Olympia-Star infiziert: Er zeigt einmalige Bilder aus Corona-„Gefängnis“

Von: Florian Schimak

Teilen

Snowboarder Nicolas Huber wurde bei der Einreise zu den Olympischen Winterspielen in Peking positiv getestet. © Screenshot/Instagram/@hubercop

Snowboard-Star Nicolas Huber wurde bei der Einreise zu Olympia 2022 positiv auf Corona getestet. Der Schweizer zeigt spektakuläre Bilder aus der Quarantäne.

München/Peking - Bitterer hätte die Ankunft von Freestyle-Snowboarder Nicholas Huber bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking nicht verlaufen können. Kurz nach der Landung wurde er positiv auf Corona getestet - womit für den Schweizer eine kleine Odyssee begann.

„Es nervt mich, in dieser Isolation zu sein, aber sonst geht es mir gut. Ich habe keine Beschwerden, bin körperlich fit und habe null Symptome“, so der 27-Jährige im Schweizer Blick. Allerdings sei die Infektion für ihn ein kleiner Schock gewesen, auf den er aber gut vorbereitet war, wie Huber erklärt. Allerdings habe er satte zwölf Stunden (!) in einem Hotelzimmer warten müssen, bis er wusste, wie es weitergeht.

So berichtet Huber, dass erst am Abend vier Menschen in einem Ganzkörperanzug zu ihm ins Hotelzimmer kamen und er dann über den Notausgang in ein Krankenwagen geschleust wurde, der ihn direkt ins „Quarantäne-Hotel“ nach Zhangjiakou gefahren habe. „Es war speziell. Es ging mir gut, aber ich saß hinten in dem Krankenwagen und dachte: Was ist hier los?“, schildert Huber die Ereignisse.

Olympia-Star infiziert: Er zeigt einmalige Bilder aus Corona-„Gefängnis“ in China

Sarah Höfflin, Schweizer Ski-Fresstylerin, versah den Instagram-Post von Huber, in dem er den Abtransport dokumentierte, mit einem neckischen Kommentar. „Give us updates from prison, Bro.“ (deutsch: „Gib uns ein Update aus den Gefängnis, Bro.“)

Anschließend wurde es allerdings noch skurriler. Denn im „Quarantäne-Hotel“ gestaltet sich die Kommunikation mit den Helfern vor Ort eher schwierig. „Sie reden null Englisch. Sie haben eine App auf dem Handy, die gut funktioniert“, so Huber: „Sie reden auf Chinesisch rein, und es kommt auf Englisch raus.

Fast schon kurios wurde dann die Kaffeestellung des Snowboarders. „Ich habe nach Kaffee gefragt, und das war extrem schwierig, ihr dies zu erklären. Ich habe ‚Coffee‘ gesagt, und sie hat direkt ‚coughing‘ (deutsch: husten) verstanden, Panik bekommen und wollte es auf dem Bogen ankreuzen“, verrät Huber lachend: „Das wäre für mich richtig scheiße gewesen.“

Zwei negative Tests benötigt man im Abstand von 24 Stunden, um aus der Olympia-Quarantäne entlassen zu werden. Die Zeit vertreibt sich der verrückte Schweizer mit Visualisierungsübungen - und der Aufnahme von witzigen Hotel-Videos. Untermalt werden seine Storys auf Instagram, in denen er ein Ganzkörper-Jumpsuit mit der Schweizer Flagge trägt, von einem satten Techno-Beat. (smk)