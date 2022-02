Deutsches Olympia-Drama im Biathlon-Massenstart: „Elf Finger abgefroren“

Von: Christoph Klaucke

Deutschland verpasst bei den Olympischen Winterspielen die letzte Chance auf Biathlon-Medaillen. Die Massenstart-Rennen am Freitag im Ticker zum Nachlesen.

Biathlon: Olympia-Massenstart der Damen (8 Uhr) und Herren (10 Uhr).

Die Damen verpassen im Wind-Chaos deutlich die Medaillen.

Im letzten Biathlon-Rennen bei Olympia lassen auch die Herren ihre letzte Chance auf Edelmetall liegen. Der Massenstart im Ticker zum Nachlesen.

Biathlon-Massenstart der Herren: Das Endergebnis

1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 38:14.4 2. Martin Ponsiluoma (SWE) +40.3 3. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) +1:12.5 4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:25.6 8. Benedikt Doll +2:31.4 10. Johannes Kühn +2:38.3 14. Roman Rees +2:50.8 23. Philipp Nawrath +3:55.7

Zusammenfassung: Für die deutschen Biathleten enden erstmals seit 2010 Olympische Winterspiele ohne Medaille. Im abschließenden Massenstart über 15 km leistete sich Benedikt Doll bei äußerst schwierigen Windverhältnissen sechs Strafrunden und war als Achter bester Deutscher. Der Rückstand auf den Norweger Johannes Thingnes Bö (4 Strafrunden), der seine vierte Goldmedaille im sechsten Rennen gewann, betrug 2:31,4 Minuten. Silber ging an den Schweden Martin Ponsiluoma (2) vor Vetle Sjastad Christiansen (Norwegen/3).

Nur gut sieben Sekunden hinter Doll kam Johannes Kühn (5) als Zehnter ins Ziel. Roman Rees wurde mit drei Strafrunden 14., Philipp Nawrath musste sich nach sieben Schießfehlern mit Platz 23 zufriedengeben. „Stehend war der Wind definitiv für mich ein Knackpunkt“, sagte Nawrath im ZDF. Bis vor dem ersten Stehendschießen hatten er und Doll noch fehlerlos auf den Plätzen zwei und drei gelegen, doch dann zog der böige Wind wieder auf.

Biathlon-Desaster: Deutsche Herren ohne Olympia-Medaille in Peking

Zwei Medaillen pro Geschlecht hatten sich die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor der Peking-Reise gewünscht. Die Frauen erfüllten diese Vorgabe mit Einzel-Gold von Denise Herrmann und Bronze durch die Staffel. Im Massenstart am Freitag blieben aber auch sie ohne Medaille, Franziska Preuß wurde als beste Deutsche Achte. Am Sonntag steht für das Biathlon-Team die Heimreise nach Deutschland auf dem Programm.

Bö sorgte indes mit dem 15. Gold für Norwegen für einen Rekord, noch nie hatte dies ein Land bei Olympischen Winterspielen geschafft. Gleichzeitig wandelt er auf den Spuren seines berühmten Landsmannes Ole Einar Björndalen, der 2002 in Salt Lake City viermal Gold in damals sogar nur vier Wettbewerben gewonnen hatte. Der 28 Jahre alte Bö ging in Peking nur in der Verfolgung leer aus, im Einzel gewann er Bronze.

Biathlon-Drama: Benedikt Doll waren im Olympia-Massenstart zwischenzeitlich die Finger abgefroren. © Hendrik Schmidt/dpa

11 Uhr: Benedikt Doll wurde trotz sechs Schießfehlern noch Achter. „In der elften Runde waren mir elf Finger zwischenzeitlich abgefroren, das war ziemlich hart, zum Glück wurde es wieder warm. Beim letzten Schießen musste ich alles treffen für die Medaillen. Ich habe es probiert, es ging leider nicht auf. Für eine Medaille hat es wieder nicht gereicht“, sagte Doll im ZDF.

10.41 Uhr: Benedikt Doll kommt als Achter mit 2:31 Minuten Rückstand ins Ziel, kurz dahinter folgt Johannes Kühn als Zehnter. Damit bleiben die deutschen Biathlon-Herren erstmals seit Vancouver 2010 ohne Medaille.

