Kühn erwischt leider einen gebrauchten Tag. Nach zwei Fehlern im Liegen versetzt er auch zwei Schüsse im Stehen. Vier Fehler sind einfach zu viel - schade!

Update, 10.40 Uhr: Und Doll auf der Zielgeraden! Die Zeit verrät allerdings: Für einen Podestplatz wird es wieder knapp nicht reichen. Mit gut einer Minute Rückstand auf Johannes Thingnes Boe reiht Doll sich auf dem fünften Rang ein. Schade, ohne den Schießfehler wäre hier einiges möglich gewesen! Dennoch ein klasse Rennen von Doll.

Update, 10.38 Uhr: Mit Tarjei Boe setzt sich der nächste aus dem Favoritenkreis auf einen vorübergehenden Podestplatz - aktuell Rang drei für den Norweger.

Update, 10.33 Uhr: Johannes Kühn am Schießstand! Doch direkt bei seiner ersten Einlage wird klar, dass eine Top-Platzierung wohl nicht in Reichweite ist. Gleich zwei Fehler unterlaufen ihm - bitter! Derweil kommt mit Fillon Maillet der nächste Top-Favorit ins Ziel und setzt sich vorerst an Rang zwei.

Update, 10.31 Uhr: Doll zum zweiten Mal am Schießstand! Geht da was in Richtung Medaillenränge? Mach es, Benni! Der erste Schuss rutscht ihm allerdings direkt vorbei. Doll muss in die Strafrunde. Noch ist der Rückstand auf die Podestplätze aber nicht uneinholbar. Derweil kommt übrigens Johannes Thingnes Boe nach einer wahnsinnigen Laufleistung ins Ziel. Satte 40 Sekunden Vorsprung bringt er auf den zuvor führenden Tsvetkov mit über die Ziellinie - und im Gegensatz zum Russen hat der Norweger ja einen Fehler geschossen! Unfassbare Leistung!

Update, 10.29 Uhr: Jetzt schießt auch Roman Rees zum ersten Mal - und räumt alle Scheiben ab! Super Schussleistung vom Deutschen. Allerdings muss er sich läuferisch klar steigern, damit hier was geht. Derweil setzt sich der Russe Tsvetkov nach zwei tadellosen Schießeinlagen im Ziel vorerst mit großem Abstand an die Spitze. Den Platz wird er aber wohl zeitnah an Boe abgeben müssen ...

Update, 10.28 Uhr: Mit Philipp Nawrath ist der erste Deutsche im Ziel. Mit drei Fehlern im Schießen war da heute allerdings nichts zu machen. Damit wird Nawrath kaum zufrieden sein.

Update, 10.23 Uhr: Super-Auftakt von Doll! Im Liegen schießt der Deutsche fünf Mal perfekt - super sicher. Mit 19 Sekunden Rückstand geht er aus dem Schießstand. Da ist noch was drin! Derweil schießt Johannes Thingnes Boe im zweiten Anschlag seine erste Strafrunde. Aber läuferisch kann er sich das erlauben, er bleibt an eins. Nun ist übrigens auch der letzte deutsche Starter, Johannes Kühn unterwegs.

Update, 10.20 Uhr: Während mit Roman Rees der dritte Deutsche startet, schauen wir kurz auf die Zwischenzeit. Und da ist Johannes Thingnes Boe beinahe der Konkurrenz enteilt! Erneut eine super Laufleistung des Norwegers. Sein Bruder Tarjei Boe bleibt ebenfalls im ersten Schießen fehlerfrei. Außerdem gut unterwegs: Der Russe Tsvetkov, der in beiden Schießrunden die Null gehalten hat.

Update, 10.18 Uhr: Zweites Schießen für Nawrath! Damit hier was geht, braucht er zwingend eine Null. Und es gelingt ihm absolut nicht! Zwei Fehler im zweiten Schießen, damit insgesamt drei Strafrunden. Damit ist er wohl raus aus dem Rennen um die Top-Plätze.

Update, 10.15 Uhr: Der erste Riesen-Favorit kommt am Schießstand an. Johannes Thingnes Boe bleibt völlig cool. Alle fünf Scheiben werden weiß - der Superstar aus Norwegen setzt sich erstmal an die Spitze! Sein arger Konkurrent, der Franzose Fillon Maillet, schießt einen Fehler, muss in die Runde. Derweil ist mit Benedikt Doll mittlerweile der zweite deutsche Starter unterwegs.

Update, 10.13 Uhr: Und auch die ersten Geheimfavoriten wackeln! Erst schießt der Norweger Christiansen zwei Fehler, dann rutscht auch dem Russen Loginov zwei Mal der Schuss daneben. Sein Landsmann Latypov schießt ebenfalls doppelt Fehler. Vielleicht sind die Bedingungen doch nicht so perfekt wie angekündigt?

