Olympia bald ohne deutsche Parade-Disziplin? Zweiter in ewiger Bestenliste

Von: Stefan Schmid

Das IOC legt die Disziplinen für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina neu fest. Dabei könnte es zu einer schmerzhaften Streichung kommen.

München - Am 24. Juni treffen sich die Verantwortlichen des Olympischen Komitees, um über die Disziplinen zu beraten, in welchen die Wettkämpfer bei den kommenden Winterspielen antreten werden. Eigentlich sollten bei diesem Treffen die Nordische Kombination der Frauen aufgenommen werden. Nun droht die Streichung der gesamten Wintersportart.

Nordische Kombination - Auf dem Weg zur Gleichberechtigung

Der Internationale Skiverband (FIS) verfolgt seit Jahren das Ziel, dass es bei jeder Sportart bei den Winterspielen einen Männer- sowie Frauen-Wettbewerb gibt. So auch bei der Nordischen Kombination, die bei Olympia 2022 die einzige Disziplin war, die nur von Männern ausgeführt wurde. Mit weniger Erfolg als gewohnt, auch wegen des Dramas rund um Eric Frenzel.

Wie unter anderem die Sportschau und heute.at berichten, sah es nun lange Zeit so aus, dass der Wunsch der FIS in Erfüllung geht. Die Bedingungen für die Aufnahme des Frauen-Wettbewerbs waren erfüllt und die Zustimmung des IOC schien nur noch Formsache. Doch scheinbar haben die Olympischen Entscheider Zweifel am wirtschaftlichen Nutzen der Kombiniererinnen.

Nordische Kombination - Es droht die Streichung des kompletten Wettbewerbs

Deshalb heißt es jetzt: hopp oder top. Aufgrund des selbst auferlegten Gleichheitsprinzips muss das IOC die Disziplin für alle Geschlechter anbieten, wenn die Vorbedingungen erfüllt sind. Will man seinen Idealen treu bleiben, aber die Frauen-Disziplin nicht aufnehmen, gibt es nur einen Weg zur Gleichberechtigung: Die Streichung des kompletten Wettbewerbs aus dem Portfolio der Winterspiele.

Ein schwerer Schlag für die deutschen Kombinierer rund um den Altmeister Eric Frenzel. Liegt Deutschland doch mit 27 Medaillen auf dem 2. Platz im ewigen Medaillenspiegel, knapp hinter Norwegen. Die drohende Abschaffung hat nach einem Bericht des Fachportals xc-ski.de aber schon Gegenprotest heraufbeschworen. Eine Petition für die Aufnahme des Frauen-Wettbewerbs, und damit den Erhalt der Disziplin bei Olympia als Ganzes, wurde gestartet. Es konnten bereits über 6.300 Unterschriften gesammelt werden. (sch)