10.38 Uhr: Gold für Johannes Thingnes Bö! Der Norweger gewinnt souverän mit 40 Sekunden Vorsprung auf den Schweden Martin Ponsiluoma, der Silber holt. Bronze geht an den Norweger Vetle Sjåstad Christiansen. Quentin Fillon Maillet muss sich mit dem vierten Platz begnügen.

10.35 Uhr: Johannes Thingnes Bö führt mit über 30 Sekunden vor dem Schweden Ponsiluoma. Auf Rang drei liegt Christiansen. Fillon Maillet dahinter gibt alles für seine sechste Olympia-Medaille im sechsten Rennen. Das wird aber verdammt eng.

Biathlon: Olympia-Massenstart JETZT im Live-Ticker - Deutsches Desaster im letzten Schießen

Viertes Schießen: Vier Fehler von Doll im vierten Schießen. Ausgerechnet jetzt pfeift der Wind wieder ordentlich rein. Damit sind alle Medaillen-Hoffnungen für Deutschland dahin. Auch Nawrath schießt vier Fahrkarten, Rees hält sich bei zwei Strafrunden.

Viertes Schießen: Johannes Thingnes Bö räumt die ersten drei Scheiben im Eiltempo ab und kassiert am Ende zwei Strafrunden. Das könnte ihm Gold kosten. Ponsiluoma leistet sich nur einen Fehler. Fillon Maillet muss gleich dreimal in die Runde. Doch Thingnes Bö bleibt in Führung.

10.27 Uhr: Benedikt Doll liegt auf Position sechs bei über einer Minute Rückstand auf den Führenden Johannes Thingnes Bö. Auf Platz zwei und drei (Fillion Maillet und Ponsiluoma) sind es schon über 40 Sekunden. Reicht das noch für eine Medaille?

Drittes Schießen: Johannes Thingnes Bö legt im Stehendschießen eine Schnellfeuer-Einlage ein, verfehlt aber eine Scheibe. Nein, Nawrath muss in drei Strafrunden, damit ist die Medaille weg. Auch Benedikt Doll muss zweimal in die Runde. Ist das bitter!

10.20 Uhr: Doll ist jetzt Vierter, der Rückstand ist leicht auf 20 Sekunden angewachsen.

10.18 Uhr: Ist das stark! Nawrath läuft auf Rang zwei vor und sitzt Bö im Nacken. Doll muss kämpfen und liegt auf dem sechsten Platz bei 17 Sekunden Rückstand.

Zweites Schießen: JAAAAAAAA! Doll und Nawrath räume alle Scheiben ab. Das DSV-Duo geht mit wenig Rückstand auf Johannes Thingnes Bö in die Loipe. Auch Rees und Kühn bleiben fehlerfrei.

10.12 Uhr: Philipp Nawrath liegt auf einem starken vieren Platz, dahinter folgt Benedikt Doll. In Führung liegen die Gow-Brüder aus Kanada vor dem Schweden Samuelsson.

10.10 Uhr: Benedikt Doll und Philipp Nawrath haben nach dem ersten Schießen knapp zehn Sekunden Rückstand. Die erste Grundlage für eine Medaille ist schon mal gelegt.

Erstes Schießen: Benedikt Doll, Philipp Nawrath und Roman Rees räumen unter den Augen der Nordischen Kombinierer alle Scheiben ab. Johannes Kühn muss in eine Strafrunde.

10.05 Uhr: Die Deutschen um Johannes Kühn auf der 13. Position und Benedikt Doll auf 19 sind im Verfolgerfeld. Der Rückstand beträgt allerdings nur wenige Sekunden. Roman Rees hat aber schon 30 Sekunden Rückstand.

START: Die Biathlon-Herren gehen in den Olympia-Massenstart. Das Tempo ist direkt zu Beginn hoch. Das ist ungewöhnlich für einen Massenstart. Quentin Fillon Maillet führt das Feld vor sich her. Die Bö-Brüder Tarjei und Johannes Thingnes folgen.

9.59 Uhr: Benedikt Doll geht mit der Startnummer 12 ins Rennen.

9.50 Uhr: Die Biathlon-Herren müssen gleich 15 Kilometer in eisiger Kälte (-15 Grad) absolvieren. Das größte Problem dürfte allerdings der Wind werden. Zunächst geht es zweimal ins Liegenschießen und zum Abschluss zweimal ins Stehendschießen.

