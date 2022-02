Olympia JETZT live: Rodel-Doppelsitzer auf Kurs Doppel-Gold - Österreicher sitzen im Nacken

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt liegen beim Olympia-Rodeln auf Goldkurs. © Michael Kappeler/dpa

Bei Olympia im Rodeln steht die Entscheidung im Doppelsitzer an. Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Sascha Benecken duellieren sich um Gold. Der Live-Ticker.

Olympia: Rodeln im Doppelsitzer am Mittwoch, 2. Durchgang ab 14.30 Uhr

Die viermaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt führen nach dem ersten Lauf vor dem Weltmeister-Duo Toni Eggert und Sascha Benecken.

Den deutschen Rodlern winkt im Eiskanal von Yanqing wieder Doppel-Gold. Wir begleiten die Entscheidung im Doppelsitzer im Live-Ticker.

Rodeln/Doppelsitzer: Der Zwischenstand nach dem 1. Lauf

1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) 58,255 Sekunden 2. Toni Eggert/Sascha Benecken (GER) +0,045 3. Thomas Steu/Lorenz Koller (AUT) +0,171

+++ AKTUALISIEREN +++

13.43 Uhr: Die Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller könnten die beiden deutschen Schlitten gefährden, waren fünfmal Trainingsschnellste. Sie machen ihr Rennen und haben nur knapp zwei Zehntel Rückstand - Rang drei. Das österreichische Duo ist noch in Schlagdistanz. In Führung liegen aber die beiden deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Sascha Benecken. Gegen 14.30 Uhr steht im zweiten Lauf dann die Entscheidung an. Wir sind im Live-Ticker hier für Sie dabei.

13.41 Uhr: Die Kanadier Walker/Snith legen um eine Hundertstel einen neuen Startrekord hin. Wie läuft es auf der Bahn? Sie sind ordentlich unterwegs, doch am Ende kommt der Patzer und es sind über sechs Zehntel Rückstand. Das kanadische Duo war zunächst auf Bronze-Kurs.

13.38 Uhr: Das slowakische Duo Vavercak/Zmij bkeommt sogar fast zwei Sekunden aufgebrummt.

13.37 Uhr: Auch das nächste russische Duo Denisyev/Antonov agiert zu fehlerhaft und kassiert fast acht Zehntel Rückstand. Das sind Welten im Rodelsport und unterstreicht eindrucksvoll einmal mehr die Leistungen der deutschen Schlitten.

13.35 Uhr: Ein Duo aus Russland kassiert eine Bande, hält sich aber noch auf dem Schlitten. Mit den Medaillen haben sie genauso wenig zu tun wie der folgende Doppelsitzer aus Polen.

Lesen Sie auch Olympia 2022 im News-Ticker: Nächste Goldmedaille für Deutschland Olympia 2022 ist das Highlight der Wintersport-Saison 2022. Die Olympischen Winterspiele finden im Februar 2022 in Peking statt. Alle Infos, Medaillen, Ergebnisse und Hintergründe von heute im News-Ticker. Olympia 2022 im News-Ticker: Nächste Goldmedaille für Deutschland Rodeln bei Olympia jetzt im Liveticker: Wendl/Arlt auf Goldkurs, Eggert/Benecken dürfen ebenfalls hoffen Im Rodeln bei Olympia 2022 geht es am Mittwoch im Doppelsitzer um Medaillen. Tobias Wendl und Tobias Arlt gelten nach der Bestzeit im Abschlusstraining als Top-Favoriten auf Gold. chiemgau24.de ist im Liveticker dabei. Rodeln bei Olympia jetzt im Liveticker: Wendl/Arlt auf Goldkurs, Eggert/Benecken dürfen ebenfalls hoffen

Olympia: Rodeln im Doppelsitzer - zwei deutsche Schlitten auf Goldkurs

13.30 Uhr: Jetzt gilt es! Tobias Wendl und Tobias Arlt legen einen Startrekord hin. Dynamisch schießt das Duo durchs Kurven-Labyrinth von Yanqing. Das sieht gut aus. Neuer Bahnrekord - knapp eine halbe Zehntel schneller als ihre deutschen Konkurrenten Eggert/Benecken.

13.28 Uhr: Die Italiener Rieder/Kainzwaldner kämpfen hier um eine Medaille. Im Ziel haben sie aber drei Zehntel Rückstand auf die deutschen Weltmeister.

13.24 Uhr: Toni Eggert und Sascha Benecken legen los. Der Start gelingt - knappe Führung. Dann bauen die Weltmeister ihren Vorsprung aus. Das Duo trifft die Kurven optimal. JAAAAAAAAA, das ist neuer Bahnrekord. Eggert/Benecken sind über vier Zehntel schneller als die Letten.

13.22 Uhr: Die lettischen Sics-Brüder beginnen den Wettkampf mit neuem Bahnrekord. Das ist erstmal eine Ansage an die Konkurrenz.

Update vom 9. Februar, 13.21 Uhr: „Wir müssen die Kiste einfach ballern lassen“, sagten Tobias Wendl und Tobias Arlt nach ihrer Topzeit im letzten Training. Jetzt gilt es die starke Form im Wettkampf zu zeigen. Wir sind gespannt, gleich geht‘s los.

Update vom 9. Februar, 13.20 Uhr: Konkurrenz für die beiden deutschen Top-Teams kommt aus Österreich. Thomas Steu und Lorenz Koller waren in fünf von sechs Trainingsläufen vorne.

Update vom 9. Februar, 13.15 Uhr: Das Thüringer Weltmeister-Duo Toni Eggert und Sascha Benecken galt im Eiskanal von Yanqing zunächst als Favorit auf Gold. Laut Bundestrainer Norbert Loch kamen die Beiden besser mit der Strecke zurecht. Doch das bei Olympia erfolgsverwöhnte Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt konterten und legten im letzten Training die schnellste Zeit hin. Es läuft auf ein dramatisches Rennen auf Gold hinaus. Bei der WM 2021 in Königssee hatten Eggert/Benecken die Nase vorn. Zudem triumphierten sie im Gesamt-Weltcup.

Vorbericht: Peking - Rodeln ist bei Olympischen Winterspielen seit Jahrzehnten fest in deutscher Hand. Auch bei Olympia in Peking dominieren die deutschen Rodler das Geschehen und sorgen für einen Medaillenregen für Deutschland. Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger triumphierten bereits im Einsitzer. Am Mittwoch sind die Doppelsitzer im Einsatz - und der deutschen Mannschaft winkt sogar ein Doppelsieg.

Olympia: Rodeln im Doppelsitzer - Deutsche Teams duellieren um Gold

Vor den beiden Läufen um die Medaillen gelang den viermaligen Olympiasiegern Tobias Wendl und Tobias Arlt die schnellste Zeit im letzten Training am Dienstag. Außer dem Duo aus Bayern möchte auch das Thüringer Weltmeister-Duo Toni Eggert und Sascha Benecken Edelmetall aus China mitnehmen. Vor vier Jahren reichte es für Bronze.

Zwischen den beiden Teams aus Bayern und Thüringen droht ein dramatisches Rennen um Gold zu entbrennen. Wir begleiten den Wettkampf der Rodel-Doppelsitzer hier im Live-Ticker. (ck) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA