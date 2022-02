Corona-Chaos um deutschen Olympia-Star: „Sie wollten mich schon abholen“

Von: Christoph Klaucke

Emma Weiß durfte bei Olympia trotz Corona-Wirrwarr am Freestyle-Wettkampf teilnehmen. © Angelika Warmuth/dpa

Die deutsche Ski-Kunstspringerin Emma Weiß ging bei Olympia im Freestyle-Wettbewerb ins Rennen. Wegen unterschiedlichen Corona-Tests verpasste sie beinahe die Teilnahme.

Peking - Die Wintersportler haben es bei den Olympischen Spielen in Peking doppelt schwer. Die Athleten müssen ohnehin schon mit dem immensen Druck klarkommen, nur alle vier Jahre eine Chance bei Olympia auf Medaillen zu haben. Bei den aktuellen Winterspielen kommt noch die ständige Unsicherheit dazu, positiv auf Corona getestet zu werden und somit den großen Traum wegen einer verhängten Quarantäne begraben zu müssen.

So geht es beispielsweise dem Nordischen Kombinierer Terence Weber, der nach der Ankunft in China in Isolation musste und jetzt den Heimflug antreten muss. Ein echtes Nervenspiel musste die deutsche Extremsportlerin Emma Weiß durchstehen. Die Ski-Kunstspringerin musste täglich einen positiven Corona-Befund befürchten.

Corona-Wirrwarr bei Olympia: Deutsche Ski-Kunstspringerin mal positiv mal negativ

Der Start der deutschen Ski-Freestylerin im Aerials-Wettbewerb war lange offen gewesen. Weiß hatte sich erst im November mit dem Coronavirus infiziert. Seitdem fielen ihre Tests immer mal wieder positiv aus - auch bei der Einreise in Peking in der vergangenen Woche.

Bei weiteren Tests im olympischen Dorf lag der CT-Wert, der darüber Aufschluss gibt, ob ein mit dem Virus infizierter Mensch ansteckend ist, dann meist zwischen 35 und 40. Weiß wurde daraufhin als sogenannter Close Contact geführt. Sie aß alleine in ihrem Zimmer, durfte aber normal trainieren. Die Ärzte sprachen von einem „medizinischen Einzelfall“, sagte Weiß.

Olympia: Corona-Albtraum wegen Tests - „Sie wollten mich schon abholen und ins Isolationshotel bringen“

Einmal sei der Wert unter 35 gerutscht, erzählte Weiß. „Da wollten sie mich schon abholen und ins Isolationshotel bringen.“ Auch mithilfe des deutschen Olympia-Teamarztes Bernd Wolfarth sei das aber noch verhindert worden.

„Es war mental relativ schwierig, auf der Höhe zu bleiben“, sagte Weiß über die zurückliegenden Tage und Wochen. „Den Stress war es auf jeden Fall wert“, betonte sie aber. „Das ist Olympia, da gibt man alles dafür.“

Olympia: Deutsche Extremsportlerin scheitert nach Test-Tortur in der Qualifikation

Nach turbulenten Tagen und einer Test-Tortur ist Weiß bei Olympia aber vorzeitig ausgeschieden. Die 22-Jährige wurde in der wetterbedingt von Sonntag auf Montag verlegten Qualifikation des Sprungwettbewerbs 20. und durfte somit nicht mehr als eine der zwölf besten Athletinnen im Finale um die Medaillen kämpfen. Ihren ersten Versuch konnte die Sportlerin vom Freestyle Club Zollernalb bei der Landung nicht sauber stehen, für den besseren zweiten erhielt sie 75,98 Punkte.

In der Disziplin Aerials springen die Athletinnen über eine steile Schanze fast senkrecht nach oben in die Luft und zeigen spektakuläre Kombinationen aus Salti, Drehungen und Grätschen. Olympiasiegerin wurde am Montag die Chinesin Xu Mengtao vor Hanna Huskowa aus Belarus und der Amerikanerin Megan Nick. Im Biathlon kam es am Sonntag kurz vor dem Ziel zu einem tragischen Kreislauf-Drama. (ck) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier im Zeitplan)