Biathlon: Olympia-Massenstart JETZT im Live-Ticker - Herren wollen Wind-Chaos trotzen

9.30 Uhr: In einer halben Stunde starten die Biathlon-Herren in den Olympia-Massenstart. Deutschlands Hoffnungsträger Benedikt Doll will nach mehreren Top-Ten-Platzierungen endlich eine Medaille einfahren. Der Schwarzwälder gewann den letzten Massenstart vor Olympia in Antholz. Philipp Nawrath befindet sich in exzellenter Laufform. Roman Rees und Johannes Kühn wollen für eine Überraschung sorgen.

9.12 Uhr: „Ich habe mich auf der Strecke einigermaßen in Ordnung gefühlt. Mit der Vorgeschichte passt es auf alle Fälle, ich bin zufrieden“, sagte Franzsika Preuß, die Achte im Massenstart wurde, nach dem Rennen im ZDF. Preuß hatte sich Ende des letzten Jahres mit dem Coronavirus infiziert. Im Schießen, das von starkem Wind beeinflusst war, leistete sie sich vier Fehler. „Der Wind war sehr schwankend, man hat jeden Schuss mit Bedacht abgegeben. Ein Fehler pro Durchgang ist hinten raus okay. Es war ein versöhnliches Ende, vor allem mit der Medaille gestern“, so Preuß.

8.52 Uhr: Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer erklärte das schwache Abschneiden der deutschen Damen im Biathlon-Massenstart auch mit dem starken Wind. „Schade, dass der Wind so reingeblasen hat. Die Beste hat gewonnen, sie hat ihre Chance genutzt. Man braucht auch das Glück beim Schießen. Es war wohl nicht viel mehr möglich“, sagte Mehringer im ZDF.

Biathlon: Olympia-Massenstart JETZT im Live-Ticker - DSV-Damen verpassen im Wind-Chaos Medaillen

1. Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 40:18 Minuten 2. Tiril Eckhoff (NOR) +15.3 Sekunden 3. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +34.9 8. Franziska Preuß +1:26.4 13. Denise Herrmann +2:09.1 15. Vanessa Hinz +2:54.2 18. Vanessa Voigt +3:04.7

8.44 Uhr: Vanessa Voigt wird 18. bei über drei Minuten Rückstand.

8.42 Uhr: Franziska Preuß kommt als Achte bei 1:26 Minuten Rückstand ins Ziel. Ein gutes Ergebnis, für eine Medaille reicht es am Schießstand nicht. Denise Herrmann wird 13. bei 2:09 Minuten Rückstand.

8.41 Uhr: GOLD für Justine Braisaz-Bouchet. Die Französin feiert im Flagge im Ziellauf. Tiril Eckhoff holt mit 15 Sekunden Rückstand Silber, Bronze geht an ihre norwegische Kollegin Röiseland.

8.37 Uhr: Braisaz-Bouchet liegt 30 Sekunden vor Eckhoff und 42 vor Röiseland. Die Medaillen scheinen vergeben zu sein.

Viertes Schießen: Denise Herrmann muss zweimal in die Strafrunde, Franziska Preuß schießt nur einen Fehler. Auch Vanessa Hinz leistet sich zwei Fehler. Preuß ist Achte, die Medaillen sind aber weit weg.

Viertes Schießen: Die Führende Braisaz-Bouchet verfehlt die erste Scheibe, zieht dann aber fehlerlos durch. Das dürfte Gold für die Französin sein. Röiseland und Eckhoff leisten sich zwei Strafrunden, Öberg sogar drei.

8.28 Uhr: Wahnsinn! Die Französin Justine Braisaz-Bouchet setzt sich ab und bringt über 15 Sekunden zwischen sich und Röiseland, Davidova, Eckhoff und Öberg. Franziska Preuß und Denise Herrmann liegen auf dem elften und zwölften Platz bei einer Minute Rückstand.

Drittes Schießen: Eckhoff und Röiseland lassen sich viel Zeit für den ersten Schuss. Sie wollen die erste Böe abwarten. Zwei Strafrunden für Röiseland und Eckhoff. Die Norwegerinnen betreiben Schadensbegrenzung, bleiben aber in Führung. Auch Vanessa Hinz leistet sich zwei Fehler. Herrmann und Preuß schießen nur einen Fehler. Voigt muss zweimal in die Strafrunde.

