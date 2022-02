Gigantischer Geiger holt Deutschland noch Medaille: Frenzel fehlte nach dramatischen Momenten bei Siegerehrung

Von: Marco Blanco-Ucles

Dank einer unfassbaren Energieleistung von Vinzenz Geiger sichert sich Deutschland die Silbermedaille im Teamwettbewerb. Sorgen gibt es um Rückkehrer Eric Frenzel - er fehlte bei der Siegerehrung.

Olympia in Peking: Endstand Nordische Kombination nach dem Teamwettkampf

Nation Zeitrückstand 1. Norwegen 2. Deutschland + 54,9 Sekunden 3. Japan + 55,2 Sekunden 4. Österreich + 59,6 Sekunden 5. Frankreich + 135 Sekunden

Update vom 17. Februar, 13.35 Uhr: Auch die anderen Silbermedaillengewinner zeigen sich überglücklich. Julian Schmid: „Das war ein richtig cooler Tag, sehr spannend. Wir sind alle sehr zufrieden mit der Silbermedaille. Das müssen wir feiern!“ Manuel Faißt: „Die letzten zwei Wochen waren wie in Trance für mich. Es dauert noch bis ich das verarbeitet habe.“ Vinzenz Geiger: „Ich freue mich auf daheim. Das waren perfekte Spiele für mich. Mit zwei Medaillen im Gepäck bin ich überglücklich. Ich bin froh, dass Eric jetzt wieder hier ist.“

Update vom 17. Februar, 13.30 Uhr: Das Interview der deutschen Staffel in der ARD - mit Eric Frenzel, dem die ein oder andere Träne in den Augen steht. Dem 33-Jährigen geht es wieder gut, wie er am Mikrofon verrät: „Jetzt geht es mir wieder gut. Ich habe eben erst erfahren, dass wir doch noch Silber gewonnen haben und werde mir den Lauf von Vinzenz nochmal anschauen müssen. Ich habe davon nix mitbekommen. Ich bin froh, dass die drei ausgemerzt haben, was ich verbockt habe. Es war ein harter Lauf. Ich musste mich sehr anstrengen, ins Ziel zu kommen. Ich bin gerade überglücklich. Ich hadere ein bisschen mit mir selbst. Aber die Jungs haben alles rausgeholt.“

Update vom 17. Februar, 13.15 Uhr: Bundestrainer Hermann Weinbuch äußert sich im ARD-Interview zum Gesundheitszustand von Eric Frenzel und dem Rennen: „Eric hat sich völlig verausgabt. Mittlerweile geht es ihm aber besser. Er hat voll gekämpft, aber zum Schluss zu wenig Körner gehabt. Es war ein sehr taktisches Rennen.“

13.11 Uhr: Sorgen um Eric Frenzel! Der nach dem Rennen völlig ausgepumpte 33-Jährige fehlt bei der Siegerehrung. Zu dritt nehmen Faißt, Geiger und Schmid die Maskottchen entgegen. Hoffentlich ist es bei Frenzel nichts Ernstes!

12.56 Uhr: Es bleibt dabei: Seit 2002 gewann Deutschland in diesem Wettkampf immer eine Medaille. Glückwunsch an das DSV-Quartett!

12.54 Uhr: Rang fünf für Frankreich, die USA wird Sechster vor Tschechien.

12.52 Uhr: Geiger und Yamamoto kassieren den Österreicher. Der Schlusssprint. Geiger verteidigt Rang zwei! Silber für Deutschland, Bronze für Japan! Der große Verlierer auf Rang vier heißt Österreich.

12.50 Uhr: Ist das ein Fight um Silber und Bronze. Was geht hier im Schlusssprint für Geiger? Graabak ist im Ziel, Gold für Norwegen!

12.48 Uhr: Noch 1,5 Kilometer. Norwegen kann man bereits zu Gold gratulieren. Dahinter ist der Kampf um die Medaillen offen. Aktuell Silber für Österreich, Bronze für Deutschland und Blech für Japan.

12.45 Uhr: Geiger zieht an Yamamoto vorbei, ist Zweiter! Der Rückstand auf Graabak ist jedoch zu groß.

12.44 Uhr: Vorne dreht Graabak einsam seine Runden, es riecht stark nach Gold für Norwegen. Dahinter jedoch ist alles offen. Geiger mit einer Riesen-Leistung! Den Österreicher hat er bereits kassiert, liegt nun auf Rang drei!

