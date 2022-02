Maria Höfl-Riesch: Olympia-Ikone und ihr Mann auf USA-Reise - Erkennen Sie den Ort?

Von: Andreas Knobloch

Marcus Höfl und Maria Höfl-Riesch. © Screenshot Instagram

Maria Höfl-Riesch schaffte den Sprung auf den Sport-Olymp durch ihre Leistungen bei den Olympischen Spielen. Nun war sie mit ihrem Ehemann bei einem NBA-Match.

Boston - Wenn man eins sagen kann, dann, dass die Sport-Fans der US-Stadt Boston ziemlich verwöhnt sind, was Titel angeht. In den großen vier Sportligen (NFL, MLB, NBA, NHL) haben die Teams in dieser Stadt in den letzten 20 Jahren sehr viele Meisterschaften gefeiert. Die deutsche Olympia-Ikone Maria Höfl-Riesch hat nun mit ihrem Mann die Metropole besucht, und ließ sich es auch nicht nehmen, den Boston Celtics die Daumen zu drücken. Dort spielt sogar ein deutscher Superstar - Dennis Schröder. Das ehemalige deutsche Ski-Ass hat dem Basketballer zumindest Glück gebracht.

Kurz vor den Olympischen Spielen in Peking 2022 ist Höfl-Riesch mit ihrem Mann Marcus in die genau andere Richtung geflogen. Selbstverständlich muss die Deutsche nicht mehr die beschwerliche Reise in den Osten angehen, sondern kann gemütlich im Westen ihre Zeit genießen. Vom aktiven Wintersport trat sie im Jahr 2014 zurück, war fortan öfter als Expertin am Mikrofon zu sehen und hören. Andere Olympia-Größen, wie etwa Martin Fourcade, sind nach ihrer aktiven Zeit in anderer Funktion in Peking. Höfl-Riesch selbst holte drei Goldmedaillen bei Olympia. Zwei in Vancouver 2010 (Super-Kombination, Slalom) und eine in Sotschi 2014 (Super-Kombination). Dazu stand sie einmal als Zweite beim Super-G in Sotschi mit Silber auf dem Podest.

Olympia-Ikone Maria Höfl-Riesch mit Ehemann Marcus beim NBA-Spiel der Boston Celtics mit Dennis Schröder

Boston Celtis vs. Miami Heat: Alles unter den Augen von Olympia-Ikone Maria Höfl-Riesch und ihrem Mann Marcus. © Screenshot Instagram Höfl-Riesch

Dem Foto nach zu urteilen, hielten Höfl-Riesch und ihr Mann Marcus beim Spiel der Boston Celtics gegen die Miami Heat dem Team von Dennis Schröder die Daumen. Beide trugen ein grünes Shirt, die Vereinsfarben der Celtics. Der deutsche Basketballer stand beim deutlichen 122:92-Erfolg insgesamt 17:28 Minuten auf dem Parkett und erzielte vier Punkte. Höfl-Riesch und ihr Mann sahen nicht unbedingt die Glanzstunde Schröders, der in den letzten Spielen nicht an seine Durchschnittspunktzahl von 14,6 anknüpfen konnte.

Maria Höfl-Riesch und Ehemann Marcus: War es zufälligerweise das letzte Spiel von Schröder bei den Celtics?

Boston Celtics gewinnen, Marcus Höfl freut sich. Rechts Dennis Schröder (Archivbild aus dem Dezember 2021). © Instagram Marcus Hoefl + Imago

Zufällig könnte der Besuch der beiden ein historischer gewesen sein. Denn möglicherweise hat der Point Guard bald einen neuen Arbeitgeber, ein Trade - sprich ein Wechsel - gilt weiterhin als sehr wahrscheinlich. Höfl-Riesch und ihr Mann beklatschten den Sieg und schienen zufrieden zu sein, doch es könnte der letzte Sieg von Schröder im heimischen TD Garden gewesen sein. Die Wechselphase geht bis zum 10. Februar, am 2. Februar spielt Boston wieder daheim, doch im Basketball kann alles ziemlich schnell gehen. (ank) *tz.de und Merkur.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA und berichten ausführlich über Olympischen Spiele vom 4. bis 20. Februar (hier im Zeitplan)