Deutscher Olympia-Held albert auf Rutsche herum und knallt dann ungeplant auf sein Steißbein

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Johannes Ludwig hat sich ein bisschen wehgetan, als er in den See rutschen wollte. © Screenshot Johannes Ludwig

Schneller geflutscht als gerutscht, das Resultat ist sehr lustig - und ein bisschen schmerzhaft. Der deutsche Olympia-Held Johannes Ludwig hat es gepostet.

Oberhof - Wenn einer mit Spaß in den Sommer gehen kann, dann der Wintersportler und Olympia-Held Johannes Ludwig. Bei den Olympischen Spielen in Peking räumte er nämlich gleich doppelt ab. Gold im Einsitzer, Gold in der Teamstaffel - für den nun 36-Jährigen, dessen Geburtstag sogar in die Zeit der Spiele fiel, ein weiterer Traum, der wahr wurde. Kurz davor machte er bereits den Rodel-Gesamtweltcup perfekt.

Ludwig und die anderen Eisbahn-Olympionikinnen und -Olympioniken haben die deutsche Fahne beim Großevent in China hochgehalten. Da ist selbstverständlich, dass im Sommer auch mal ein bisschen Spaß sein muss. Und Rodel-König Ludwig lässt sich das nicht zweimal sagen. Auf Instagram wollte er seinen Fans zeigen, wie er erfolgreich mit einer Rutsche in den See gleitet. Doch das ging schief. Was war passiert?

Olympia-Held Ludwig: Im Sommer klappt es noch nicht so - kleiner Unfall auf Holz-Steg

Man sieht, wie Ludwig in Badehose Wasser auf die Kinderrutsche schüttet und sich an den „Start“ setzt, denn dann simuliert Ludwig die Bewegungen, die er sonst nur vor dem Rodelstart macht. Er schwankt von links nach rechts, wie es die Profis auf der Eisbahn machen, um kurz vor Start noch einmal die wichtigen Kurven durchzugehen. Dann atmet er sichtlich tief ein, setzt sich seinen imaginären Sichtschutz auf - und los.

Am Ende war sein Versuch dann zu schwunghaft und die Rutsche zieht es ihm im wahrsten Sinne des Wortes unterm Hintern weg, sodass Ludwig kurz vor dem Wasser noch auf sein Steißbein knallt, im See landet er aber dennoch. Er selbst schreibt dazu: „Auf dem Eis war der Start immer meine Domäne. Auf der Wasserrutsche muss ich dann wohl noch etwas üben.“ Sehen Sie selbst:

Olympia-König Ludwig im Winter besser als im Sommerurlaub

Die Wintersportfans können sich erinnern: Bei Olympia hatte Ludwig tolle Startzeiten, die mitverantwortlich für seine souveränen Siege waren. In der Kommentarspalte auf Instagram kugeln sich die Fans vor Lachen. Auch Kollegen haben ihren Senf dazugegeben. Der US-Amerikaner Chris Mazdzer, Silbermedaillensieger 2018, schrieb: „Es war alles bereitet... passiert den Besten von uns“. Langlauf-Goldgewinnerin Victoria Carl meinte nur: „Da kommt das Kind in dir durch“.

Die Fans fühlten mit Ludwig. „Das jute Steißbein“, schreibt einer. „Aua Böbbes“, eine andere. So schlimm wie es aussieht, scheint es nicht gewesen zu sein, weil Ludwig das ganze Video selbst hochlud und Humor besaß: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“. Auch der Winterstart wird ihm egal sein, denn er beendete nach der Saison seines Lebens seine Karriere. (ank)