Update, 10.10 Uhr: Nawrath mit Glück und Pech kurz nacheinander! Der zweite Schuss trifft nur gaaaaaaanz knapp die Scheibe. Im Dritten verrutscht es ihm dann nach oben rechts, er muss ein Mal in die Strafrunde.

Update, 10.08 Uhr: Die ersten Athleten erreichen den Schießstand! Die Bedingungen sind perfekt. Als erstes schießt der Franzose Desthieux - und trifft alle fünf Scheiben! Ansage! In wenigen Momenten kommt auch Nawrath zu Liegendanschlag.

Update, 10.06 Uhr: Übrigens: die deutschen Biathleten haben heute sogar schon einen kleinen Sieg gefeiert. Erik Lesser wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht für den heutigen Sprint nominiert. Dafür startete der Thüringer im inoffiziellen Massenstart der Reservisten und gewann. „Es ist keine Medaille, aber wenigstens etwas“, schrieb Lesser zu einem Bild. Als „Belohnung“ gab es einen goldenen Pin.

Update, 10.02 Uhr: Der erste Deutsche ist unterwegs. Philipp Nawrath ist an Position vier gestartet und begibt sich auf die erste der drei jeweils 3,3 Kilometer langen runden.

Update, 10.00 Uhr: Es geht los! 94 Starter gibt es insgesamt, die nun ins Rennen gehen. Und die Bedingungen sind perfekt. Es ist nahezu windstill, natürlich gut für sichere Schießleistungen. In der Früh hat es an der Biathlon-Strecke gar leicht geschneit.

Update, 09.58 Uhr: Übrigens, noch eine kleine Service-Info: Parallel zu den Biathleten sind auch die Eishockey-Herren gegen China gefordert. Die Partie begleitet Merkur.de natürlich ebenfalls im Live-Ticker.

Update, 09.55 Uhr: In wenigen Minuten startet das Rennen! Für Deutschland gehen vier Athleten an den Start. Als erstes wird Philipp Nawrath mit der Nummer vier um 10.02 Uhr starten. Benedikt Doll (#30), Roman Rees (#42) und Johannes Kühn (#50) starten ein wenig später in den Kampf um die Nachfolge von Arndt Peiffer, der 2018 bei den letzten Winterspielen in dieser Kategorie Gold für Deutschland holte.

Peking - Das war nichts! Die deutschen Damen haben den Biathlon-Sprint bei den Olympischen Spielen in Peking am Freitag gut versemmelt. Am Samstagmorgen haben nun die Herren die Chance, die gedrückte Stimmung im Team Deutschland wieder aufzuhellen.

Vier Männer sind dabei die Hoffnungsträger für den Deutschen Skiverband: Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath starten ins Rennen. Laut Mitteilung des DSV erhielt aber einer keinen Startplatz: Erik Lesser wird beim Lauf über zehn Kilometer nicht dabei sein.

Biathlon-Sprint bei Olympia: Diese deutschen Athleten gehen ins Rennen

Wie die Biathlon-Fans wissen, wird im Sprint nicht gleichzeitig gestartet. Die Läufer gehen versetzt ins Rennen. Die Startreihenfolge der deutschen Athleten:

10:02:00 Uhr: #4 Philipp Nawrath

...

10:15:00 Uhr: #30 Benedikt Doll

10:21:00 Uhr: #42 Roman Rees

10:25:00 Uhr: #50 Johannes Kühn

Im Prinzip ist der Sprint-Wettkampf der Herren (Start um 10 Uhr MEZ) eine kurze Version des Einzel-Wettkampfs. In der zuvor festgelegten Reihenfolge wird gestartet. Zwischen den Läufern liegen jeweils 30 Sekunden Abstand. Geschossen wird allerdings nicht wie gewohnt vier Mal sondern lediglich zwei Mal. Es gibt einen Liegend- und einen Stehend-Anschlag.

Olympia 2022: Gelingt deutschen Herren im Sprint die Titelverteidigung?

Klar ist: Die deutschen Vertreter sind auch im Sprint nicht im absoluten Favoritenkreis. Die besten Chancen werden Sebastian Samuelsson (Schweden), Quentin Fillon Maillet (Frankreich), Johannes Thingnes Bö (Norwegen) eingeräumt. Den Versuch der Titelverteidigung werden die Herren trotz mangelnder Favoritenrolle aber wohl dennoch unternehmen: In Pyeongchang holte Arnd Peiffer 2018 Gold im Sprint.

Der Harzer Olympiasieger war im vergangenen Jahr zurückgetreten und arbeitet mittlerweile als TV-Experte für die ARD. Aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus kann Peiffer zumindest an diesem Wochenende aber nicht im Olympia-Studio in Mainz auftreten. (han/dpa)