12.42 Uhr: Geiger holt auf. Nur noch acht Sekunden auf Bronze!

12.40 Uhr: Letzte Übergabe. Norwegen und Graabak gehen nun mit zehn Sekunden Vorsprung in die letzten zwei Runden. Deutschland liegt 23 Sekunden hinter Rang drei, 38 Sekunden hinter Norwegen. Eric Frenzel sackt völlig entkräftet zusammen. Kann Geiger hier nochmal einen Angriff starten?

12.38 Uhr: Der Rückstand wächst und wächst. 21 Sekunden Rückstand für Deutschland auf die führenden Norweger.

12.35 Uhr: Wieder hat Frenzel Probleme beim Anstieg, verliert hier viele Meter! Zehn Sekunden liegt Deutschland nun hinter der Spitze. Kämpfen, Eric!

12.32 Uhr: Die erste von zwei Runden der dritten Gruppe ist vorbei. Und Eric Frenzel ist wieder dran am Spitzentrio! Nur eine Sekunde Rückstand, was für eine Energieleistung. Wie lange reichen die Kräfte des 33-Jährigen?

12.30 Uhr: Österreich, Norwegen und Japan fast gleichauf vorne. Drei Sekunden dahinter Frenzel, der den Rückstand hier nicht größer werden lässt.

12.28 Uhr: Eric Frenzel hat zu Beginn leichte Probleme, fällt auf Rang vier zurück. Was kann der Routinier nach seiner Corona-Infektion hier leisten?

12.24 Uhr: Halbzeit in Zhangjiakou! Lamparter zeigt seine ganze Klasse, Österreich übergibt auf Rang eins mit knappen Vorsprung auf Norwegen. Deutschland mit vier Sekunden Rückstand auf Rang drei. Jetzt kommt Eric Frenzel!

12.21 Uhr: Nach knapp acht von 20 Kilometern liegt Deutschland in Führung! Der Vorsprung ist allerdings minimal.

12.18 Uhr: Es ist verdammt eng an der Spitze. Aktuell führt Österreich vor Norwegen, Deutschland und Japan.

12.15 Uhr: Es wird wie erwartet ein Vierkampf um drei Medaillen. Die übrigen Nationen haben bereits zu viel Rückstand, um noch einmal in das Rennen ums Podest einsteigen zu können.

12.13 Uhr: Faißt ist vorne! Unglaublicher Schlusssprint des Deutschen. Watabe schiebt sich ebenfalls an Rehrl vorbei. Deutschland liegt beim ersten Wechsel knapp in Führung! Was kann Julian Schmid jetzt liefern?

12.09 Uhr: Rehrl scheint die Puste auszugehen. Faißt liegt nur noch zwei Sekunden hinter dem Österreicher. Watabe kann dem Deutschen folgen, Bjoernstadt hat abreißen lassen müssen.

12.07 Uhr: Halbzeit für die erste Gruppe. 19 Sekunden liegt Rehrl aktuell vorne. Kann der Österreicher dieses Tempo durchhalten? Faißt hat sich auf Rang zwei geschoben.

12.06 Uhr: Rehrl legt hier ein irres Tempo vor. Die Verfolgergruppe mit Faißt tut sich extrem schwer, Zeit auf den Österreicher gutzumachen.

12.03 Uhr: Fünf Kilometer müssen die Athleten jeweils absolvieren. Zu Beginn kann Franz-Josef Rehrl den Vorsprung für Österreich ausbauen auf 17 Sekunden. Die drei Verfolger sind eng beisammen.

12.00 Uhr: Das Rennen läuft! Die ersten vier Teams sind unterwegs, das Rennen um die Medaillen ist eröffnet.

Update vom 17. Februar, 11.57 Uhr: Als Erstes wird Manuel Faißt für Deutschland ins Rennen gehen. Es folgen Julian Schmid und Eric Frenzel. Vinzenz Geiger soll dann mit einem beherzten Schlusssprint die deutsche Medaille nach Hause bringen.