8.22 Uhr: Das gleich folgende Stehenschießen könnte das Feld nochmal durcheinander wirbeln. Wir sind gespannt. Der Wind wirbelt den Schnee hoch.

8.18 Uhr: Die beiden Norwegerinnen Eckhoff und Röiseland setzen sich an der Spitze von der Konkurrenz ab und haben zur Halbzeit des Rennens nach sechs Kilometern 33 Sekunden Vorsprung auf die Französin Julia Simon. Vanessa Hinz hat schon fast eine Minute Rückstand, trotz fehlerfreiem Schießen. Für Herrmann und Preuß sind es schon über 90 Sekunden.

Biathlon: Olympia-Massenstart JETZT im Live-Ticker - DSV-Stars müssen in die Strafrunde

Zweites Schießen: Öberg muss in zwei Strafrunden. Eckhoff und Røiseland treffen alles. Vanessa Hinz trifft wieder alles und nimmt die Verfolgung auf. Denise Herrmann und Franziska Preuß müssen erneut in die Strafrunde, Vanessa Voigt verfehlt sogar zwei Scheiben.

8.12 Uhr: Für die anderen DSV-Läuferinnen heißt es jetzt gleich im zweiten Liegenschießen die Strafrunde zu vermeiden, um wieder in Schlagdistanz auf die Medaillenränge zu kommen. Noch ist alles drin.

8.10 Uhr: Tiril Eckhoff, Hanna Öberg und Marte Olsbu Røiseland bleiben fehlerfrei und setzen sich an die Spitze. Vanessa Hinz hat als Zehnte knapp 30 Sekunden Rückstand.

Erstes Schießen: Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Voigt müssen eine Strafrunde laufen. Vanessa Hinz räumt im Liegenanschlag als einzige Deutsche alle fünf Scheiben ab und liegt auf dem zehnten Rang.

8.06 Uhr: Einen Sturz gab es auch schon. Die Ukrainerin Julija Dschyma verliert in der Kurve die Kontrolle. Sie kann aber weitermachen und auch die anderen Läuferinnen können einen Sturz vermeiden.

8.02 Uhr: Denise Herrmann setzt sich sofort an die Spitze und bestimmt das Tempo. In der ersten Runde kommt es aber noch zu keiner Tempoverschärfung, alles konzentriert sich auf das erste Schießen.

START: Die Biathlon-Frauen starten in den Massenstart. Wer kann sich als erstes absetzen. Denise Herrmann und Vanessa Voigt sind in starker Laufform.

7.58 Uhr: Nicht nur in Deutschland windet es sehr, auch im chinesischen Zhangjiakou herrschen starke Windböen. Keine einfache Aufgabe für die Mädels gleich am Schießstand. Gleich geht‘s los!

7.55 Uhr: Vanessa Voigt wünschte sich schon als kleines Kind eine Medaille, das verriet die Biathletin zumindest in ihrem Poesiealbum. Mal sehen, ob der Kindheitstraum heute im Massenstart in Erfüllung geht. In der Staffel hat es mit Bronze ja schon geklappt, folgt jetzt die erste Einzelmedaille?

7.17 Uhr: Was ist gleich drin für die deutschen Biathlon-Frauen? Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann rechnet sich natürlich auch im Massenstart Chancen aus. Mit Vanessa Voigt dürfte ebenfalls zu rechnen sein, aber auch Franziska Preuß und Vanessa Hinz ist einiges zuzutrauen. Wir drücken die Daumen.

Update vom 18. Februar, 6 Uhr: In exakt zwei Stunden geht es hier mit dem Biathlon-Massenstart der Olympia-Frauen los. Wir sind gespannt!

Biathlon: Olympia-Massenstart im Live-Ticker - Deutschland ein letztes Mal auf Goldjagd

Erstmeldung vom 17. Februar, 21.12 Uhr: Zhangjiakou - Die Olympischen Spiele gehen auf die Zielgerade, bis Sonntag wird noch um Medaillen gekämpft. Die deutsche Delegation hat bislang einen herausragenden Job abgeliefert und - vor allem im goldenen Eiskanal - kräftig gejubelt. Wenige Tage vor dem Ende der Spiele liegt das „Team D“ deshalb auf einem starken zweiten Platz im Medaillenspiegel. Kommt es vielleicht sogar noch zur großen Aufholjagd auf Platz eins?

