Corona im Olympia-Team der ARD: Biathlon-Experte Peiffer positiv! Prominenter Ersatz steht schon bereit

Von: Christoph Klaucke

ARD-Experte Arnd Peiffer hat sich während Olympia mit dem Coronavirus infiziert. © opokupix/Imago

Olympia in Peking wird fast täglich von Coronafällen überschattet. Diesmal wurde ein ARD-Experte positiv auf das Coronavirus getestet - für prominenten Ersatz ist gesorgt.

Mainz/Peking - Nächster Coronafall in der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen. Doch diesmal hat es keinen Sportler in Peking getroffen, sondern einen Mitarbeiter aus dem ARD-Team. Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer wurde positiv auf das Coronavirus getestet und kann zumindest an den kommenden ARD-Sendetagen am Freitag und Sonntag nicht im Olympia-Studio in Mainz als Experte auftreten. Er ist nicht der erste Corona-Infizierte bei der ARD.

Olympia: Nächster Coronafall bei der ARD - Biathlon-Experte Arnd Peiffer positiv

Nach Angaben der ARD hat Peiffer keine Symptome und könnte im Falle eines negativen PCR-Tests zu den letzten Entscheidungen wieder ins Studio zurückkehren. „Auf einen Olympia-Einsatz verzichten zu müssen ist natürlich bitter - auch für einen Experten. Ich drücke von zuhause aus die Daumen und werde die Sendungen meines ARD Teams natürlich verfolgen“, wurde der 34-Jährige bei sportschau zitiert. Peiffer gab erst vor knapp einem Jahr sein Karriereende vom aktiven Biathlon-Sport bekannt.

Für die Biathlon-Entscheidungen am Freitag (10 Uhr) im Sprint der Frauen und am Sonntag (10.00 Uhr/11.45 Uhr, auf tz.de im Live-Ticker) in den Verfolgungsrennen der Frauen und Männer wurde kurzfristig für Ersatz gesorgt. Für Olympiasieger Peiffer, der vor vier Jahren im Sprint Gold holte, wird niemand geringeres als der dreimalige Olympiasieger Michael Greis als Fachmann für die ARD einspringen. Der Allgäuer gewann bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin Gold im Einzel und Massenstart, daneben feierte der 45-Jährige den Olympiasieg mit der Staffel.

Olympia: Michael Greis springt bei der ARD als Biathlon-Experte für Arnd Peiffer ein. © BEAUTIFUL SPORTS/Nils Koepke

ARD: Mehrere Coronafälle wegen Olympia

Peiffer ist nicht der erste Corona-Betroffene bei der ARD. Moderator Michael Antwerpes, Reporterin Lea Wagner und Investigativjournalist Hajo Seppelt hatten wegen ihrer Infektionen die Reise nach Peking nicht antreten können. Reporter Claus Lufen musste nach einem positiven Test in die Quarantäne in Peking und hat diese nach einer guten Woche wieder verlassen.

Bisher waren bei Olympia in Peking drei deutsche Athleten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beim Berliner Eiskunstläufer Nolan Seegert wurde bei der Einreise das Virus nachgewiesen, er verpasste deshalb den Team-Wettbewerb. Die beiden Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber fehlten beim ersten Einzelwettbewerb. (ck/dpa) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier im Zeitplan)