Update vom 17. Februar, 11.35 Uhr: Das Kribbeln wird größer und größer! In knapp 25 Minuten startet die Entscheidung bei den Nordischen Kombinierern in der Loipe. Das deutsche Quartett liegt in aussichtsreicher Position auf Rang drei. Was ist drin für Frenzel, Geiger, Faisst und Schmid? Gleich gibt es die Antwort!

Update vom 17. Februar, 9.48 Uhr: Es zeichnet sich ein Krimi in der Loipe ab. Ab 12 Uhr wird dort in der 4 x 5 Kilometer-Staffel über Gold, Silber und Bronze entschieden. Österreich führt knapp vor Norwegen und Deutschland. Es ist alles drin für das DSV-Quartett!

9.45 Uhr: Julian Schmid muss etwas abreißen lassen. 131,5 Meter für den Oberstdorfer. Aber Deutschland ist voll mit dabei. Rang drei, elf Sekunden Rückstand auf Österreich. Das Feld liegt verdammt eng beieinander.

9.44 Uhr: Trainer Tom Hilde jubelt. 133,5 Meter für Espen Andersen, Rang zwei für Norwegen.

9.43 Uhr: Wo fliegt der denn hin? Franz-Josef Rehrl verpasst um einen Meter den Schanzenrekord, landet erst bei 141 Metern! Führung für Österreich.

9.41 Uhr: Jetzt geht es um den Sieg des Teamspringens. Die Japaner weiter bärenstark. 135 Meter für Ryota Yamamoto.

9.40 Uhr: Unruhiger Flug für Eero Hirvonen, der bei 123,5 Metern landet.

9.38 Uhr: Frankreich setzt sich vorübergehend an die Spitze. 127 Meter für Laurent Muhlethaler.

9.36 Uhr: 123,5 Meter für den Tschechen Tomas Portyk. Die Tschechen sind allerdings nach vorne hin chancenlos.

9.33 Uhr: Deutschland bleibt dran! 133 Meter für Vinzenz Geiger. Weiterhin Rang vier für das DSV-Team. Der Rückstand minimal: 11 Sekunden auf die Spitze.

9.31 Uhr: Auf 130 Meter bringt es Lukas Greiderer, Bronzemedaillengewinner von der Normalschanze. Und danach jubeln die Norweger! 133,5 Meter für den Riiber-Ersatz Espen Bjoernstad. Führung für Norwegen.

9.30 Uhr: Die Japaner liefern hier ein starkes Springen ab. 128,5 Meter sind es für den routinierten Nagai Hideaki.

9.28 Uhr: Starker Sprung des jungen US-Amerikaners Jared Shumate, der bei 128 Metern landet.

9.25 Uhr: 125,5 Meter für Antoine Gerard. Momentan liegen die Franzosen auf dem zweiten Rang.

9.22 Uhr: Der Moment auf den alle gewartet haben. Eric Frenzel kommt! Und er liefert ab! 132 Meter für den 33-Jährigen. Deutschland fällt zwar auf Rang vier zurück, der Abstand auf den Führenden Japan beträgt allerdings lediglich zehn Sekunden.

9.21 Uhr: Auch Norwegen bleibt vorne dran. Jens Oftebro landet bei 131 Metern.

9.20 Uhr: Österreich meldet sich zurück - und wie! 140 Meter für Johannes Lamparter.

9.18 Uhr: Sahnesprung von Yoshito Watabe. 133,5 Meter für den Japaner.

9.15 Uhr: Die Athleten tun sich momentan schwer, auf ordentliche Weiten zu kommen. 113 Meter für US-Boy Taylor Fletcher.

9.13 Uhr: Enttäuschender Auftritt für Alessandro Pittin. Nur 104,5 Meter für den italienischen Routinier.

9.10 Uhr: Deutschland führt! Manuel Faißt segelt auf 128,5 Meter. Starker Auftakt für das deutsche Team, das vor Frankreich und Norwegen führt.

9.09 Uhr: Der Olympiasieger kommt! Joergen Graabak landet bei 125,5 Metern, Platz zwei.

9.07 Uhr: Nun kommen die Favoriten. Akito Watabe bringt Japan mit 125 Metern auf Rang zwei. Österreich muss sich in Person von Martin Fritz mit 121 Metern begnügen.

