Olympiasiegerin zeigt ihren Fans ihr Hochzeitsvideo und schaut es sich selbst „10.000 Mal“ an

Von: Andreas Knobloch

Jessica Diggins und ihr Wade haben geheiratet, das Hochzeitsvideo lässt sie immer noch dahinschmelzen. © Jessica Diggins Instagram

Wie oft schaut man sich sein eigenes Hochzeitsvideo an? Eine Olympiasiegerin hat jetzt „10.000“ Mal in den Raum gestellt, und das Resultat ihren Fans gezeigt.

Hastings - Der Hochzeitstag ist für viele Menschen der schönste Tag des Lebens und so wie das Video von Wintersportlerin Jessie Diggins zeigt, hatten sie und ihr Partner auch reichlich Spaß an eben jenem. Die US-amerikanische Olympiasiegerin hat ihren Wade geheiratet. Diggins gewann 2018 die goldene Medaille im Teamsprint und komplettierte die Edelmetall-Sammlung mit Silber über 30 Kilometer Freistil und Bronze im Sprint 2022 in Peking.

Olympiasiegerin Jessica Diggins heiratet ihren Wade und ist vom Hochzeitsvideo hin und weg

Die Langläuferin fieberte lange auf den Tag der Hochzeit hin. Sie schrieb am 4. Mai auf ihrer Instagram-Seite: „Hochzeits-Monat, keine Ahnung, ob es das gibt, aber wir machen es.“ Letztendlich war es wohl der erhoffte Zeitraum mit all den schönen Erinnerungen, die sie haben wollte. Die 30-Jährige traf ihren späteren Gatten wohl vor sechseinhalb Jahren am „Labour Day“, einem Feiertag, der immer am ersten Montag im September stattfindet.

Ende Mai war es dann endlich so weit, Diggins konnte ihren Wade auf der Almquist Farm, eine bekannte Hochzeitslocation in Minnesota, zum Mann nehmen. Vor vielen Gästen sagte die Olympiasiegerin Ja. Im 3.14-Minuten-Video ist der jeweilige Liebesschwur, unterlegt von emotionalen Bildern, zu sehen und hören. Das Video zeigte sie alle ihren Fans auf Instagram und schrieb dazu: „Ich werde das 10.000 Mal anschauen, weil ich mich jedes Mal zum besten Tag unseres Lebens zurückversetzt fühle.“ Dazu dankt sie der Videoproduktion.

Olympiasiegerin Diggins und ihr Wade: Hochzeitsvideo lässt sie dahinschmelzen

Die idyllische Kulisse in freier Natur und in den Holzscheunen scheinen genau den Geschmack der Wintersportlerin getroffen zu haben. Auch eine irre Tanzeinlage haben die beiden eingeübt. Gratuliert haben ihr auf Social Media auch einige. Unter anderem gefiel der deutschen Biathletin Vanessa Hinz ein Hochzeitsfoto gut.

Einige bekannte Sportgrößen ließen ihre Glückwünsche da. Die Flitterwochen verbrachten die beiden - wie soll es anders sein - sportlich. Wandern, radeln, paddeln in Nationalparks, Bergen und an Seen war angesagt, um dann wahrscheinlich noch vor dem Einschlafen das Hochzeitsvideo anzugucken, oder andere Dinge zu tun, die frisch verheiratete Menschen so machen. (ank)