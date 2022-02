Olympia-Drama: Frenzel bricht nach Corona-Pause bei Eiseskälte zusammen - von Medaille erfährt er erst später

Von: Christoph Klaucke

Die Staffel der Nordischen Kombinierer holt bei Olympia Silber. Eric Frenzel bekommt in seinem ersten Rennen nach Corona von der Medaille zunächst nichts mit.

Zhangjiakou - Sorgen um Eric Frenzel! Deutschlands Vorzeigeläufer brach nach seinem Rennen bei der Olympia-Staffel der Nordischen Kombination völlig entkräftet im Ziel zusammen. Frenzel war wegen einer Corona-Infektion bei den Olympischen Winterspielen erst am Montag aus der Quarantäne entlassen worden und ging schon am Donnerstag in der Team-Staffel in der Höhe von Zhangjiakou wieder an den Start.

Der 33-Jährige konnte als dritter Läufer das Tempo an der Spitze nach seiner Krankheit nicht voll mitgehen und musste abreißen lassen. Von der Aufholjagd seines Kollegen und Olympiasieger Vinzenz Geiger, der im Schlussspurt noch Silber sicherte, bekam Frenzel erst mal gar nichts mit.

Olympia-Wahnsinn: Eric Frenzel bricht im Ziel zusammen - von Silber in der Nordischen Kombination erfährt er erst später

Noch während des Rennens der Nordischen Kombinierer stand der Gesundheitszustand von Eric Frenzel im Mittelpunkt. Als der Sachse nicht zur Siegerehrung mit seinen drei Kollegen erschien, musste man sich ernsthaft Sorgen machen. Doch dann konnte Frenzel plötzlich selbst Entwarnung geben, als er völlig überraschend beim ARD-Interview auftauchte. Seine Mitstreiter standen schon für die Fragen bereit und wurden von ihrem Kumpel überrascht. Was folgte, war Erleichterung pur und viele Umarmungen.

Ich habe gerade eben erst erfahren, dass wir Silber geholt haben.

Auf Nachfrage nach seinem Gesundheitszustand, ob es ihm wieder gut gehe, antwortete Frenzel: „Ja, jetzt wieder. Ich werde mir Vinz‘ Lauf auf jeden Fall nochmal anschauen müssen, weil davon habe ich leider gar nichts mitbekommen. Ich habe gerade eben erst erfahren, dass wir Silber geholt haben“, erklärte Frenzel. „Ich bin überglücklich, dass die drei so ein bisschen ausgemerzt haben, was ich zum Schluss verbockt habe. Es war ein harter Lauf, ich habe mich doch sehr anstrengen müssen, um noch ins Ziel zu kommen. Dennoch bin ich gerade überglücklich.“

Olympia: Frenzel verpasst Siegerehrung - Silber in der Nordischen Kombination

Ein Happy End bei den Olympischen Winterspielen für die Kombinierer, bei denen Terence Weber wegen Corona keinen Wettkampf machen konnte. „Ich hadere ein bisschen mit mir selbst. Aber die Jungs haben alles rausgeholt. Deshalb bin ich überglücklich, dass wir hier Silber gewonnen haben“, so Frenzel.

„Er hatte schon viele Momente auf der Flower-Zeremonie und kann sich schon vorstellen, wie es gewesen ist. Er ist froh, dass er jetzt dabei ist“, sagte Vinzenz Geiger mit einem Augenzwinkern. Seine Medaille dürfte sich Frenzel dann am morgigen Freitag abholen.

Eric Frenzel sackte nach seinem ersten Rennen nach Corona-Infektion bei der Olympia-Staffel in der Nordischen Kombination ausgepumpt in den Schnee. © Daniel Karmann/dpa

Olympia: Frenzel nach Corona-Infektion und Zusammenbruch „wieder stabil“

Zuvor hatte sich Bundestrainer Hermann Weinbuch zum Gesundheitszustand von Frenzel geäußert: „Eric hat sich völlig verausgabt. Mittlerweile geht es ihm aber besser. Er hat voll gekämpft, aber zum Schluss zu wenig Körner gehabt.“

Auch der deutsche Teamarzt Stefan Pecher konnte nach Frenzels Einbruch aus medizinischer Sicht Entwarnung gegeben. „Es handelt sich hauptsächlich um eine Unterkühlung, der Kreislauf ist wieder stabil. Sicher war die Belastung aufgrund des massiven Anfangstempos nach der langen Quarantäne ein bisschen hoch, aber gesundheitliche Schäden sind nicht zu erwarten. Ihm geht es wieder deutlich besser“, sagte Pecher.

„Er ist von der Lunge her frei, die Herztöne sind auch rein. Er konnte alleine in die Kabine laufen, er hat sich umgezogen. Wir werden ihn die nächsten Tage schonen. Er wird sicher nächste Woche zu mir in die Praxis kommen, um Laborentnahmen zu machen. Dann sehen wir weiter, wie er die nächsten Weltcups bestreiten wird“, sagte Pecher. (ck) *tz.de und Merkur.de berichten ausführlich über die Olympischen Spiele (hier im Zeitplan)