9.04 Uhr: Matteo Baud setzt hier für Frankreich die erste Duftmarke, 130 Meter.

9.00 Uhr: Bei leichtem Schneefall geht es hier in Zhangjiakou los. 98 Meter für den Chinesen Zihe Zhao.

Update vom 17. Februar, 8.55 Uhr: Die Anspannung wird größer. In fünf Minuten starten die zehn Mannschaften in ihren Team-Wettbewerb. Die deutschen Athleten gehen in folgender Reihenfolge an den Start: Manuel Faißt, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger und als Schlussspringer Julian Schmid.

Update vom 17. Februar, 7.34 Uhr: Sorgen die deutschen Kombinierer heute für die nächste Medaille? In rund eineinhalb Stunden geht es hier mit dem Springen los, wir sind schon gespannt!

Olympia: Nordische Kombination im Live-Ticker - Sensations-Comeback im deutschen Team

Erstmeldung vom 16. Februar, 22.12 Uhr: Zhangjiakou - Eric Frenzel hat es geschafft. Rechtzeitig zum abschließendem Wettkampf der Nordischen Kombinierer bei den Olympischen Spielen kehrt der Routinier in die deutsche Mannschaft zurück. Beim Team-Wettbewerb wird Frenzel zusammen mit Vinzenz Geiger, Manuel Faißt und Julian Schmid die deutschen Farben vertreten. Johannes Rydzek muss für Frenzel weichen. Das Springen von der Großschanze startet um 9 Uhr, ab 12 Uhr beginnt die Entscheidung in der Loipe.

Ich bin froh, dass meine Reise hierher nicht ganz umsonst war

Gegenüber dem SID drückt Frenzel, der gestern die Belastungstests gut überstanden hatte, seine Erleichterung über die Nominierung aus: „Ich bin froh, dass meine Reise hierher nicht ganz umsonst war.“ Mit drei ordentlichen Sprüngen von der Schanze überzeugte der 33-Jährige Bundestrainer Hermann Weinbuch von einer Nominierung. Auch der Untersuchung durch Teamarzt Stefan Pecher hielt Frenzel stand, erklärte Weinbuch: „Wir haben ihn durchgecheckt, haben ein EKG gemacht, haben die Lunge abgehört. Das war sehr positiv.“

Wie Frenzels Körper auf die Corona-Infektion und die anschließende, lange Isolation reagiert, bleibt jedoch abzuwarten. Startberechtigt wäre der mehrfache Olympiasieger bereits beim Einzel am Dienstag gewesen. Der DSV sah jedoch aus Sicherheitsgründen von einem Start Frenzels Abstand - im Gegensatz zum norwegischen Verband. Der nämlich ließ Seriensieger Jarl Magnus Riiber nur einen Tag nach dessen Entlassung aus dem Quarantäne-Hotel von der Leine. Nach dem Rennen - Riiber wurde Achter - klagte der Norweger über Krämpfe und Schmerzen. „Vielleicht hätte ich nicht starten sollen“, erklärte Riiber nach dem Wettkampf. Im Aufgebot der norwegischen Staffel für den heutigen Wettbewerb fehlt Riiber. Ein warnendes Beispiel dafür, eine Corona-Infektion - auch bei ausbleibenden Symptomen - keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen.

Olympia in Peking: Nordische Kombinierer aus Deutschland wollen Top-Favorit Norwegen angreifen

Auch ohne Riiber geht das norwegische Quartett um Olympiasieger Jörgen Graabak als Favorit auf Gold in den Wettkampf. Verstecken müssen sich Frenzel, Geiger - ebenfalls Olympiasieger in diesem Jahr - und Co. aber keinesfalls. „Wir müssen versuchen, Norwegen anzugreifen. Das ist schwer und vielleicht sieht es momentan fast unmöglich aus, aber wir haben eine Chance, um Gold zu kämpfen“, betonte Weinbuch. Gewinnen Norwegen oder Deutschland wird in jedem Fall Sport-Geschichte geschrieben. Sowohl für Frenzel als auch für Graabak wäre es die vierte Goldmedaille bei Olympischen Spielen - das gelang zuvor noch keinem Nordischen Kombinierer. (mbu/sid)