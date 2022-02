Nordische Kombination heute im Liveticker - Corona setzt Olympiasieger außer Gefecht

Von: Marco Blanco-Ucles

Sitzt weiterhin mit Corona infiziert auf seinem Hotelzimmer fest: Der Olympiasieger von 2018, Eric Frenzel. © Laci Perenyi/Imago

Zahlreiche Favoriten in der Nordischen Kombination befinden sich in Quarantäne - auch der Deutsche Olympiasieger Eric Frenzel. Hier gibt es den Live-Ticker der ersten Medaillenentscheidung.

Peking - Nicht nur beim Blick auf die Nordische Kombination wird klar, dass diese Olympischen Spiele kaum mit ihren Vorgängern vergleichbar sind - Stichwort Corona. Trifft es in den anderen Sportarten jedoch zumeist nur vereinzelte Athleten, sind bei den Kombinierern bei der ersten Medaillenentscheidung (9 Uhr, ZDF) heute von der Normalschanze zahlreiche Top-Athleten zum Zuschauen verdammt. Unter ihnen auch der Deutsche Eric Frenzel. Der dreimalige Medaillengewinner der vergangenen Spiele in Pyeongchang befindet sich seit seiner Ankunft in Peking in Isolation.

Wenn es am heutigen Montag ernst wird, wird Frenzel durch die chinesischen TV-Kanäle zappen, um den Wettkampf seiner Kollegen verfolgen zu können. In einer Presserunde des Deutschen Ski-Verbands erklärte der 33-Jährige: „ Ich hoffe sehr, dass der Wettkampf übertragen wird. So war es die letzten Tage auch, dass ich über die verschiedenen Sender mir so viele Wettbewerbe wie möglich reingezogen habe.“

Olympia: Nordische Kombination heute im Live-Ticker - Zahlreiche Corona-Ausfälle

Frenzel wird nicht der einzige prominente Name sein, der das Geschehen am Fernseher verfolgen muss. Mit dem norwegischen Weltmeister Jarl Magnus Riiber und dem Esten Kristjan Ilves fehlen weitere Top-Favoriten. Frenzels Teamkollege Terence Weber, der ebenfalls bei der Landung in China positiv getestet wurde, durfte die Isolation mittlerweile verlassen, sein Einsatz ist jedoch noch ungewiss.

Frenzel glaubt im ersten Einzelwettkampf der Spiele an einen qualitativ hochwertigen Wettkampf, betont allerdings auch: „Es steigen sicherlich die Sieg- oder Medaillenchancen für andere sehr.“ Nach dem Springen von der Normalschanze (9 Uhr) geht es für die Kombinierer um 12 Uhr auf die 10 Kilometer lange Loipe. (mbu)