Wahrscheinlich nicht. Zu weit sind die Norweger schon enteilt, Deutschland müsste noch mindestens vier Goldmedaillen aufholen. Und dabei kommt ja sogar noch eine Paradedisziplin der Skandinavier: Der Biathlon-Massenstart. Am Freitag stehen zum großen Abschluss nochmal zwei Rennen an, die Frauen starten um 8 Uhr deutscher Zeit, die Männer folgen um 10 Uhr. Wir begleiten beide Wettbewerbe hier im Live-Ticker und sind schon gespannt: Was ist drin für Norwegen? Was ist drin für Deutschland?

Biathlon: Olympia-Massenstart der Frauen und Männer am Freitag im Live-Ticker

Die Sehnsucht auf ein funkelndes Happy End ist bei den deutschen Biathleten natürlich groß. Nach dem Staffel-Drama mit dem undankbaren vierten Platz wollen Benedikt Doll, Philipp Nawrath, Roman Rees und Johannes Kühn im abschließenden Massenstart unbedingt eine Nullnummer bei Olympia verhindern.

„Motivation und Zuversicht sind schon groß“, sagte Nawrath, der sich läuferisch in der absoluten Weltspitze befindet. Deshalb rechne er sich im Duell mit den Stars um Johannes Thingnes Bö oder Quentin Fillon Maillet „schon ein paar kleinere Chancen“ aus. Außerdem sei wieder „alles paletti“, versicherte der 29-Jährige zwei Tage, nachdem ihm als Schlussläufer die Nerven beim letzten Schießen versagt hatten. Mit einer Strafrunde hatte der Bayer eine mögliche Medaille aus der Hand gegeben - all das ist vor dem Abschlussrennen aber aus dem Kopf gestrichen.

Biathlon am Freitag: Der Zeitplan

Biathlon, Massenstart, Frauen: 8 Uhr (MEZ)

Biathlon, Massenstart, Männer: 10 Uhr (MEZ)

Biathlon: Olympia-Massenstart - Männer mit letzter Chance auf erste Medaille

Auch Doll will voll angreifen und ist zuversichtlich. „Also zaubern muss ich nicht“, sagte der 31 Jahre alte Sportsoldat, dem in Zhangjiakou bislang nur Kleinigkeiten zu Edelmetall gefehlt hatten: „Wird schon passen.“ Der Schwarzwälder gewann den letzten Massenstart vor Olympia in Antholz, ein gutes Omen?

Die Heimreise aus China soll am Sonntag möglichst mit Edelmetall im Handgepäck erfolgen. Denn keine Männer-Medaille der Skijäger bei Olympischen Spielen - das war zuletzt in Vancouver 2010 passiert. Zweimal Edelmetall pro Geschlecht hatten sich die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor der Peking-Reise gewünscht, zumindest auf ein versöhnliches Ende können die DSV-Männer jetzt noch hoffen.

Nach neun von elf Rennen hat der DSV zwei Medaillen auf der Habenseite, so viele wie vor acht Jahren in Sotschi. Der drohende Tiefpunkt wurde in China durch das Einzel-Gold von Denise Herrmann und der bronzenen Frauen-Staffel abgewendet.

Biathlon: Olympia-Massenstart der Frauen um einen Tag vorverlegt

Beflügelt vom Medaillengewinn wollen Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz zwei Stunden vor den Männern erneut für eine Überraschung sorgen. Aufgrund der eisigen Temperaturen von weniger als minus 18 Grad Celsius in Kombination mit dem eisigen Wind wurde das Rennen um einen Tag vorverlegt. Mit nur einem Ruhetag werde das „ein ganz hartes Ding“, sagte Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, die allerdings die Entscheidung des Weltverbandes IBU lobte: „Einen Lotterie-Massenstart bei Olympia, das kann keiner gebrauchen.“

Nun sind die Karten „gleich gemischt“, sagte Herrmann und kündigte an: „Alle sind heiß.“ Die 33-Jährige hofft auf „das Quäntchen Glück auf unserer Seite“ und gutes Material, um „aus diesem Flow heraus noch einmal gut performen zu können“. (akl/sid)

